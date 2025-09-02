DexGame (DXGM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00007701 $ 0.00007701 $ 0.00007701 24-satna najniža cijena $ 0.00007737 $ 0.00007737 $ 0.00007737 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00007701$ 0.00007701 $ 0.00007701 24-satna najviša cijena $ 0.00007737$ 0.00007737 $ 0.00007737 Najviša cijena ikada $ 0.04727275$ 0.04727275 $ 0.04727275 Najniža cijena $ 0.0000353$ 0.0000353 $ 0.0000353 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) -2.03% Promjena cijene (7D) -2.03%

DexGame (DXGM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007734. Tijekom protekla 24 sata, DXGMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007701 i najviše cijene $ 0.00007737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DXGM je $ 0.04727275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000353.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DXGM se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexGame (DXGM)

Tržišna kapitalizacija $ 74.21K$ 74.21K $ 74.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K Količina u optjecaju 959.44M 959.44M 959.44M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexGame je $ 74.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DXGM je 959.44M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.35K.