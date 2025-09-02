DIA (DIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.673519 $ 0.673519 $ 0.673519 24-satna najniža cijena $ 0.714582 $ 0.714582 $ 0.714582 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.673519$ 0.673519 $ 0.673519 24-satna najviša cijena $ 0.714582$ 0.714582 $ 0.714582 Najviša cijena ikada $ 5.73$ 5.73 $ 5.73 Najniža cijena $ 0.208951$ 0.208951 $ 0.208951 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -1.87% Promjena cijene (7D) -3.50% Promjena cijene (7D) -3.50%

DIA (DIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.694923. Tijekom protekla 24 sata, DIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.673519 i najviše cijene $ 0.714582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIA je $ 5.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.208951.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -1.87% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIA (DIA)

Tržišna kapitalizacija $ 83.13M$ 83.13M $ 83.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.27M$ 117.27M $ 117.27M Količina u optjecaju 119.68M 119.68M 119.68M Ukupna količina 168,817,248.0 168,817,248.0 168,817,248.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIA je $ 83.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIA je 119.68M, s ukupnom količinom od 168817248.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.27M.