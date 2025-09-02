Više o MERL

Merlin Chain Logotip

Merlin Chain Cijena(MERL)

$0.11876
-3.96%1D
Grafikon aktualnih cijena Merlin Chain (MERL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:20 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.14%

-3.96%

+8.64%

+8.64%

Merlin Chain (MERL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11874. Tijekom protekla 24 sata, MERLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.11713 i najviše cijene $ 0.13064, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERL je $ 1.54701444602571, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07122948634211385.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERL se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -3.96% u posljednjih 24 sata i +8.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merlin Chain (MERL)

No.337

44.87%

MERLIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merlin Chain je $ 111.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.41M. Količina u optjecaju MERL je 942.40M, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 249.35M.

Merlin Chain (MERL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Merlin Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0048968-3.96%
30 dana$ +0.02254+23.43%
60 dana$ +0.02089+21.34%
90 dana$ +0.00539+4.75%
Merlin Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MERL od $ -0.0048968 (-3.96%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Merlin Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02254 (+23.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Merlin Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MERL od $ +0.02089 (+21.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Merlin Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00539 (+4.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Merlin Chain (MERL)?

Pogledajte Merlin Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Merlin Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MERL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Merlin Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Merlin Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Merlin Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Merlin Chain (MERL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Merlin Chain (MERL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Merlin Chain.

Provjerite Merlin Chain predviđanje cijene sada!

Merlin Chain (MERL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Merlin Chain (MERL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MERL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Merlin Chain (MERL)

Tražiš kako kupiti Merlin Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Merlin Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Merlin Chain Resurs

Za dublje razumijevanje Merlin Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Merlin Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Merlin Chain

Koliko Merlin Chain (MERL) vrijedi danas?
Cijena MERL uživo u USD je 0.11874 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MERL u USD?
Trenutačna cijena MERL u USD je $ 0.11874. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Merlin Chain?
Tržišna kapitalizacija za MERL je $ 111.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MERL?
Količina u optjecaju za MERL je 942.40M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MERL?
MERL je postigao ATH cijenu od 1.54701444602571 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MERL?
MERL je vidio ATL cijenu od 0.07122948634211385 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MERL?
24-satni obujam trgovanja za MERL je $ 1.41M USD.
Hoće li MERL još narasti ove godine?
MERL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MERL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Merlin Chain (MERL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

