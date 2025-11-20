AIMX Cijena danas

Trenutačna cijena AIMX (AIMX) danas je $ 0.00046233, s promjenom od 1.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIMX u USD je $ 0.00046233 po AIMX.

AIMX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 183,707, s količinom u optjecaju od 394.67M AIMX. Tijekom posljednja 24 sata, AIMX trgovao je između $ 0.00043887 (niska) i $ 0.00047778 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02766477, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00031155.

U kratkoročnim performansama, AIMX se kretao -0.67% u posljednjem satu i -17.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AIMX (AIMX)

Tržišna kapitalizacija $ 183.71K$ 183.71K $ 183.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 273.70K$ 273.70K $ 273.70K Količina u optjecaju 394.67M 394.67M 394.67M Ukupna količina 588,000,000.0 588,000,000.0 588,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AIMX je $ 183.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIMX je 394.67M, s ukupnom količinom od 588000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 273.70K.