Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold (PAXG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAX Gold (PAXG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAXG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

PAX Gold Resurs

Za dublje razumijevanje PAX Gold, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAX Gold Koliko PAX Gold (PAXG) vrijedi danas? Cijena PAXG uživo u USD je 3,525.4 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PAXG u USD? $ 3,525.4 . Provjerite Trenutačna cijena PAXG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PAX Gold? Tržišna kapitalizacija za PAXG je $ 993.20M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PAXG? Količina u optjecaju za PAXG je 281.73K USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAXG? PAXG je postigao ATH cijenu od 3,538.107500585727 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAXG? PAXG je vidio ATL cijenu od 1,387.97650287 USD . Koliki je obujam trgovanja za PAXG? 24-satni obujam trgovanja za PAXG je $ 14.20M USD . Hoće li PAXG još narasti ove godine? PAXG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAXG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

