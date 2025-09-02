Što je Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kava Labs (KAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kava Labs (KAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kava Labs.

Kava Labs (KAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kava Labs (KAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kava Labs (KAVA)

KAVA u lokalnim valutama

Kava Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Kava Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kava Labs Koliko Kava Labs (KAVA) vrijedi danas? Cijena KAVA uživo u USD je 0.37 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena KAVA u USD? $ 0.37 . Provjerite Trenutačna cijena KAVA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Kava Labs? Tržišna kapitalizacija za KAVA je $ 400.66M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za KAVA? Količina u optjecaju za KAVA je 1.08B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAVA? KAVA je postigao ATH cijenu od 9.19263002 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAVA? KAVA je vidio ATL cijenu od 0.24832868419474186 USD . Koliki je obujam trgovanja za KAVA? 24-satni obujam trgovanja za KAVA je $ 1.08M USD . Hoće li KAVA još narasti ove godine? KAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

