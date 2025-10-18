Cijena StrikeBit AI uživo danas je 0.0136 USD. Pratite ažuriranja cijene STRIKE u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite STRIKE trend cijene na MEXC-u sada.Cijena StrikeBit AI uživo danas je 0.0136 USD. Pratite ažuriranja cijene STRIKE u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite STRIKE trend cijene na MEXC-u sada.

StrikeBit AI Logotip

StrikeBit AI Cijena(STRIKE)

1 STRIKE u USD cijena uživo:

$0.0136
$0.0136$0.0136
-4.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena StrikeBit AI (STRIKE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 08:00:12 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288
24-satna najniža cijena
$ 0.01955
$ 0.01955$ 0.01955
24-satna najviša cijena

$ 0.01288
$ 0.01288$ 0.01288

$ 0.01955
$ 0.01955$ 0.01955

$ 0.04711552179324889
$ 0.04711552179324889$ 0.04711552179324889

$ 0.01216602536876859
$ 0.01216602536876859$ 0.01216602536876859

-0.37%

-4.15%

-2.65%

-2.65%

StrikeBit AI (STRIKE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0136. Tijekom protekla 24 sata, STRIKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01288 i najviše cijene $ 0.01955, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena STRIKE je $ 0.04711552179324889, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01216602536876859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, STRIKE se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -4.15% u posljednjih 24 sata i -2.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StrikeBit AI (STRIKE)

No.1590

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

$ 83.72K
$ 83.72K$ 83.72K

$ 27.20M
$ 27.20M$ 27.20M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

10.49%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija StrikeBit AI je $ 2.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.72K. Količina u optjecaju STRIKE je 209.90M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.20M.

StrikeBit AI (STRIKE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena StrikeBit AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0005888-4.15%
30 dana$ +0.0036+36.00%
60 dana$ +0.0036+36.00%
90 dana$ +0.0036+36.00%
StrikeBit AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u STRIKE od $ -0.0005888 (-4.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

StrikeBit AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0036 (+36.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

StrikeBit AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u STRIKE od $ +0.0036 (+36.00%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

StrikeBit AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0036 (+36.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena StrikeBit AI (STRIKE)?

Pogledajte StrikeBit AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je StrikeBit AI (STRIKE)

StrikeBit is redefining crypto trading with the power of AI Agents. Platform enables users to launch customizable AI-driven agents that execute market strategies, analyze trends, and unlock profitable opportunities. From options and perpetual trading insights to a prediction marketplace designed for strategic bets, StrikeBit delivers a comprehensive ecosystem for traders. Whether you use your agents for advanced strategies or trade them for value, StrikeBit puts the future of AI-powered trading in your hands.

StrikeBit AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje StrikeBit AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti STRIKE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o StrikeBit AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje StrikeBit AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

StrikeBit AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StrikeBit AI (STRIKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StrikeBit AI (STRIKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za StrikeBit AI.

Provjerite StrikeBit AI predviđanje cijene sada!

StrikeBit AI (STRIKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StrikeBit AI (STRIKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o STRIKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti StrikeBit AI (STRIKE)

Tražiš kako kupiti StrikeBit AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti StrikeBit AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

