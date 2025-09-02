Više o SEN

Sentio Protocol Cijena(SEN)

$0.01901
$0.01901
-6.35%1D
Grafikon aktualnih cijena Sentio Protocol (SEN)
Sentio Protocol (SEN) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.01848
$ 0.01848
$ 0.02108
$ 0.02108
$ 0.01848
$ 0.01848

$ 0.02108
$ 0.02108

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525

0.00%

-6.35%

-17.75%

-17.75%

Sentio Protocol (SEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01901. Tijekom protekla 24 sata, SENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01848 i najviše cijene $ 0.02108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEN je $ 0.7974958969002627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000201297989722525.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -6.35% u posljednjih 24 sata i -17.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sentio Protocol (SEN)

No.1825

$ 1.86M
$ 1.86M

$ 61.94K
$ 61.94K

$ 1.90M
$ 1.90M

98.00M
98.00M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

98.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sentio Protocol je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.94K. Količina u optjecaju SEN je 98.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.

Sentio Protocol (SEN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sentio Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001289-6.35%
30 dana$ -0.00123-6.08%
60 dana$ -0.00637-25.10%
90 dana$ -0.01666-46.71%
Sentio Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SEN od $ -0.001289 (-6.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sentio Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00123 (-6.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sentio Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SEN od $ -0.00637 (-25.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sentio Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01666 (-46.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sentio Protocol (SEN)?

Pogledajte Sentio Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sentio Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sentio Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sentio Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sentio Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sentio Protocol (SEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sentio Protocol (SEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sentio Protocol.

Provjerite Sentio Protocol predviđanje cijene sada!

Sentio Protocol (SEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sentio Protocol (SEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sentio Protocol (SEN)

Tražiš kako kupiti Sentio Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sentio Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SEN u lokalnim valutama

1 Sentio Protocol(SEN) u VND
500.24815
1 Sentio Protocol(SEN) u AUD
A$0.0288952
1 Sentio Protocol(SEN) u GBP
0.0138773
1 Sentio Protocol(SEN) u EUR
0.0161585
1 Sentio Protocol(SEN) u USD
$0.01901
1 Sentio Protocol(SEN) u MYR
RM0.0802222
1 Sentio Protocol(SEN) u TRY
0.7820714
1 Sentio Protocol(SEN) u JPY
¥2.79447
1 Sentio Protocol(SEN) u ARS
ARS$26.1845641
1 Sentio Protocol(SEN) u RUB
1.5316357
1 Sentio Protocol(SEN) u INR
1.67288
1 Sentio Protocol(SEN) u IDR
Rp311.6392944
1 Sentio Protocol(SEN) u KRW
26.513247
1 Sentio Protocol(SEN) u PHP
1.0858512
1 Sentio Protocol(SEN) u EGP
￡E.0.9225553
1 Sentio Protocol(SEN) u BRL
R$0.1032243
1 Sentio Protocol(SEN) u CAD
C$0.0260437
1 Sentio Protocol(SEN) u BDT
2.3102853
1 Sentio Protocol(SEN) u NGN
29.1117239
1 Sentio Protocol(SEN) u COP
$76.3453006
1 Sentio Protocol(SEN) u ZAR
R.0.3347661
1 Sentio Protocol(SEN) u UAH
0.7864437
1 Sentio Protocol(SEN) u VES
Bs2.77546
1 Sentio Protocol(SEN) u CLP
$18.4397
1 Sentio Protocol(SEN) u PKR
Rs5.3866736
1 Sentio Protocol(SEN) u KZT
10.2313721
1 Sentio Protocol(SEN) u THB
฿0.6142131
1 Sentio Protocol(SEN) u TWD
NT$0.5822763
1 Sentio Protocol(SEN) u AED
د.إ0.0697667
1 Sentio Protocol(SEN) u CHF
Fr0.015208
1 Sentio Protocol(SEN) u HKD
HK$0.1480879
1 Sentio Protocol(SEN) u AMD
֏7.2667626
1 Sentio Protocol(SEN) u MAD
.د.م0.1707098
1 Sentio Protocol(SEN) u MXN
$0.3543464
1 Sentio Protocol(SEN) u SAR
ريال0.0712875
1 Sentio Protocol(SEN) u PLN
0.0690063
1 Sentio Protocol(SEN) u RON
лв0.0823133
1 Sentio Protocol(SEN) u SEK
kr0.1783138
1 Sentio Protocol(SEN) u BGN
лв0.0317467
1 Sentio Protocol(SEN) u HUF
Ft6.4156849
1 Sentio Protocol(SEN) u CZK
0.3963585
1 Sentio Protocol(SEN) u KWD
د.ك0.00579805
1 Sentio Protocol(SEN) u ILS
0.0636835
1 Sentio Protocol(SEN) u AOA
Kz17.3289457
1 Sentio Protocol(SEN) u BHD
.د.ب0.00714776
1 Sentio Protocol(SEN) u BMD
$0.01901
1 Sentio Protocol(SEN) u DKK
kr0.1210937
1 Sentio Protocol(SEN) u HNL
L0.4973016
1 Sentio Protocol(SEN) u MUR
0.870658
1 Sentio Protocol(SEN) u NAD
$0.3338156
1 Sentio Protocol(SEN) u NOK
kr0.1899099
1 Sentio Protocol(SEN) u NZD
$0.0321269
1 Sentio Protocol(SEN) u PAB
B/.0.01901
1 Sentio Protocol(SEN) u PGK
K0.0804123
1 Sentio Protocol(SEN) u QAR
ر.ق0.0691964
1 Sentio Protocol(SEN) u RSD
дин.1.9013802

Sentio Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Sentio Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sentio Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sentio Protocol

Koliko Sentio Protocol (SEN) vrijedi danas?
Cijena SEN uživo u USD je 0.01901 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEN u USD?
Trenutačna cijena SEN u USD je $ 0.01901. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sentio Protocol?
Tržišna kapitalizacija za SEN je $ 1.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEN?
Količina u optjecaju za SEN je 98.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEN?
SEN je postigao ATH cijenu od 0.7974958969002627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEN?
SEN je vidio ATL cijenu od 0.000201297989722525 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEN?
24-satni obujam trgovanja za SEN je $ 61.94K USD.
Hoće li SEN još narasti ove godine?
SEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:40:33 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 SEN = 0.01901 USD

SENUSDC
$0.01899
$0.01899
-6.45%
SENUSDT
$0.01901
$0.01901
-5.93%

