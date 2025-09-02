Više o UNI

UNI Informacije o cijeni

UNI Službena web stranica

UNI Tokenomija

UNI Prognoza cijena

UNI Povijest

Vodič za kupnju UNI

Konverter UNI u fiducijarnu valutu

UNI Spot trgovanje

UNI USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

UNISWAP Logotip

UNISWAP Cijena(UNI)

1 UNI u USD cijena uživo:

$9.418
$9.418$9.418
+0.63%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UNISWAP (UNI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:25 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 9.113
$ 9.113$ 9.113
24-satna najniža cijena
$ 9.831
$ 9.831$ 9.831
24-satna najviša cijena

$ 9.113
$ 9.113$ 9.113

$ 9.831
$ 9.831$ 9.831

$ 44.9740635
$ 44.9740635$ 44.9740635

$ 0.418997551386
$ 0.418997551386$ 0.418997551386

+0.81%

+0.63%

-3.54%

-3.54%

UNISWAP (UNI) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.418. Tijekom protekla 24 sata, UNItrgovalo je između najniže cijene $ 9.113 i najviše cijene $ 9.831, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNI je $ 44.9740635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.418997551386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNI se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -3.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UNISWAP (UNI)

No.26

$ 5.92B
$ 5.92B$ 5.92B

$ 5.44M
$ 5.44M$ 5.44M

$ 9.42B
$ 9.42B$ 9.42B

628.74M
628.74M 628.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.15%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija UNISWAP je $ 5.92B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.44M. Količina u optjecaju UNI je 628.74M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.42B.

UNISWAP (UNI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UNISWAP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.05896+0.63%
30 dana$ +0.464+5.18%
60 dana$ +1.981+26.63%
90 dana$ +2.707+40.33%
UNISWAP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNI od $ +0.05896 (+0.63%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UNISWAP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.464 (+5.18%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UNISWAP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNI od $ +1.981 (+26.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UNISWAP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2.707 (+40.33%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UNISWAP (UNI)?

Pogledajte UNISWAP stranicu Povijest cijena sada.

Što je UNISWAP (UNI)

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

UNISWAP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UNISWAP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UNISWAP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UNISWAP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UNISWAP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UNISWAP (UNI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UNISWAP (UNI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UNISWAP.

Provjerite UNISWAP predviđanje cijene sada!

UNISWAP (UNI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UNISWAP (UNI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UNISWAP (UNI)

Tražiš kako kupiti UNISWAP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UNISWAP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNI u lokalnim valutama

1 UNISWAP(UNI) u VND
247,834.67
1 UNISWAP(UNI) u AUD
A$14.31536
1 UNISWAP(UNI) u GBP
6.87514
1 UNISWAP(UNI) u EUR
8.0053
1 UNISWAP(UNI) u USD
$9.418
1 UNISWAP(UNI) u MYR
RM39.74396
1 UNISWAP(UNI) u TRY
387.45652
1 UNISWAP(UNI) u JPY
¥1,384.446
1 UNISWAP(UNI) u ARS
ARS$12,972.44738
1 UNISWAP(UNI) u RUB
758.80826
1 UNISWAP(UNI) u INR
830.10252
1 UNISWAP(UNI) u IDR
Rp154,393.41792
1 UNISWAP(UNI) u KRW
13,116.9195
1 UNISWAP(UNI) u PHP
538.89796
1 UNISWAP(UNI) u EGP
￡E.457.05554
1 UNISWAP(UNI) u BRL
R$51.13974
1 UNISWAP(UNI) u CAD
C$12.90266
1 UNISWAP(UNI) u BDT
1,146.6415
1 UNISWAP(UNI) u NGN
14,444.76332
1 UNISWAP(UNI) u COP
$37,975.7305
1 UNISWAP(UNI) u ZAR
R.165.94516
1 UNISWAP(UNI) u UAH
390.3761
1 UNISWAP(UNI) u VES
Bs1,375.028
1 UNISWAP(UNI) u CLP
$9,116.624
1 UNISWAP(UNI) u PKR
Rs2,673.20512
1 UNISWAP(UNI) u KZT
5,079.78666
1 UNISWAP(UNI) u THB
฿303.91886
1 UNISWAP(UNI) u TWD
NT$288.56752
1 UNISWAP(UNI) u AED
د.إ34.56406
1 UNISWAP(UNI) u CHF
Fr7.5344
1 UNISWAP(UNI) u HKD
HK$73.36622
1 UNISWAP(UNI) u AMD
֏3,602.8559
1 UNISWAP(UNI) u MAD
.د.م84.762
1 UNISWAP(UNI) u MXN
$175.73988
1 UNISWAP(UNI) u SAR
ريال35.3175
1 UNISWAP(UNI) u PLN
34.28152
1 UNISWAP(UNI) u RON
лв40.77994
1 UNISWAP(UNI) u SEK
kr88.62338
1 UNISWAP(UNI) u BGN
лв15.72806
1 UNISWAP(UNI) u HUF
Ft3,182.8131
1 UNISWAP(UNI) u CZK
196.64784
1 UNISWAP(UNI) u KWD
د.ك2.87249
1 UNISWAP(UNI) u ILS
31.5503
1 UNISWAP(UNI) u AOA
Kz8,585.16626
1 UNISWAP(UNI) u BHD
.د.ب3.550586
1 UNISWAP(UNI) u BMD
$9.418
1 UNISWAP(UNI) u DKK
kr60.08684
1 UNISWAP(UNI) u HNL
L246.84578
1 UNISWAP(UNI) u MUR
431.3444
1 UNISWAP(UNI) u NAD
$165.7568
1 UNISWAP(UNI) u NOK
kr94.18
1 UNISWAP(UNI) u NZD
$15.91642
1 UNISWAP(UNI) u PAB
B/.9.418
1 UNISWAP(UNI) u PGK
K39.83814
1 UNISWAP(UNI) u QAR
ر.ق34.3757
1 UNISWAP(UNI) u RSD
дин.943.40106

UNISWAP Resurs

Za dublje razumijevanje UNISWAP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena UNISWAP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UNISWAP

Koliko UNISWAP (UNI) vrijedi danas?
Cijena UNI uživo u USD je 9.418 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNI u USD?
Trenutačna cijena UNI u USD je $ 9.418. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UNISWAP?
Tržišna kapitalizacija za UNI je $ 5.92B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNI?
Količina u optjecaju za UNI je 628.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNI?
UNI je postigao ATH cijenu od 44.9740635 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNI?
UNI je vidio ATL cijenu od 0.418997551386 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNI?
24-satni obujam trgovanja za UNI je $ 5.44M USD.
Hoće li UNI još narasti ove godine?
UNI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:25 (UTC+8)

UNISWAP (UNI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine