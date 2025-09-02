Tectum EmissionToken (TET) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.7914
$ 0.7914
24-satna najniža cijena
$ 0.8703
$ 0.8703
24-satna najviša cijena
$ 0.7914
$ 0.7914
$ 0.8703
$ 0.8703
$ 45.24342090893949
$ 45.24342090893949
$ 0.34821281324983916
$ 0.34821281324983916
+1.37%
-1.58%
+0.86%
+0.86%
Tectum EmissionToken (TET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.817. Tijekom protekla 24 sata, TETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7914 i najviše cijene $ 0.8703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TET je $ 45.24342090893949, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.34821281324983916.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TET se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i +0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Tectum EmissionToken (TET)
No.1214
$ 8.08M
$ 8.08M
$ 45.85K
$ 45.85K
$ 8.17M
$ 8.17M
9.89M
9.89M
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
98.94%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tectum EmissionToken je $ 8.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 45.85K. Količina u optjecaju TET je 9.89M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.17M.
Tectum EmissionToken (TET) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Tectum EmissionToken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.013132
-1.58%
30 dana
$ +0.008
+0.98%
60 dana
$ +0.432
+112.20%
90 dana
$ -0.083
-9.23%
Tectum EmissionToken promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TET od $ -0.013132 (-1.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tectum EmissionToken 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.008 (+0.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Tectum EmissionToken 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TET od $ +0.432 (+112.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Tectum EmissionToken 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.083 (-9.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tectum EmissionToken (TET)?
Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.
Tectum EmissionToken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tectum EmissionToken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Tectum EmissionToken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tectum EmissionToken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Tectum EmissionToken Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Tectum EmissionToken (TET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tectum EmissionToken (TET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tectum EmissionToken.
Razumijevanje tokenomike Tectum EmissionToken (TET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TET opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Tectum EmissionToken (TET)
Tražiš kako kupiti Tectum EmissionToken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tectum EmissionToken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.