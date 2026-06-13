Siren Cijena danas

Trenutačna cijena Siren (SI) danas je $ 0.00309331, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SI u USD je $ 0.00309331 po SI.

Siren trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 69,453, s količinom u optjecaju od 22.45M SI. Tijekom posljednja 24 sata, SI trgovao je između $ 0.00308086 (niska) i $ 0.00314876 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.37, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00296654.

U kratkoročnim performansama, SI se kretao -0.00% u posljednjem satu i -15.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 676.92.

Informacije o tržištu Siren (SI)

Tržišna kapitalizacija $ 69.45K$ 69.45K $ 69.45K Obujam (24 sata) $ 676.92$ 676.92 $ 676.92 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 309.42K$ 309.42K $ 309.42K Količina u optjecaju 22.45M 22.45M 22.45M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Siren je $ 69.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 676.92. Količina u optjecaju SI je 22.45M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.42K.