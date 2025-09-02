Više o METAL

1 METAL u USD cijena uživo:

$0.30091
$0.30091$0.30091
-7.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Metal Blockchain (METAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:43 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.29931
$ 0.29931$ 0.29931
24-satna najniža cijena
$ 0.35133
$ 0.35133$ 0.35133
24-satna najviša cijena

$ 0.29931
$ 0.29931$ 0.29931

$ 0.35133
$ 0.35133$ 0.35133

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

-1.05%

-7.95%

-20.24%

-20.24%

Metal Blockchain (METAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.30091. Tijekom protekla 24 sata, METALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.29931 i najviše cijene $ 0.35133, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METAL je $ 1.6464366906134766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03527947642577072.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METAL se promijenio za -1.05% u posljednjih sat vremena, -7.95% u posljednjih 24 sata i -20.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metal Blockchain (METAL)

No.4003

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 82.09K
$ 82.09K$ 82.09K

$ 100.30M
$ 100.30M$ 100.30M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metal Blockchain je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.09K. Količina u optjecaju METAL je 0.00, s ukupnom količinom od 333333333. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.30M.

Metal Blockchain (METAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Metal Blockchain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0259884-7.95%
30 dana$ -0.0271-8.27%
60 dana$ +0.15114+100.91%
90 dana$ +0.1927+178.07%
Metal Blockchain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u METAL od $ -0.0259884 (-7.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Metal Blockchain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0271 (-8.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Metal Blockchain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u METAL od $ +0.15114 (+100.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Metal Blockchain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1927 (+178.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Metal Blockchain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Metal Blockchain Predviđanje cijene (USD)

METAL u lokalnim valutama

1 Metal Blockchain(METAL) u VND
7,918.44665
1 Metal Blockchain(METAL) u AUD
A$0.4573832
1 Metal Blockchain(METAL) u GBP
0.2196643
1 Metal Blockchain(METAL) u EUR
0.2557735
1 Metal Blockchain(METAL) u USD
$0.30091
1 Metal Blockchain(METAL) u MYR
RM1.2698402
1 Metal Blockchain(METAL) u TRY
12.3794374
1 Metal Blockchain(METAL) u JPY
¥44.23377
1 Metal Blockchain(METAL) u ARS
ARS$414.4764431
1 Metal Blockchain(METAL) u RUB
24.2443187
1 Metal Blockchain(METAL) u INR
26.48008
1 Metal Blockchain(METAL) u IDR
Rp4,932.9500304
1 Metal Blockchain(METAL) u KRW
419.679177
1 Metal Blockchain(METAL) u PHP
17.1879792
1 Metal Blockchain(METAL) u EGP
￡E.14.6001532
1 Metal Blockchain(METAL) u BRL
R$1.6339413
1 Metal Blockchain(METAL) u CAD
C$0.4122467
1 Metal Blockchain(METAL) u BDT
36.5695923
1 Metal Blockchain(METAL) u NGN
460.8105649
1 Metal Blockchain(METAL) u COP
$1,208.4726146
1 Metal Blockchain(METAL) u ZAR
R.5.3020342
1 Metal Blockchain(METAL) u UAH
12.4486467
1 Metal Blockchain(METAL) u VES
Bs43.93286
1 Metal Blockchain(METAL) u CLP
$291.8827
1 Metal Blockchain(METAL) u PKR
Rs85.2658576
1 Metal Blockchain(METAL) u KZT
161.9527711
1 Metal Blockchain(METAL) u THB
฿9.7224021
1 Metal Blockchain(METAL) u TWD
NT$9.2168733
1 Metal Blockchain(METAL) u AED
د.إ1.1043397
1 Metal Blockchain(METAL) u CHF
Fr0.240728
1 Metal Blockchain(METAL) u HKD
HK$2.3440889
1 Metal Blockchain(METAL) u AMD
֏115.0258566
1 Metal Blockchain(METAL) u MAD
.د.م2.7021718
1 Metal Blockchain(METAL) u MXN
$5.6119715
1 Metal Blockchain(METAL) u SAR
ريال1.1284125
1 Metal Blockchain(METAL) u PLN
1.0923033
1 Metal Blockchain(METAL) u RON
лв1.3029403
1 Metal Blockchain(METAL) u SEK
kr2.8255449
1 Metal Blockchain(METAL) u BGN
лв0.5025197
1 Metal Blockchain(METAL) u HUF
Ft101.4849066
1 Metal Blockchain(METAL) u CZK
6.2709644
1 Metal Blockchain(METAL) u KWD
د.ك0.09177755
1 Metal Blockchain(METAL) u ILS
1.0080485
1 Metal Blockchain(METAL) u AOA
Kz274.3005287
1 Metal Blockchain(METAL) u BHD
.د.ب0.11344307
1 Metal Blockchain(METAL) u BMD
$0.30091
1 Metal Blockchain(METAL) u DKK
kr1.9167967
1 Metal Blockchain(METAL) u HNL
L7.8718056
1 Metal Blockchain(METAL) u MUR
13.781678
1 Metal Blockchain(METAL) u NAD
$5.2839796
1 Metal Blockchain(METAL) u NOK
kr3.0060909
1 Metal Blockchain(METAL) u NZD
$0.5085379
1 Metal Blockchain(METAL) u PAB
B/.0.30091
1 Metal Blockchain(METAL) u PGK
K1.2728493
1 Metal Blockchain(METAL) u QAR
ر.ق1.0953124
1 Metal Blockchain(METAL) u RSD
дин.30.0970182

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:47:43 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

