RWA Inc. Logotip

RWA Inc. Cijena(RWAINC)

1 RWAINC u USD cijena uživo:

$0.00779
$0.00779$0.00779
-2.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RWA Inc. (RWAINC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:33 (UTC+8)

RWA Inc. (RWAINC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00779
$ 0.00779$ 0.00779
24-satna najniža cijena
$ 0.00858
$ 0.00858$ 0.00858
24-satna najviša cijena

$ 0.00779
$ 0.00779$ 0.00779

$ 0.00858
$ 0.00858$ 0.00858

$ 0.14355853970647262
$ 0.14355853970647262$ 0.14355853970647262

$ 0.005359634359067181
$ 0.005359634359067181$ 0.005359634359067181

-1.77%

-2.13%

-8.68%

-8.68%

RWA Inc. (RWAINC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00779. Tijekom protekla 24 sata, RWAINCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00779 i najviše cijene $ 0.00858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RWAINC je $ 0.14355853970647262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005359634359067181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RWAINC se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -8.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RWA Inc. (RWAINC)

No.1537

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 16.91K
$ 16.91K$ 16.91K

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

458.66M
458.66M 458.66M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

992,957,974.48
992,957,974.48 992,957,974.48

45.86%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija RWA Inc. je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.91K. Količina u optjecaju RWAINC je 458.66M, s ukupnom količinom od 992957974.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.79M.

RWA Inc. (RWAINC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RWA Inc. za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001695-2.13%
30 dana$ -0.00395-33.65%
60 dana$ +0.00123+18.75%
90 dana$ -0.00206-20.92%
RWA Inc. promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RWAINC od $ -0.0001695 (-2.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RWA Inc. 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00395 (-33.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RWA Inc. 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RWAINC od $ +0.00123 (+18.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RWA Inc. 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00206 (-20.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RWA Inc. (RWAINC)?

Pogledajte RWA Inc. stranicu Povijest cijena sada.

Što je RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

RWA Inc. dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RWA Inc. ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RWAINC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o RWA Inc. na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RWA Inc. učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

RWA Inc. Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RWA Inc. (RWAINC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RWA Inc. (RWAINC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RWA Inc..

Provjerite RWA Inc. predviđanje cijene sada!

RWA Inc. (RWAINC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RWA Inc. (RWAINC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RWAINC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RWA Inc. (RWAINC)

Tražiš kako kupiti RWA Inc.? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RWA Inc. na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RWAINC u lokalnim valutama

1 RWA Inc.(RWAINC) u VND
204.99385
1 RWA Inc.(RWAINC) u AUD
A$0.0118408
1 RWA Inc.(RWAINC) u GBP
0.0056867
1 RWA Inc.(RWAINC) u EUR
0.0066215
1 RWA Inc.(RWAINC) u USD
$0.00779
1 RWA Inc.(RWAINC) u MYR
RM0.0328738
1 RWA Inc.(RWAINC) u TRY
0.3204806
1 RWA Inc.(RWAINC) u JPY
¥1.14513
1 RWA Inc.(RWAINC) u ARS
ARS$10.7300239
1 RWA Inc.(RWAINC) u RUB
0.6276403
1 RWA Inc.(RWAINC) u INR
0.6854421
1 RWA Inc.(RWAINC) u IDR
Rp127.7048976
1 RWA Inc.(RWAINC) u KRW
10.864713
1 RWA Inc.(RWAINC) u PHP
0.4449648
1 RWA Inc.(RWAINC) u EGP
￡E.0.3780487
1 RWA Inc.(RWAINC) u BRL
R$0.0422997
1 RWA Inc.(RWAINC) u CAD
C$0.0106723
1 RWA Inc.(RWAINC) u BDT
0.9467187
1 RWA Inc.(RWAINC) u NGN
11.9295281
1 RWA Inc.(RWAINC) u COP
$31.2851074
1 RWA Inc.(RWAINC) u ZAR
R.0.137104
1 RWA Inc.(RWAINC) u UAH
0.3222723
1 RWA Inc.(RWAINC) u VES
Bs1.13734
1 RWA Inc.(RWAINC) u CLP
$7.5563
1 RWA Inc.(RWAINC) u PKR
Rs2.2073744
1 RWA Inc.(RWAINC) u KZT
4.1926559
1 RWA Inc.(RWAINC) u THB
฿0.2515391
1 RWA Inc.(RWAINC) u TWD
NT$0.2385298
1 RWA Inc.(RWAINC) u AED
د.إ0.0285893
1 RWA Inc.(RWAINC) u CHF
Fr0.006232
1 RWA Inc.(RWAINC) u HKD
HK$0.0606841
1 RWA Inc.(RWAINC) u AMD
֏2.9778054
1 RWA Inc.(RWAINC) u MAD
.د.م0.0699542
1 RWA Inc.(RWAINC) u MXN
$0.1452056
1 RWA Inc.(RWAINC) u SAR
ريال0.0292125
1 RWA Inc.(RWAINC) u PLN
0.0282777
1 RWA Inc.(RWAINC) u RON
лв0.0337307
1 RWA Inc.(RWAINC) u SEK
kr0.0730702
1 RWA Inc.(RWAINC) u BGN
лв0.0130093
1 RWA Inc.(RWAINC) u HUF
Ft2.6281902
1 RWA Inc.(RWAINC) u CZK
0.1624215
1 RWA Inc.(RWAINC) u KWD
د.ك0.00237595
1 RWA Inc.(RWAINC) u ILS
0.0260965
1 RWA Inc.(RWAINC) u AOA
Kz7.1011303
1 RWA Inc.(RWAINC) u BHD
.د.ب0.00292904
1 RWA Inc.(RWAINC) u BMD
$0.00779
1 RWA Inc.(RWAINC) u DKK
kr0.0496223
1 RWA Inc.(RWAINC) u HNL
L0.2037864
1 RWA Inc.(RWAINC) u MUR
0.356782
1 RWA Inc.(RWAINC) u NAD
$0.1367924
1 RWA Inc.(RWAINC) u NOK
kr0.0778221
1 RWA Inc.(RWAINC) u NZD
$0.0131651
1 RWA Inc.(RWAINC) u PAB
B/.0.00779
1 RWA Inc.(RWAINC) u PGK
K0.0329517
1 RWA Inc.(RWAINC) u QAR
ر.ق0.0283556
1 RWA Inc.(RWAINC) u RSD
дин.0.7791558

RWA Inc. Resurs

Za dublje razumijevanje RWA Inc., razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena RWA Inc. web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RWA Inc.

Koliko RWA Inc. (RWAINC) vrijedi danas?
Cijena RWAINC uživo u USD je 0.00779 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RWAINC u USD?
Trenutačna cijena RWAINC u USD je $ 0.00779. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RWA Inc.?
Tržišna kapitalizacija za RWAINC je $ 3.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RWAINC?
Količina u optjecaju za RWAINC je 458.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RWAINC?
RWAINC je postigao ATH cijenu od 0.14355853970647262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RWAINC?
RWAINC je vidio ATL cijenu od 0.005359634359067181 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RWAINC?
24-satni obujam trgovanja za RWAINC je $ 16.91K USD.
Hoće li RWAINC još narasti ove godine?
RWAINC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RWAINC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:36:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RWAINC u USD kalkulator

Iznos

RWAINC
RWAINC
USD
USD

1 RWAINC = 0.00779 USD

Trgujte RWAINC

RWAINCUSDT
$0.00779
$0.00779$0.00779
-2.13%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine