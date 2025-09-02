Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.142
24-satna najniža cijena
$ 0.164
24-satna najviša cijena
$ 0.142
$ 0.164
$ 0.2554490492623147
$ 0.000642086703739138
+0.16%
-0.10%
-4.09%
-4.09%
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.15087. Tijekom protekla 24 sata, TIBBIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.142 i najviše cijene $ 0.164, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIBBIR je $ 0.2554490492623147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000642086703739138.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIBBIR se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
No.269
$ 150.87M
$ 97.31K
$ 150.87M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ribbita by Virtuals je $ 150.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 97.31K. Količina u optjecaju TIBBIR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.87M.
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Ribbita by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001511
-0.10%
30 dana
$ +0.0419
+38.45%
60 dana
$ +0.06472
+75.12%
90 dana
$ +0.05427
+56.18%
Ribbita by Virtuals promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TIBBIR od $ -0.0001511 (-0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Ribbita by Virtuals 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0419 (+38.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Ribbita by Virtuals 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TIBBIR od $ +0.06472 (+75.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Ribbita by Virtuals 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.05427 (+56.18%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?
TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.
Ribbita by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TIBBIR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Ribbita by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ribbita by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Ribbita by Virtuals Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Ribbita by Virtuals (TIBBIR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ribbita by Virtuals (TIBBIR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ribbita by Virtuals.
Razumijevanje tokenomike Ribbita by Virtuals (TIBBIR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TIBBIR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
Tražiš kako kupiti Ribbita by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ribbita by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.