STRIKE u lokalnim valutama

1 StrikeBit AI(STRIKE) u VND
357.884
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AUD
A$0.020808
1 StrikeBit AI(STRIKE) u GBP
0.010064
1 StrikeBit AI(STRIKE) u EUR
0.01156
1 StrikeBit AI(STRIKE) u USD
$0.0136
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MYR
RM0.057392
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TRY
0.569704
1 StrikeBit AI(STRIKE) u JPY
¥2.04
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ARS
ARS$19.79616
1 StrikeBit AI(STRIKE) u RUB
1.102416
1 StrikeBit AI(STRIKE) u INR
1.197072
1 StrikeBit AI(STRIKE) u IDR
Rp226.666576
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PHP
0.790432
1 StrikeBit AI(STRIKE) u EGP
￡E.0.64736
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BRL
R$0.07344
1 StrikeBit AI(STRIKE) u CAD
C$0.01904
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BDT
1.661104
1 StrikeBit AI(STRIKE) u NGN
19.999888
1 StrikeBit AI(STRIKE) u COP
$52.5096
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ZAR
R.0.236096
1 StrikeBit AI(STRIKE) u UAH
0.56916
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TZS
T.Sh.33.49748
1 StrikeBit AI(STRIKE) u VES
Bs2.7336
1 StrikeBit AI(STRIKE) u CLP
$13.0016
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PKR
Rs3.860224
1 StrikeBit AI(STRIKE) u KZT
7.335432
1 StrikeBit AI(STRIKE) u THB
฿0.444584
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TWD
NT$0.416568
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AED
د.إ0.049912
1 StrikeBit AI(STRIKE) u CHF
Fr0.010744
1 StrikeBit AI(STRIKE) u HKD
HK$0.105672
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AMD
֏5.23668
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MAD
.د.م0.124712
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MXN
$0.249832
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SAR
ريال0.051
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ETB
Br2.01688
1 StrikeBit AI(STRIKE) u KES
KSh1.761336
1 StrikeBit AI(STRIKE) u JOD
د.أ0.0096424
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PLN
0.049504
1 StrikeBit AI(STRIKE) u RON
лв0.059296
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SEK
kr0.128248
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BGN
лв0.022712
1 StrikeBit AI(STRIKE) u HUF
Ft4.543896
1 StrikeBit AI(STRIKE) u CZK
0.283424
1 StrikeBit AI(STRIKE) u KWD
د.ك0.004148
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ILS
0.04488
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BOB
Bs0.094112
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AZN
0.02312
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TJS
SM0.1258
1 StrikeBit AI(STRIKE) u GEL
0.03672
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AOA
Kz12.465624
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BHD
.د.ب0.0051136
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BMD
$0.0136
1 StrikeBit AI(STRIKE) u DKK
kr0.08704
1 StrikeBit AI(STRIKE) u HNL
L0.358088
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MUR
0.612408
1 StrikeBit AI(STRIKE) u NAD
$0.237728
1 StrikeBit AI(STRIKE) u NOK
kr0.136816
1 StrikeBit AI(STRIKE) u NZD
$0.023664
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PAB
B/.0.0136
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PGK
K0.05712
1 StrikeBit AI(STRIKE) u QAR
ر.ق0.04964
1 StrikeBit AI(STRIKE) u RSD
дин.1.366528
1 StrikeBit AI(STRIKE) u UZS
soʻm165.853632
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ALL
L1.127304
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ANG
ƒ0.024344
1 StrikeBit AI(STRIKE) u AWG
ƒ0.02448
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BBD
$0.0272
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BAM
KM0.022712
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BIF
Fr40.2288
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BND
$0.017544
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BSD
$0.0136
1 StrikeBit AI(STRIKE) u JMD
$2.192048
1 StrikeBit AI(STRIKE) u KHR
54.8386
1 StrikeBit AI(STRIKE) u KMF
Fr5.7392
1 StrikeBit AI(STRIKE) u LAK
295.652168
1 StrikeBit AI(STRIKE) u LKR
රු4.128688
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MDL
L0.229976
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MGA
Ar60.714208
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MOP
P0.109072
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MVR
0.20808
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MWK
MK23.652168
1 StrikeBit AI(STRIKE) u MZN
MT0.869176
1 StrikeBit AI(STRIKE) u NPR
रु1.920864
1 StrikeBit AI(STRIKE) u PYG
96.4512
1 StrikeBit AI(STRIKE) u RWF
Fr19.788
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SBD
$0.111928
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SCR
0.188904
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SRD
$0.535976
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SVC
$0.119272
1 StrikeBit AI(STRIKE) u SZL
L0.237728
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TMT
m0.0476
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TND
د.ت0.0398208
1 StrikeBit AI(STRIKE) u TTD
$0.09248
1 StrikeBit AI(STRIKE) u UGX
Sh47.5456
1 StrikeBit AI(STRIKE) u XAF
Fr7.6432
1 StrikeBit AI(STRIKE) u XCD
$0.03672
1 StrikeBit AI(STRIKE) u XOF
Fr7.6432
1 StrikeBit AI(STRIKE) u XPF
Fr1.3872
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BWP
P0.182648
1 StrikeBit AI(STRIKE) u BZD
$0.027336
1 StrikeBit AI(STRIKE) u CVE
$1.286288
1 StrikeBit AI(STRIKE) u DJF
Fr2.4208
1 StrikeBit AI(STRIKE) u DOP
$0.861152
1 StrikeBit AI(STRIKE) u DZD
د.ج1.768272
1 StrikeBit AI(STRIKE) u FJD
$0.030872
1 StrikeBit AI(STRIKE) u GNF
Fr118.252
1 StrikeBit AI(STRIKE) u GTQ
Q0.104448
1 StrikeBit AI(STRIKE) u GYD
$2.852872
1 StrikeBit AI(STRIKE) u ISK
kr1.6456

StrikeBit AI Resurs

Za dublje razumijevanje StrikeBit AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena StrikeBit AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StrikeBit AI

Koliko StrikeBit AI (STRIKE) vrijedi danas?
Cijena STRIKE uživo u USD je 0.0136 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena STRIKE u USD?
Trenutačna cijena STRIKE u USD je $ 0.0136. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StrikeBit AI?
Tržišna kapitalizacija za STRIKE je $ 2.85M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za STRIKE?
Količina u optjecaju za STRIKE je 209.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za STRIKE?
STRIKE je postigao ATH cijenu od 0.04711552179324889 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za STRIKE?
STRIKE je vidio ATL cijenu od 0.01216602536876859 USD.
Koliki je obujam trgovanja za STRIKE?
24-satni obujam trgovanja za STRIKE je $ 83.72K USD.
Hoće li STRIKE još narasti ove godine?
STRIKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte STRIKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 08:00:12 (UTC+8)

StrikeBit AI (STRIKE) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

