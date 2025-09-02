Više o CHEESE

CHEESE Informacije o cijeni

CHEESE Službena web stranica

CHEESE Tokenomija

CHEESE Prognoza cijena

Cheese Logotip

Cheese Cijena (CHEESE)

Neuvršten

1 CHEESE u USD cijena uživo:

$0.00083444
$0.00083444$0.00083444
+2.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Cheese (CHEESE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:26:56 (UTC+8)

Cheese (CHEESE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00079239
$ 0.00079239$ 0.00079239
24-satna najniža cijena
$ 0.00083885
$ 0.00083885$ 0.00083885
24-satna najviša cijena

$ 0.00079239
$ 0.00079239$ 0.00079239

$ 0.00083885
$ 0.00083885$ 0.00083885

$ 0.02652183
$ 0.02652183$ 0.02652183

$ 0.00047016
$ 0.00047016$ 0.00047016

+0.65%

+3.01%

+10.57%

+10.57%

Cheese (CHEESE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00083746. Tijekom protekla 24 sata, CHEESEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079239 i najviše cijene $ 0.00083885, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEESE je $ 0.02652183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00047016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEESE se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +3.01% u posljednjih 24 sata i +10.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cheese (CHEESE)

$ 832.97K
$ 832.97K$ 832.97K

--
----

$ 832.97K
$ 832.97K$ 832.97K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,107.998416
999,985,107.998416 999,985,107.998416

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cheese je $ 832.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEESE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985107.998416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 832.97K.

Cheese (CHEESE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cheese u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cheese u USD iznosila je $ -0.0000103430.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cheese u USD iznosila je $ -0.0004049883.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cheese u USD iznosila je $ -0.0006206837530299286.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.01%
30 dana$ -0.0000103430-1.23%
60 dana$ -0.0004049883-48.35%
90 dana$ -0.0006206837530299286-42.56%

Što je Cheese (CHEESE)

Cheese ($CHEESE) brings real creativity, inclusivity, and community spirit to the memecoin space. In a sea of low-effort tokens, Cheese builds a genuine culture with original projects like Mouse Café — an online multiplayer social game — a cheese-themed imageboard, and The Rat Hole, a weekly podcast. Backed by a passionate community, Cheese blends humor, heart, and a bold visual identity into a unique Web3 experience.

Resurs Cheese (CHEESE)

Službena web-stranica

Cheese Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cheese (CHEESE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cheese (CHEESE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cheese.

Provjerite Cheese predviđanje cijene sada!

CHEESE u lokalnim valutama

Cheese (CHEESE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cheese (CHEESE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHEESE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cheese (CHEESE)

Koliko Cheese (CHEESE) vrijedi danas?
Cijena CHEESE uživo u USD je 0.00083746 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHEESE u USD?
Trenutačna cijena CHEESE u USD je $ 0.00083746. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cheese?
Tržišna kapitalizacija za CHEESE je $ 832.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHEESE?
Količina u optjecaju za CHEESE je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHEESE?
CHEESE je postigao ATH cijenu od 0.02652183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHEESE?
CHEESE je vidio ATL cijenu od 0.00047016 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHEESE?
24-satni obujam trgovanja za CHEESE je -- USD.
Hoće li CHEESE još narasti ove godine?
CHEESE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHEESE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:26:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

