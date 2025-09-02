Cheese (CHEESE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00079239 $ 0.00079239 $ 0.00079239 24-satna najniža cijena $ 0.00083885 $ 0.00083885 $ 0.00083885 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00079239 24-satna najviša cijena $ 0.00083885 Najviša cijena ikada $ 0.02652183 Najniža cijena $ 0.00047016 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) +3.01% Promjena cijene (7D) +10.57%

Cheese (CHEESE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00083746. Tijekom protekla 24 sata, CHEESEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00079239 i najviše cijene $ 0.00083885, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHEESE je $ 0.02652183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00047016.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHEESE se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +3.01% u posljednjih 24 sata i +10.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cheese (CHEESE)

Tržišna kapitalizacija $ 832.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 832.97K Količina u optjecaju 999.99M Ukupna količina 999,985,107.998416

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cheese je $ 832.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHEESE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999985107.998416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 832.97K.