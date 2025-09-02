RavenCoin (RVN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.012764. Tijekom protekla 24 sata, RVNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01264 i najviše cijene $ 0.013448, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RVN je $ 0.28542094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00879405250642.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RVN se promijenio za +0.30% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RavenCoin (RVN)
No.199
$ 198.30M
$ 198.30M$ 198.30M
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
$ 268.04M
$ 268.04M$ 268.04M
15.54B
15.54B 15.54B
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
15,535,996,213.47193
15,535,996,213.47193 15,535,996,213.47193
73.98%
0.01%
$ 0.026499
$ 0.026499$ 0.026499
RVN
Trenutačna tržišna kapitalizacija RavenCoin je $ 198.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.20M. Količina u optjecaju RVN je 15.54B, s ukupnom količinom od 15535996213.47193. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 268.04M.
RavenCoin (RVN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RavenCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00017216
-1.32%
30 dana
$ -0.000274
-2.11%
60 dana
$ -0.00066
-4.92%
90 dana
$ +0.00165
+14.84%
RavenCoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RVN od $ -0.00017216 (-1.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RavenCoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000274 (-2.11%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RavenCoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RVN od $ -0.00066 (-4.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RavenCoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00165 (+14.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RavenCoin (RVN)?
Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
RavenCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RavenCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RVN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o RavenCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RavenCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
RavenCoin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RavenCoin (RVN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RavenCoin (RVN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RavenCoin.
Razumijevanje tokenomike RavenCoin (RVN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RVN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RavenCoin (RVN)
Tražiš kako kupiti RavenCoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RavenCoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.