VIRUS Cijena danas

Trenutačna cijena VIRUS (VIRUS) danas je $ 0.00381, s promjenom od 5.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VIRUS u USD je $ 0.00381 po VIRUS.

VIRUS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- VIRUS. Tijekom posljednja 24 sata, VIRUS trgovao je između $ 0.003558 (niska) i $ 0.004075 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, VIRUS se kretao -0.76% u posljednjem satu i -29.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 52.84K.

Informacije o tržištu VIRUS (VIRUS)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 52.84K$ 52.84K $ 52.84K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija VIRUS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.84K. Količina u optjecaju VIRUS je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.