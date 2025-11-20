DOGSHIT Cijena danas

Trenutačna cijena DOGSHIT (DOGSHIT) danas je --, s promjenom od 5.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGSHIT u USD je -- po DOGSHIT.

DOGSHIT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11,417,269, s količinom u optjecaju od 60.34B DOGSHIT. Tijekom posljednja 24 sata, DOGSHIT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOGSHIT se kretao +0.48% u posljednjem satu i -13.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DOGSHIT (DOGSHIT)

Tržišna kapitalizacija $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Količina u optjecaju 60.34B 60.34B 60.34B Ukupna količina 60,338,663,523.3 60,338,663,523.3 60,338,663,523.3

