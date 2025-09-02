Više o TET

TET Informacije o cijeni

TET Bijela knjiga

TET Službena web stranica

TET Tokenomija

TET Prognoza cijena

TET Povijest

Vodič za kupnju TET

Konverter TET u fiducijarnu valutu

TET Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Tectum EmissionToken Logotip

Tectum EmissionToken Cijena(TET)

1 TET u USD cijena uživo:

$0.818
$0.818$0.818
-1.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tectum EmissionToken (TET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:11:04 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.7914
$ 0.7914$ 0.7914
24-satna najniža cijena
$ 0.8703
$ 0.8703$ 0.8703
24-satna najviša cijena

$ 0.7914
$ 0.7914$ 0.7914

$ 0.8703
$ 0.8703$ 0.8703

$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949$ 45.24342090893949

$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916$ 0.34821281324983916

+1.37%

-1.58%

+0.86%

+0.86%

Tectum EmissionToken (TET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.817. Tijekom protekla 24 sata, TETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7914 i najviše cijene $ 0.8703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TET je $ 45.24342090893949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.34821281324983916.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TET se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tectum EmissionToken (TET)

No.1214

$ 8.08M
$ 8.08M$ 8.08M

$ 45.85K
$ 45.85K$ 45.85K

$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M

9.89M
9.89M 9.89M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

98.94%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tectum EmissionToken je $ 8.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.85K. Količina u optjecaju TET je 9.89M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.17M.

Tectum EmissionToken (TET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tectum EmissionToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.013132-1.58%
30 dana$ +0.008+0.98%
60 dana$ +0.432+112.20%
90 dana$ -0.083-9.23%
Tectum EmissionToken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TET od $ -0.013132 (-1.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tectum EmissionToken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.008 (+0.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tectum EmissionToken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TET od $ +0.432 (+112.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tectum EmissionToken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.083 (-9.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tectum EmissionToken (TET)?

Pogledajte Tectum EmissionToken stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tectum EmissionToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tectum EmissionToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tectum EmissionToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tectum EmissionToken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tectum EmissionToken (TET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tectum EmissionToken (TET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tectum EmissionToken.

Provjerite Tectum EmissionToken predviđanje cijene sada!

Tectum EmissionToken (TET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tectum EmissionToken (TET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tectum EmissionToken (TET)

Tražiš kako kupiti Tectum EmissionToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tectum EmissionToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TET u lokalnim valutama

1 Tectum EmissionToken(TET) u VND
21,499.355
1 Tectum EmissionToken(TET) u AUD
A$1.24184
1 Tectum EmissionToken(TET) u GBP
0.59641
1 Tectum EmissionToken(TET) u EUR
0.69445
1 Tectum EmissionToken(TET) u USD
$0.817
1 Tectum EmissionToken(TET) u MYR
RM3.44774
1 Tectum EmissionToken(TET) u TRY
33.61138
1 Tectum EmissionToken(TET) u JPY
¥120.099
1 Tectum EmissionToken(TET) u ARS
ARS$1,125.34397
1 Tectum EmissionToken(TET) u RUB
65.82569
1 Tectum EmissionToken(TET) u INR
71.896
1 Tectum EmissionToken(TET) u IDR
Rp13,393.44048
1 Tectum EmissionToken(TET) u KRW
1,137.87675
1 Tectum EmissionToken(TET) u PHP
46.67521
1 Tectum EmissionToken(TET) u EGP
￡E.39.64901
1 Tectum EmissionToken(TET) u BRL
R$4.43631
1 Tectum EmissionToken(TET) u CAD
C$1.11929
1 Tectum EmissionToken(TET) u BDT
99.29001
1 Tectum EmissionToken(TET) u NGN
1,251.14563
1 Tectum EmissionToken(TET) u COP
$3,281.12102
1 Tectum EmissionToken(TET) u ZAR
R.14.38737
1 Tectum EmissionToken(TET) u UAH
33.79929
1 Tectum EmissionToken(TET) u VES
Bs119.282
1 Tectum EmissionToken(TET) u CLP
$792.49
1 Tectum EmissionToken(TET) u PKR
Rs231.50512
1 Tectum EmissionToken(TET) u KZT
439.71757
1 Tectum EmissionToken(TET) u THB
฿26.39727
1 Tectum EmissionToken(TET) u TWD
NT$25.02471
1 Tectum EmissionToken(TET) u AED
د.إ2.99839
1 Tectum EmissionToken(TET) u CHF
Fr0.6536
1 Tectum EmissionToken(TET) u HKD
HK$6.36443
1 Tectum EmissionToken(TET) u AMD
֏312.30642
1 Tectum EmissionToken(TET) u MAD
.د.م7.33666
1 Tectum EmissionToken(TET) u MXN
$15.23705
1 Tectum EmissionToken(TET) u SAR
ريال3.06375
1 Tectum EmissionToken(TET) u PLN
2.96571
1 Tectum EmissionToken(TET) u RON
лв3.53761
1 Tectum EmissionToken(TET) u SEK
kr7.66346
1 Tectum EmissionToken(TET) u BGN
лв1.36439
1 Tectum EmissionToken(TET) u HUF
Ft275.63946
1 Tectum EmissionToken(TET) u CZK
17.03445
1 Tectum EmissionToken(TET) u KWD
د.ك0.249185
1 Tectum EmissionToken(TET) u ILS
2.73695
1 Tectum EmissionToken(TET) u AOA
Kz744.75269
1 Tectum EmissionToken(TET) u BHD
.د.ب0.307192
1 Tectum EmissionToken(TET) u BMD
$0.817
1 Tectum EmissionToken(TET) u DKK
kr5.20429
1 Tectum EmissionToken(TET) u HNL
L21.37272
1 Tectum EmissionToken(TET) u MUR
37.4186
1 Tectum EmissionToken(TET) u NAD
$14.34652
1 Tectum EmissionToken(TET) u NOK
kr8.16183
1 Tectum EmissionToken(TET) u NZD
$1.38073
1 Tectum EmissionToken(TET) u PAB
B/.0.817
1 Tectum EmissionToken(TET) u PGK
K3.45591
1 Tectum EmissionToken(TET) u QAR
ر.ق2.97388
1 Tectum EmissionToken(TET) u RSD
дин.81.74085

Tectum EmissionToken Resurs

Za dublje razumijevanje Tectum EmissionToken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tectum EmissionToken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tectum EmissionToken

Koliko Tectum EmissionToken (TET) vrijedi danas?
Cijena TET uživo u USD je 0.817 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TET u USD?
Trenutačna cijena TET u USD je $ 0.817. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tectum EmissionToken?
Tržišna kapitalizacija za TET je $ 8.08M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TET?
Količina u optjecaju za TET je 9.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TET?
TET je postigao ATH cijenu od 45.24342090893949 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TET?
TET je vidio ATL cijenu od 0.34821281324983916 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TET?
24-satni obujam trgovanja za TET je $ 45.85K USD.
Hoće li TET još narasti ove godine?
TET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:11:04 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TET u USD kalkulator

Iznos

TET
TET
USD
USD

1 TET = 0.817 USD

Trgujte TET

TETUSDT
$0.818
$0.818$0.818
-1.63%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine