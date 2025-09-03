Više o KMD

KMD Informacije o cijeni

KMD Bijela knjiga

KMD Službena web stranica

KMD Tokenomija

KMD Prognoza cijena

KMD Povijest

Vodič za kupnju KMD

Konverter KMD u fiducijarnu valutu

KMD Spot trgovanje

KMD USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

KMD Logotip

KMD Cijena(KMD)

1 KMD u USD cijena uživo:

$0.03367
$0.03367$0.03367
+1.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KMD (KMD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:00:21 (UTC+8)

KMD (KMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03108
$ 0.03108$ 0.03108
24-satna najniža cijena
$ 0.04173
$ 0.04173$ 0.04173
24-satna najviša cijena

$ 0.03108
$ 0.03108$ 0.03108

$ 0.04173
$ 0.04173$ 0.04173

--
----

--
----

+0.83%

+1.47%

+5.41%

+5.41%

KMD (KMD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03367. Tijekom protekla 24 sata, KMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03108 i najviše cijene $ 0.04173, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KMD je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KMD se promijenio za +0.83% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i +5.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KMD (KMD)

--
----

$ 31.41K
$ 31.41K$ 31.41K

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

--
----

135,950,000
135,950,000 135,950,000

KOMODO

Trenutačna tržišna kapitalizacija KMD je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 31.41K. Količina u optjecaju KMD je --, s ukupnom količinom od 135950000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.58M.

KMD (KMD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena KMD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004878+1.47%
30 dana$ +0.01567+87.05%
60 dana$ +0.01567+87.05%
90 dana$ +0.01567+87.05%
KMD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KMD od $ +0.0004878 (+1.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

KMD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01567 (+87.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

KMD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KMD od $ +0.01567 (+87.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

KMD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01567 (+87.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena KMD (KMD)?

Pogledajte KMD stranicu Povijest cijena sada.

Što je KMD (KMD)

Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains.

KMD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje KMD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KMD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o KMD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje KMD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

KMD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KMD (KMD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KMD (KMD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KMD.

Provjerite KMD predviđanje cijene sada!

KMD (KMD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KMD (KMD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KMD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti KMD (KMD)

Tražiš kako kupiti KMD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti KMD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KMD u lokalnim valutama

1 KMD(KMD) u VND
886.02605
1 KMD(KMD) u AUD
A$0.0515151
1 KMD(KMD) u GBP
0.0249158
1 KMD(KMD) u EUR
0.0286195
1 KMD(KMD) u USD
$0.03367
1 KMD(KMD) u MYR
RM0.1420874
1 KMD(KMD) u TRY
1.3861939
1 KMD(KMD) u JPY
¥4.98316
1 KMD(KMD) u ARS
ARS$45.7470923
1 KMD(KMD) u RUB
2.7117818
1 KMD(KMD) u INR
2.9626233
1 KMD(KMD) u IDR
Rp551.9671248
1 KMD(KMD) u KRW
46.959549
1 KMD(KMD) u PHP
1.9319846
1 KMD(KMD) u EGP
￡E.1.6336684
1 KMD(KMD) u BRL
R$0.1838382
1 KMD(KMD) u CAD
C$0.0461279
1 KMD(KMD) u BDT
4.0949454
1 KMD(KMD) u NGN
51.7999482
1 KMD(KMD) u COP
$135.2207402
1 KMD(KMD) u ZAR
R.0.5952856
1 KMD(KMD) u UAH
1.3922545
1 KMD(KMD) u VES
Bs5.01683
1 KMD(KMD) u CLP
$32.6599
1 KMD(KMD) u PKR
Rs9.5272632
1 KMD(KMD) u KZT
18.1801165
1 KMD(KMD) u THB
฿1.0888878
1 KMD(KMD) u TWD
NT$1.0353525
1 KMD(KMD) u AED
د.إ0.1235689
1 KMD(KMD) u CHF
Fr0.026936
1 KMD(KMD) u HKD
HK$0.262626
1 KMD(KMD) u AMD
֏12.8804585
1 KMD(KMD) u MAD
.د.م0.3043768
1 KMD(KMD) u MXN
$0.6299657
1 KMD(KMD) u SAR
ريال0.1262625
1 KMD(KMD) u PLN
0.1232322
1 KMD(KMD) u RON
лв0.1468012
1 KMD(KMD) u SEK
kr0.3181815
1 KMD(KMD) u BGN
лв0.0565656
1 KMD(KMD) u HUF
Ft11.444433
1 KMD(KMD) u CZK
0.7077434
1 KMD(KMD) u KWD
د.ك0.01026935
1 KMD(KMD) u ILS
0.1138046
1 KMD(KMD) u AOA
Kz30.8050197
1 KMD(KMD) u BHD
.د.ب0.01265992
1 KMD(KMD) u BMD
$0.03367
1 KMD(KMD) u DKK
kr0.2158247
1 KMD(KMD) u HNL
L0.8872045
1 KMD(KMD) u MUR
1.5437695
1 KMD(KMD) u NAD
$0.5962957
1 KMD(KMD) u NOK
kr0.3377101
1 KMD(KMD) u NZD
$0.057239
1 KMD(KMD) u PAB
B/.0.03367
1 KMD(KMD) u PGK
K0.1410773
1 KMD(KMD) u QAR
ر.ق0.1225588
1 KMD(KMD) u RSD
дин.3.3895589

KMD Resurs

Za dublje razumijevanje KMD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena KMD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KMD

Koliko KMD (KMD) vrijedi danas?
Cijena KMD uživo u USD je 0.03367 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KMD u USD?
Trenutačna cijena KMD u USD je $ 0.03367. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KMD?
Tržišna kapitalizacija za KMD je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KMD?
Količina u optjecaju za KMD je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KMD?
KMD je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KMD?
KMD je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za KMD?
24-satni obujam trgovanja za KMD je $ 31.41K USD.
Hoće li KMD još narasti ove godine?
KMD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KMD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:00:21 (UTC+8)

KMD (KMD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KMD u USD kalkulator

Iznos

KMD
KMD
USD
USD

1 KMD = 0.03367 USD

Trgujte KMD

KMDUSDT
$0.03367
$0.03367$0.03367
+1.47%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine