PAX Gold (PAXG) cijena u stvarnom vremenu je $ 3,525.4. Tijekom protekla 24 sata, PAXGtrgovalo je između najniže cijene $ 3,436 i najviše cijene $ 3,614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAXG je $ 3,538.107500585727, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,387.97650287.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAXG se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +1.05% u posljednjih 24 sata i +4.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PAX Gold (PAXG)
Trenutačna tržišna kapitalizacija PAX Gold je $ 993.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.20M. Količina u optjecaju PAXG je 281.73K, s ukupnom količinom od 281726.813. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 993.20M.
PAX Gold (PAXG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PAX Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +36.6289
+1.05%
30 dana
$ +163.55
+4.86%
60 dana
$ +184.8
+5.53%
90 dana
$ +153.23
+4.54%
PAX Gold promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PAXG od $ +36.6289 (+1.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PAX Gold 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +163.55 (+4.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PAX Gold 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAXG od $ +184.8 (+5.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PAX Gold 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +153.23 (+4.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
PAX Gold Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PAX Gold (PAXG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PAX Gold (PAXG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PAX Gold.
Razumijevanje tokenomike PAX Gold (PAXG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAXG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
