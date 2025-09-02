Više o PAXG

PAX Gold Cijena(PAXG)

$3,525.1
+1.05%1D
Grafikon aktualnih cijena PAX Gold (PAXG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:14:40 (UTC+8)

PAX Gold (PAXG) Informacije o cijeni (USD)

$ 3,436
$ 3,614
$ 3,436
$ 3,614
$ 3,538.107500585727
$ 1,387.97650287
PAX Gold (PAXG) cijena u stvarnom vremenu je $ 3,525.4. Tijekom protekla 24 sata, PAXGtrgovalo je između najniže cijene $ 3,436 i najviše cijene $ 3,614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAXG je $ 3,538.107500585727, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,387.97650287.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAXG se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.05% u posljednjih 24 sata i +4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PAX Gold (PAXG)

$ 993.20M
$ 14.20M
$ 993.20M
281.73K
--
281,726.813
Trenutačna tržišna kapitalizacija PAX Gold je $ 993.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.20M. Količina u optjecaju PAXG je 281.73K, s ukupnom količinom od 281726.813. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 993.20M.

PAX Gold (PAXG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PAX Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +36.6289+1.05%
30 dana$ +163.55+4.86%
60 dana$ +184.8+5.53%
90 dana$ +153.23+4.54%
PAX Gold promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PAXG od $ +36.6289 (+1.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PAX Gold 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +163.55 (+4.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PAX Gold 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAXG od $ +184.8 (+5.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PAX Gold 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +153.23 (+4.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PAX Gold (PAXG)?

Pogledajte PAX Gold stranicu Povijest cijena sada.

Što je PAX Gold (PAXG)

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAX Gold ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PAXG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PAX Gold na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAX Gold učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PAX Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PAX Gold (PAXG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAX Gold (PAXG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAX Gold.

Provjerite PAX Gold predviđanje cijene sada!

PAX Gold (PAXG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAX Gold (PAXG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAXG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PAX Gold (PAXG)

Tražiš kako kupiti PAX Gold? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAX Gold na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PAXG u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje PAX Gold, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PAX Gold web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAX Gold

Koliko PAX Gold (PAXG) vrijedi danas?
Cijena PAXG uživo u USD je 3,525.4 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAXG u USD?
Trenutačna cijena PAXG u USD je $ 3,525.4. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PAX Gold?
Tržišna kapitalizacija za PAXG je $ 993.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAXG?
Količina u optjecaju za PAXG je 281.73K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAXG?
PAXG je postigao ATH cijenu od 3,538.107500585727 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAXG?
PAXG je vidio ATL cijenu od 1,387.97650287 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAXG?
24-satni obujam trgovanja za PAXG je $ 14.20M USD.
Hoće li PAXG još narasti ove godine?
PAXG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAXG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:14:40 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

