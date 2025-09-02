Više o DXGM

DexGame Logotip

DexGame Cijena (DXGM)

Neuvršten

1 DXGM u USD cijena uživo:

--
----
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DexGame (DXGM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:49:41 (UTC+8)

DexGame (DXGM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00007701
$ 0.00007701
24-satna najniža cijena
$ 0.00007737
$ 0.00007737
24-satna najviša cijena

$ 0.00007701
$ 0.00007701

$ 0.00007737
$ 0.00007737

$ 0.04727275
$ 0.04727275

$ 0.0000353
$ 0.0000353

+0.02%

+0.17%

-2.03%

-2.03%

DexGame (DXGM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00007734. Tijekom protekla 24 sata, DXGMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007701 i najviše cijene $ 0.00007737, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DXGM je $ 0.04727275, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000353.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DXGM se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DexGame (DXGM)

$ 74.21K
$ 74.21K

--
----

$ 77.35K
$ 77.35K

959.44M
959.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DexGame je $ 74.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DXGM je 959.44M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 77.35K.

DexGame (DXGM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DexGame u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DexGame u USD iznosila je $ -0.0000027527.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DexGame u USD iznosila je $ -0.0000166359.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DexGame u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.17%
30 dana$ -0.0000027527-3.55%
60 dana$ -0.0000166359-21.51%
90 dana$ 0--

Što je DexGame (DXGM)

The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers

Resurs DexGame (DXGM)

Službena web-stranica

DexGame Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DexGame (DXGM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DexGame (DXGM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DexGame.

Provjerite DexGame predviđanje cijene sada!

DXGM u lokalnim valutama

DexGame (DXGM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DexGame (DXGM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DXGM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DexGame (DXGM)

Koliko DexGame (DXGM) vrijedi danas?
Cijena DXGM uživo u USD je 0.00007734 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DXGM u USD?
Trenutačna cijena DXGM u USD je $ 0.00007734. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DexGame?
Tržišna kapitalizacija za DXGM je $ 74.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DXGM?
Količina u optjecaju za DXGM je 959.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DXGM?
DXGM je postigao ATH cijenu od 0.04727275 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DXGM?
DXGM je vidio ATL cijenu od 0.0000353 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DXGM?
24-satni obujam trgovanja za DXGM je -- USD.
Hoće li DXGM još narasti ove godine?
DXGM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DXGM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:49:41 (UTC+8)

