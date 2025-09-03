Ara (ARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.096114$ 0.096114 $ 0.096114 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Ara (ARA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006891. Tijekom protekla 24 sata, ARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARA je $ 0.096114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ara (ARA)

Tržišna kapitalizacija $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.91K$ 68.91K $ 68.91K Količina u optjecaju 736.48M 736.48M 736.48M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ara je $ 50.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARA je 736.48M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.91K.