Sonic SVM Logotip

Sonic SVM Cijena(SONIC)

1 SONIC u USD cijena uživo:

$0.1874
$0.1874
-1.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sonic SVM (SONIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:45:20 (UTC+8)

Sonic SVM (SONIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.18688
$ 0.18688
24-satna najniža cijena
$ 0.19879
$ 0.19879
24-satna najviša cijena

$ 0.18688
$ 0.18688

$ 0.19879
$ 0.19879

$ 1.2521740208546337
$ 1.2521740208546337

$ 0.155250981859847
$ 0.155250981859847

+0.24%

-1.92%

-1.50%

-1.50%

Sonic SVM (SONIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.18749. Tijekom protekla 24 sata, SONICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.18688 i najviše cijene $ 0.19879, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SONIC je $ 1.2521740208546337, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.155250981859847.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SONIC se promijenio za +0.24% u posljednjih sat vremena, -1.92% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sonic SVM (SONIC)

No.3387

$ 0.00
$ 0.00

$ 610.95K
$ 610.95K

$ 449.98M
$ 449.98M

0.00
0.00

2,400,000,000
2,400,000,000

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sonic SVM je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 610.95K. Količina u optjecaju SONIC je 0.00, s ukupnom količinom od 2400000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 449.98M.

Sonic SVM (SONIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sonic SVM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0036685-1.92%
30 dana$ -0.01699-8.31%
60 dana$ -0.02166-10.36%
90 dana$ -0.06549-25.89%
Sonic SVM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SONIC od $ -0.0036685 (-1.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sonic SVM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01699 (-8.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sonic SVM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SONIC od $ -0.02166 (-10.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sonic SVM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06549 (-25.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sonic SVM (SONIC)?

Pogledajte Sonic SVM stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sonic SVM (SONIC)

Sonic is the first SVM network extension to launch on Solana, for games and applications. Powering Web3 TikTok App Layer - onboarding next billion users. Built with Sonic HyperGrid, a framework for orchestrating optimistic Solana rollups.

Sonic SVM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sonic SVM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SONIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sonic SVM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sonic SVM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sonic SVM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sonic SVM (SONIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sonic SVM (SONIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sonic SVM.

Provjerite Sonic SVM predviđanje cijene sada!

Sonic SVM (SONIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sonic SVM (SONIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SONIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sonic SVM (SONIC)

Tražiš kako kupiti Sonic SVM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sonic SVM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SONIC u lokalnim valutama

1 Sonic SVM(SONIC) u VND
4,933.79935
1 Sonic SVM(SONIC) u AUD
A$0.2849848
1 Sonic SVM(SONIC) u GBP
0.1368677
1 Sonic SVM(SONIC) u EUR
0.1593665
1 Sonic SVM(SONIC) u USD
$0.18749
1 Sonic SVM(SONIC) u MYR
RM0.7912078
1 Sonic SVM(SONIC) u TRY
7.7133386
1 Sonic SVM(SONIC) u JPY
¥27.56103
1 Sonic SVM(SONIC) u ARS
ARS$258.2506009
1 Sonic SVM(SONIC) u RUB
15.1060693
1 Sonic SVM(SONIC) u INR
16.49912
1 Sonic SVM(SONIC) u IDR
Rp3,073.6060656
1 Sonic SVM(SONIC) u KRW
261.492303
1 Sonic SVM(SONIC) u PHP
10.7094288
1 Sonic SVM(SONIC) u EGP
￡E.9.0988897
1 Sonic SVM(SONIC) u BRL
R$1.0180707
1 Sonic SVM(SONIC) u CAD
C$0.2568613
1 Sonic SVM(SONIC) u BDT
22.7856597
1 Sonic SVM(SONIC) u NGN
287.1203111
1 Sonic SVM(SONIC) u COP
$752.9710894
1 Sonic SVM(SONIC) u ZAR
R.3.3016989
1 Sonic SVM(SONIC) u UAH
7.7564613
1 Sonic SVM(SONIC) u VES
Bs27.37354
1 Sonic SVM(SONIC) u CLP
$181.8653
1 Sonic SVM(SONIC) u PKR
Rs53.1271664
1 Sonic SVM(SONIC) u KZT
100.9089929
1 Sonic SVM(SONIC) u THB
฿6.0578019
1 Sonic SVM(SONIC) u TWD
NT$5.7428187
1 Sonic SVM(SONIC) u AED
د.إ0.6880883
1 Sonic SVM(SONIC) u CHF
Fr0.149992
1 Sonic SVM(SONIC) u HKD
HK$1.4605471
1 Sonic SVM(SONIC) u AMD
֏71.6699274
1 Sonic SVM(SONIC) u MAD
.د.م1.6836602
1 Sonic SVM(SONIC) u MXN
$3.4948136
1 Sonic SVM(SONIC) u SAR
ريال0.7030875
1 Sonic SVM(SONIC) u PLN
0.6805887
1 Sonic SVM(SONIC) u RON
лв0.8118317
1 Sonic SVM(SONIC) u SEK
kr1.7586562
1 Sonic SVM(SONIC) u BGN
лв0.3131083
1 Sonic SVM(SONIC) u HUF
Ft63.2760001
1 Sonic SVM(SONIC) u CZK
3.9091665
1 Sonic SVM(SONIC) u KWD
د.ك0.05718445
1 Sonic SVM(SONIC) u ILS
0.6280915
1 Sonic SVM(SONIC) u AOA
Kz170.9102593
1 Sonic SVM(SONIC) u BHD
.د.ب0.07049624
1 Sonic SVM(SONIC) u BMD
$0.18749
1 Sonic SVM(SONIC) u DKK
kr1.1943113
1 Sonic SVM(SONIC) u HNL
L4.9047384
1 Sonic SVM(SONIC) u MUR
8.587042
1 Sonic SVM(SONIC) u NAD
$3.2923244
1 Sonic SVM(SONIC) u NOK
kr1.8730251
1 Sonic SVM(SONIC) u NZD
$0.3168581
1 Sonic SVM(SONIC) u PAB
B/.0.18749
1 Sonic SVM(SONIC) u PGK
K0.7930827
1 Sonic SVM(SONIC) u QAR
ر.ق0.6824636
1 Sonic SVM(SONIC) u RSD
дин.18.7583745

Sonic SVM Resurs

Za dublje razumijevanje Sonic SVM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sonic SVM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sonic SVM

Koliko Sonic SVM (SONIC) vrijedi danas?
Cijena SONIC uživo u USD je 0.18749 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SONIC u USD?
Trenutačna cijena SONIC u USD je $ 0.18749. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sonic SVM?
Tržišna kapitalizacija za SONIC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SONIC?
Količina u optjecaju za SONIC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SONIC?
SONIC je postigao ATH cijenu od 1.2521740208546337 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SONIC?
SONIC je vidio ATL cijenu od 0.155250981859847 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SONIC?
24-satni obujam trgovanja za SONIC je $ 610.95K USD.
Hoće li SONIC još narasti ove godine?
SONIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SONIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Sonic SVM (SONIC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

SONIC u USD kalkulator

Iznos

SONIC
SONIC
USD
USD

1 SONIC = 0.18749 USD

Trgujte SONIC

SONICUSDT
$0.1874
$0.1874
-1.93%

