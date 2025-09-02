Više o XEL

XELIS Cijena(XEL)

1 XEL u USD cijena uživo:

$1.423
+3.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XELIS (XEL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:28:08 (UTC+8)

XELIS (XEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.3
24-satna najniža cijena
$ 1.465
24-satna najviša cijena

$ 1.3
$ 1.465
$ 12.72384266980139
$ 0.9827279361454504
+1.35%

+3.34%

-2.47%

-2.47%

XELIS (XEL) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.423. Tijekom protekla 24 sata, XELtrgovalo je između najniže cijene $ 1.3 i najviše cijene $ 1.465, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XEL je $ 12.72384266980139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9827279361454504.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XEL se promijenio za +1.35% u posljednjih sat vremena, +3.34% u posljednjih 24 sata i -2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XELIS (XEL)

No.1409

$ 5.15M
$ 56.89K
$ 26.18M
3.62M
18,400,000
3,620,303.81758591
19.67%

XELIS

Trenutačna tržišna kapitalizacija XELIS je $ 5.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.89K. Količina u optjecaju XEL je 3.62M, s ukupnom količinom od 3620303.81758591. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.18M.

XELIS (XEL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena XELIS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.04599+3.34%
30 dana$ -0.16-10.11%
60 dana$ +0.273+23.73%
90 dana$ -0.228-13.81%
XELIS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XEL od $ +0.04599 (+3.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

XELIS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.16 (-10.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

XELIS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XEL od $ +0.273 (+23.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

XELIS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.228 (-13.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XELIS (XEL)?

Pogledajte XELIS stranicu Povijest cijena sada.

Što je XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XELIS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XEL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o XELIS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XELIS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

XELIS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XELIS (XEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XELIS (XEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XELIS.

Provjerite XELIS predviđanje cijene sada!

XELIS (XEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XELIS (XEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti XELIS (XEL)

Tražiš kako kupiti XELIS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XELIS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XEL u lokalnim valutama

1 XELIS(XEL) u VND
37,446.245
1 XELIS(XEL) u AUD
A$2.16296
1 XELIS(XEL) u GBP
1.03879
1 XELIS(XEL) u EUR
1.20955
1 XELIS(XEL) u USD
$1.423
1 XELIS(XEL) u MYR
RM6.00506
1 XELIS(XEL) u TRY
58.54222
1 XELIS(XEL) u JPY
¥209.181
1 XELIS(XEL) u ARS
ARS$1,960.05443
1 XELIS(XEL) u RUB
114.65111
1 XELIS(XEL) u INR
125.33784
1 XELIS(XEL) u IDR
Rp23,327.86512
1 XELIS(XEL) u KRW
1,984.6581
1 XELIS(XEL) u PHP
81.33868
1 XELIS(XEL) u EGP
￡E.69.05819
1 XELIS(XEL) u BRL
R$7.72689
1 XELIS(XEL) u CAD
C$1.94951
1 XELIS(XEL) u BDT
173.25025
1 XELIS(XEL) u NGN
2,179.16797
1 XELIS(XEL) u COP
$5,714.85338
1 XELIS(XEL) u ZAR
R.25.03057
1 XELIS(XEL) u UAH
58.98335
1 XELIS(XEL) u VES
Bs207.758
1 XELIS(XEL) u CLP
$1,377.464
1 XELIS(XEL) u PKR
Rs403.90432
1 XELIS(XEL) u KZT
767.52351
1 XELIS(XEL) u THB
฿45.94867
1 XELIS(XEL) u TWD
NT$43.60072
1 XELIS(XEL) u AED
د.إ5.22241
1 XELIS(XEL) u CHF
Fr1.1384
1 XELIS(XEL) u HKD
HK$11.08517
1 XELIS(XEL) u AMD
֏544.36865
1 XELIS(XEL) u MAD
.د.م12.807
1 XELIS(XEL) u MXN
$26.53895
1 XELIS(XEL) u SAR
ريال5.33625
1 XELIS(XEL) u PLN
5.17972
1 XELIS(XEL) u RON
лв6.16159
1 XELIS(XEL) u SEK
kr13.36197
1 XELIS(XEL) u BGN
лв2.37641
1 XELIS(XEL) u HUF
Ft480.57556
1 XELIS(XEL) u CZK
29.69801
1 XELIS(XEL) u KWD
د.ك0.434015
1 XELIS(XEL) u ILS
4.76705
1 XELIS(XEL) u AOA
Kz1,297.16411
1 XELIS(XEL) u BHD
.د.ب0.536471
1 XELIS(XEL) u BMD
$1.423
1 XELIS(XEL) u DKK
kr9.06451
1 XELIS(XEL) u HNL
L37.29683
1 XELIS(XEL) u MUR
65.1734
1 XELIS(XEL) u NAD
$25.0448
1 XELIS(XEL) u NOK
kr14.21577
1 XELIS(XEL) u NZD
$2.40487
1 XELIS(XEL) u PAB
B/.1.423
1 XELIS(XEL) u PGK
K6.01929
1 XELIS(XEL) u QAR
ر.ق5.19395
1 XELIS(XEL) u RSD
дин.142.48499

XELIS Resurs

Za dublje razumijevanje XELIS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena XELIS web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XELIS

Koliko XELIS (XEL) vrijedi danas?
Cijena XEL uživo u USD je 1.423 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XEL u USD?
Trenutačna cijena XEL u USD je $ 1.423. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XELIS?
Tržišna kapitalizacija za XEL je $ 5.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XEL?
Količina u optjecaju za XEL je 3.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XEL?
XEL je postigao ATH cijenu od 12.72384266980139 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XEL?
XEL je vidio ATL cijenu od 0.9827279361454504 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XEL?
24-satni obujam trgovanja za XEL je $ 56.89K USD.
Hoće li XEL još narasti ove godine?
XEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
XELIS (XEL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XEL u USD kalkulator

Iznos

1 XEL = 1.423 USD

Trgujte XEL

XELUSDT
$1.423
+3.34%

