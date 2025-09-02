RWA Inc. (RWAINC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00779. Tijekom protekla 24 sata, RWAINCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00779 i najviše cijene $ 0.00858, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RWAINC je $ 0.14355853970647262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.005359634359067181.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RWAINC se promijenio za -1.77% u posljednjih sat vremena, -2.13% u posljednjih 24 sata i -8.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RWA Inc. (RWAINC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija RWA Inc. je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 16.91K. Količina u optjecaju RWAINC je 458.66M, s ukupnom količinom od 992957974.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.79M.
RWA Inc. (RWAINC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RWA Inc. za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001695
-2.13%
30 dana
$ -0.00395
-33.65%
60 dana
$ +0.00123
+18.75%
90 dana
$ -0.00206
-20.92%
RWA Inc. promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RWAINC od $ -0.0001695 (-2.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RWA Inc. 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00395 (-33.65%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RWA Inc. 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RWAINC od $ +0.00123 (+18.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RWA Inc. 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00206 (-20.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RWA Inc. (RWAINC)?
RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.
