Livepeer Logotip

Livepeer Cijena(LPT)

1 LPT u USD cijena uživo:

$6.529
$6.529$6.529
-1.86%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Livepeer (LPT)
Livepeer (LPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 6.483
$ 6.483$ 6.483
24-satna najniža cijena
$ 6.946
$ 6.946$ 6.946
24-satna najviša cijena

$ 6.483
$ 6.483$ 6.483

$ 6.946
$ 6.946$ 6.946

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745$ 0.420586727745

-0.75%

-1.85%

+12.60%

+12.60%

Livepeer (LPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.529. Tijekom protekla 24 sata, LPTtrgovalo je između najniže cijene $ 6.483 i najviše cijene $ 6.946, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LPT je $ 100.24478173730876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.420586727745.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LPT se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +12.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Livepeer (LPT)

No.159

$ 287.03M
$ 287.03M$ 287.03M

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 287.03M
$ 287.03M$ 287.03M

43.96M
43.96M 43.96M

--
----

43,962,070.84195852
43,962,070.84195852 43,962,070.84195852

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Livepeer je $ 287.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.07M. Količina u optjecaju LPT je 43.96M, s ukupnom količinom od 43962070.84195852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 287.03M.

Livepeer (LPT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Livepeer za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.12374-1.85%
30 dana$ +0.636+10.79%
60 dana$ +0.253+4.03%
90 dana$ -1.339-17.02%
Livepeer promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LPT od $ -0.12374 (-1.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Livepeer 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.636 (+10.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Livepeer 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LPT od $ +0.253 (+4.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Livepeer 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -1.339 (-17.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Livepeer (LPT)?

Pogledajte Livepeer stranicu Povijest cijena sada.

Što je Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Livepeer ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Livepeer na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Livepeer učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Livepeer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Livepeer (LPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Livepeer (LPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Livepeer.

Provjerite Livepeer predviđanje cijene sada!

Livepeer (LPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Livepeer (LPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Livepeer (LPT)

Tražiš kako kupiti Livepeer? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Livepeer na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Livepeer Resurs

Za dublje razumijevanje Livepeer, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Livepeer web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Livepeer

Koliko Livepeer (LPT) vrijedi danas?
Cijena LPT uživo u USD je 6.529 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LPT u USD?
Trenutačna cijena LPT u USD je $ 6.529. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Livepeer?
Tržišna kapitalizacija za LPT je $ 287.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LPT?
Količina u optjecaju za LPT je 43.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LPT?
LPT je postigao ATH cijenu od 100.24478173730876 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LPT?
LPT je vidio ATL cijenu od 0.420586727745 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LPT?
24-satni obujam trgovanja za LPT je $ 1.07M USD.
Hoće li LPT još narasti ove godine?
LPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:06 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

