Decentralized USD Logotip

Decentralized USD Cijena(USDD)

1 USDD u USD cijena uživo:

$0.9997
$0.9997$0.9997
+0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Decentralized USD (USDD)
Decentralized USD (USDD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996
24-satna najniža cijena
$ 1.0002
$ 1.0002$ 1.0002
24-satna najviša cijena

$ 0.9996
$ 0.9996$ 0.9996

$ 1.0002
$ 1.0002$ 1.0002

$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165

$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154

0.00%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Decentralized USD (USDD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9997. Tijekom protekla 24 sata, USDDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9996 i najviše cijene $ 1.0002, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDD je $ 1.033364257647165, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.9254333369528154.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentralized USD (USDD)

No.123

$ 447.89M
$ 447.89M$ 447.89M

$ 64.74K
$ 64.74K$ 64.74K

$ 447.89M
$ 447.89M$ 447.89M

448.02M
448.02M 448.02M

448,020,688
448,020,688 448,020,688

0.01%

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized USD je $ 447.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.74K. Količina u optjecaju USDD je 448.02M, s ukupnom količinom od 448020688. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 447.89M.

Decentralized USD (USDD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Decentralized USD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001+0.01%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ -0.0004-0.04%
90 dana$ -0.0002-0.03%
Decentralized USD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u USDD od $ +0.0001 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Decentralized USD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Decentralized USD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u USDD od $ -0.0004 (-0.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Decentralized USD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002 (-0.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Decentralized USD (USDD)?

Pogledajte Decentralized USD stranicu Povijest cijena sada.

Što je Decentralized USD (USDD)

USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system.

Decentralized USD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Decentralized USD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti USDD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Decentralized USD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Decentralized USD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Decentralized USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Decentralized USD (USDD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Decentralized USD (USDD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Decentralized USD.

Provjerite Decentralized USD predviđanje cijene sada!

Decentralized USD (USDD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decentralized USD (USDD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USDD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Decentralized USD (USDD)

Tražiš kako kupiti Decentralized USD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Decentralized USD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

USDD u lokalnim valutama

1 Decentralized USD(USDD) u VND
26,307.1055
1 Decentralized USD(USDD) u AUD
A$1.519544
1 Decentralized USD(USDD) u GBP
0.729781
1 Decentralized USD(USDD) u EUR
0.849745
1 Decentralized USD(USDD) u USD
$0.9997
1 Decentralized USD(USDD) u MYR
RM4.218734
1 Decentralized USD(USDD) u TRY
41.127658
1 Decentralized USD(USDD) u JPY
¥146.9559
1 Decentralized USD(USDD) u ARS
ARS$1,376.996777
1 Decentralized USD(USDD) u RUB
80.545829
1 Decentralized USD(USDD) u INR
87.9736
1 Decentralized USD(USDD) u IDR
Rp16,388.521968
1 Decentralized USD(USDD) u KRW
1,392.332175
1 Decentralized USD(USDD) u PHP
57.112861
1 Decentralized USD(USDD) u EGP
￡E.48.515441
1 Decentralized USD(USDD) u BRL
R$5.428371
1 Decentralized USD(USDD) u CAD
C$1.369589
1 Decentralized USD(USDD) u BDT
121.493541
1 Decentralized USD(USDD) u NGN
1,530.930583
1 Decentralized USD(USDD) u COP
$4,014.855182
1 Decentralized USD(USDD) u ZAR
R.17.604717
1 Decentralized USD(USDD) u UAH
41.357589
1 Decentralized USD(USDD) u VES
Bs145.9562
1 Decentralized USD(USDD) u CLP
$969.709
1 Decentralized USD(USDD) u PKR
Rs283.274992
1 Decentralized USD(USDD) u KZT
538.048537
1 Decentralized USD(USDD) u THB
฿32.300307
1 Decentralized USD(USDD) u TWD
NT$30.620811
1 Decentralized USD(USDD) u AED
د.إ3.668899
1 Decentralized USD(USDD) u CHF
Fr0.79976
1 Decentralized USD(USDD) u HKD
HK$7.787663
1 Decentralized USD(USDD) u AMD
֏382.145322
1 Decentralized USD(USDD) u MAD
.د.م8.977306
1 Decentralized USD(USDD) u MXN
$18.644405
1 Decentralized USD(USDD) u SAR
ريال3.748875
1 Decentralized USD(USDD) u PLN
3.628911
1 Decentralized USD(USDD) u RON
лв4.328701
1 Decentralized USD(USDD) u SEK
kr9.377186
1 Decentralized USD(USDD) u BGN
лв1.669499
1 Decentralized USD(USDD) u HUF
Ft337.278786
1 Decentralized USD(USDD) u CZK
20.843745
1 Decentralized USD(USDD) u KWD
د.ك0.3049085
1 Decentralized USD(USDD) u ILS
3.348995
1 Decentralized USD(USDD) u AOA
Kz911.296529
1 Decentralized USD(USDD) u BHD
.د.ب0.3758872
1 Decentralized USD(USDD) u BMD
$0.9997
1 Decentralized USD(USDD) u DKK
kr6.368089
1 Decentralized USD(USDD) u HNL
L26.152152
1 Decentralized USD(USDD) u MUR
45.78626
1 Decentralized USD(USDD) u NAD
$17.554732
1 Decentralized USD(USDD) u NOK
kr9.987003
1 Decentralized USD(USDD) u NZD
$1.689493
1 Decentralized USD(USDD) u PAB
B/.0.9997
1 Decentralized USD(USDD) u PGK
K4.228731
1 Decentralized USD(USDD) u QAR
ر.ق3.638908
1 Decentralized USD(USDD) u RSD
дин.100.019985

Decentralized USD Resurs

Za dublje razumijevanje Decentralized USD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Decentralized USD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decentralized USD

Koliko Decentralized USD (USDD) vrijedi danas?
Cijena USDD uživo u USD je 0.9997 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USDD u USD?
Trenutačna cijena USDD u USD je $ 0.9997. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Decentralized USD?
Tržišna kapitalizacija za USDD je $ 447.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USDD?
Količina u optjecaju za USDD je 448.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USDD?
USDD je postigao ATH cijenu od 1.033364257647165 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USDD?
USDD je vidio ATL cijenu od 0.9254333369528154 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USDD?
24-satni obujam trgovanja za USDD je $ 64.74K USD.
Hoće li USDD još narasti ove godine?
USDD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USDD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Decentralized USD (USDD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

