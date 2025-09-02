Više o TIBBIR

Ribbita by Virtuals Logotip

Ribbita by Virtuals Cijena(TIBBIR)

1 TIBBIR u USD cijena uživo:

$0.15096
$0.15096$0.15096
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:53:51 (UTC+8)

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.142
$ 0.142$ 0.142
24-satna najniža cijena
$ 0.164
$ 0.164$ 0.164
24-satna najviša cijena

$ 0.142
$ 0.142$ 0.142

$ 0.164
$ 0.164$ 0.164

$ 0.2554490492623147
$ 0.2554490492623147$ 0.2554490492623147

$ 0.000642086703739138
$ 0.000642086703739138$ 0.000642086703739138

+0.16%

-0.10%

-4.09%

-4.09%

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.15087. Tijekom protekla 24 sata, TIBBIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.142 i najviše cijene $ 0.164, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIBBIR je $ 0.2554490492623147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000642086703739138.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIBBIR se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

No.269

$ 150.87M
$ 150.87M$ 150.87M

$ 97.31K
$ 97.31K$ 97.31K

$ 150.87M
$ 150.87M$ 150.87M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ribbita by Virtuals je $ 150.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 97.31K. Količina u optjecaju TIBBIR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.87M.

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ribbita by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001511-0.10%
30 dana$ +0.0419+38.45%
60 dana$ +0.06472+75.12%
90 dana$ +0.05427+56.18%
Ribbita by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TIBBIR od $ -0.0001511 (-0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ribbita by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0419 (+38.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ribbita by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TIBBIR od $ +0.06472 (+75.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ribbita by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.05427 (+56.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

Pogledajte Ribbita by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ribbita by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TIBBIR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ribbita by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ribbita by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ribbita by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ribbita by Virtuals (TIBBIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ribbita by Virtuals (TIBBIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ribbita by Virtuals.

Provjerite Ribbita by Virtuals predviđanje cijene sada!

Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ribbita by Virtuals (TIBBIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TIBBIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Tražiš kako kupiti Ribbita by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ribbita by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TIBBIR u lokalnim valutama

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u VND
3,970.14405
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u AUD
A$0.2293224
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u GBP
0.1101351
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u EUR
0.1282395
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u USD
$0.15087
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u MYR
RM0.6366714
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u TRY
6.2067918
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u JPY
¥22.17789
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u ARS
ARS$207.8098467
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u RUB
12.1555959
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u INR
13.27656
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u IDR
Rp2,473.2782928
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u KRW
210.418389
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u PHP
8.6176944
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u EGP
￡E.7.3217211
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u BRL
R$0.8207328
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u CAD
C$0.2066919
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u BDT
18.3352311
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u NGN
231.0408093
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u COP
$605.9029722
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u ZAR
R.2.6568207
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u UAH
6.2414919
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u VES
Bs22.02702
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u CLP
$146.3439
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u PKR
Rs42.7505232
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u KZT
81.1997427
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u THB
฿4.873101
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u TWD
NT$4.6211481
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u AED
د.إ0.5536929
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u CHF
Fr0.120696
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u HKD
HK$1.1752773
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u AMD
֏57.6715662
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u MAD
.د.م1.3548126
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u MXN
$2.8122168
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u SAR
ريال0.5657625
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u PLN
0.5476581
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u RON
лв0.6532671
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u SEK
kr1.4151606
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u BGN
лв0.2519529
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u HUF
Ft50.9171163
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u CZK
3.1456395
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u KWD
د.ك0.04601535
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u ILS
0.5054145
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u AOA
Kz137.5285659
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u BHD
.د.ب0.05672712
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u BMD
$0.15087
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u DKK
kr0.9610419
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u HNL
L3.9467592
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u MUR
6.909846
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u NAD
$2.6492772
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u NOK
kr1.5071913
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u NZD
$0.2549703
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u PAB
B/.0.15087
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u PGK
K0.6381801
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u QAR
ر.ق0.5491668
1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) u RSD
дин.15.0945435

Ribbita by Virtuals Resurs

Za dublje razumijevanje Ribbita by Virtuals, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Ribbita by Virtuals web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ribbita by Virtuals

Koliko Ribbita by Virtuals (TIBBIR) vrijedi danas?
Cijena TIBBIR uživo u USD je 0.15087 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TIBBIR u USD?
Trenutačna cijena TIBBIR u USD je $ 0.15087. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ribbita by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za TIBBIR je $ 150.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TIBBIR?
Količina u optjecaju za TIBBIR je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TIBBIR?
TIBBIR je postigao ATH cijenu od 0.2554490492623147 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TIBBIR?
TIBBIR je vidio ATL cijenu od 0.000642086703739138 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TIBBIR?
24-satni obujam trgovanja za TIBBIR je $ 97.31K USD.
Hoće li TIBBIR još narasti ove godine?
TIBBIR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TIBBIR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:53:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TIBBIR u USD kalkulator

Iznos

TIBBIR
TIBBIR
USD
USD

1 TIBBIR = 0.15087 USD

Trgujte TIBBIR

TIBBIRUSDT
$0.15096
$0.15096$0.15096
-0.12%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine