DIA Cijena (DIA)

Neuvršten

1 DIA u USD cijena uživo:

$0.694612
$0.694612$0.694612
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DIA (DIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:09:21 (UTC+8)

DIA (DIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.673519
$ 0.673519$ 0.673519
24-satna najniža cijena
$ 0.714582
$ 0.714582$ 0.714582
24-satna najviša cijena

$ 0.673519
$ 0.673519$ 0.673519

$ 0.714582
$ 0.714582$ 0.714582

$ 5.73
$ 5.73$ 5.73

$ 0.208951
$ 0.208951$ 0.208951

-0.66%

-1.87%

-3.50%

-3.50%

DIA (DIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.694923. Tijekom protekla 24 sata, DIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.673519 i najviše cijene $ 0.714582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIA je $ 5.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.208951.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -1.87% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DIA (DIA)

$ 83.13M
$ 83.13M$ 83.13M

--
----

$ 117.27M
$ 117.27M$ 117.27M

119.68M
119.68M 119.68M

168,817,248.0
168,817,248.0 168,817,248.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DIA je $ 83.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIA je 119.68M, s ukupnom količinom od 168817248.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.27M.

DIA (DIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DIA u USD iznosila je $ -0.0132986499220993.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DIA u USD iznosila je $ -0.0744070734.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DIA u USD iznosila je $ +0.5641568373.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DIA u USD iznosila je $ +0.26519467575508575.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0132986499220993-1.87%
30 dana$ -0.0744070734-10.70%
60 dana$ +0.5641568373+81.18%
90 dana$ +0.26519467575508575+61.71%

Što je DIA (DIA)

Resurs DIA (DIA)

Službena web-stranica

DIA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DIA (DIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DIA (DIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DIA.

Provjerite DIA predviđanje cijene sada!

DIA u lokalnim valutama

DIA (DIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DIA (DIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DIA (DIA)

Koliko DIA (DIA) vrijedi danas?
Cijena DIA uživo u USD je 0.694923 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DIA u USD?
Trenutačna cijena DIA u USD je $ 0.694923. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DIA?
Tržišna kapitalizacija za DIA je $ 83.13M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DIA?
Količina u optjecaju za DIA je 119.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DIA?
DIA je postigao ATH cijenu od 5.73 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DIA?
DIA je vidio ATL cijenu od 0.208951 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DIA?
24-satni obujam trgovanja za DIA je -- USD.
Hoće li DIA još narasti ove godine?
DIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
DIA (DIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

