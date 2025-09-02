Što je Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain (METAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metal Blockchain (METAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Metal Blockchain (METAL)

Metal Blockchain Resurs

Za dublje razumijevanje Metal Blockchain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metal Blockchain Koliko Metal Blockchain (METAL) vrijedi danas? Cijena METAL uživo u USD je 0.30091 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena METAL u USD? $ 0.30091 . Kolika je tržišna kapitalizacija Metal Blockchain? Tržišna kapitalizacija za METAL je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za METAL? Količina u optjecaju za METAL je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METAL? METAL je postigao ATH cijenu od 1.6464366906134766 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METAL? METAL je vidio ATL cijenu od 0.03527947642577072 USD . Koliki je obujam trgovanja za METAL? 24-satni obujam trgovanja za METAL je $ 82.09K USD .

Metal Blockchain (METAL) Važna ažuriranja industrije

