TENEX Cijena danas

Trenutačna cijena TENEX (SN67) danas je $ 0, s promjenom od --% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SN67 u USD je $ 0 po SN67.

TENEX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- SN67. Tijekom posljednja 24 sata, SN67 trgovao je između -- (niska) i -- (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, SN67 se kretao -- u posljednjem satu i -- tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TENEX (SN67)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija ---- -- Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija TENEX je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN67 je --, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.