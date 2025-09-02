Više o KAVA

KAVA Informacije o cijeni

KAVA Bijela knjiga

KAVA Službena web stranica

KAVA Tokenomija

KAVA Prognoza cijena

KAVA Povijest

Vodič za kupnju KAVA

Konverter KAVA u fiducijarnu valutu

KAVA Spot trgovanje

KAVA USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Kava Labs Logotip

Kava Labs Cijena(KAVA)

1 KAVA u USD cijena uživo:

$0.3699
$0.3699$0.3699
-0.35%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kava Labs (KAVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:55:43 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3677
$ 0.3677$ 0.3677
24-satna najniža cijena
$ 0.3797
$ 0.3797$ 0.3797
24-satna najviša cijena

$ 0.3677
$ 0.3677$ 0.3677

$ 0.3797
$ 0.3797$ 0.3797

$ 9.19263002
$ 9.19263002$ 9.19263002

$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186$ 0.24832868419474186

-0.46%

-0.35%

+0.24%

+0.24%

Kava Labs (KAVA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.37. Tijekom protekla 24 sata, KAVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3677 i najviše cijene $ 0.3797, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAVA je $ 9.19263002, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.24832868419474186.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAVA se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kava Labs (KAVA)

No.133

$ 400.66M
$ 400.66M$ 400.66M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 400.66M
$ 400.66M$ 400.66M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,853,067
1,082,853,067 1,082,853,067

0.01%

2019-10-23 00:00:00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

KAVA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kava Labs je $ 400.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.08M. Količina u optjecaju KAVA je 1.08B, s ukupnom količinom od 1082853067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.66M.

Kava Labs (KAVA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kava Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001299-0.35%
30 dana$ -0.0147-3.83%
60 dana$ -0.0367-9.03%
90 dana$ -0.0627-14.50%
Kava Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KAVA od $ -0.001299 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kava Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0147 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kava Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KAVA od $ -0.0367 (-9.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kava Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0627 (-14.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kava Labs (KAVA)?

Pogledajte Kava Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kava Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KAVA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kava Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kava Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kava Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kava Labs (KAVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kava Labs (KAVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kava Labs.

Provjerite Kava Labs predviđanje cijene sada!

Kava Labs (KAVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kava Labs (KAVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kava Labs (KAVA)

Tražiš kako kupiti Kava Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kava Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KAVA u lokalnim valutama

1 Kava Labs(KAVA) u VND
9,736.55
1 Kava Labs(KAVA) u AUD
A$0.5624
1 Kava Labs(KAVA) u GBP
0.2701
1 Kava Labs(KAVA) u EUR
0.3145
1 Kava Labs(KAVA) u USD
$0.37
1 Kava Labs(KAVA) u MYR
RM1.5614
1 Kava Labs(KAVA) u TRY
15.2144
1 Kava Labs(KAVA) u JPY
¥54.39
1 Kava Labs(KAVA) u ARS
ARS$509.6417
1 Kava Labs(KAVA) u RUB
29.8109
1 Kava Labs(KAVA) u INR
32.56
1 Kava Labs(KAVA) u IDR
Rp6,065.5728
1 Kava Labs(KAVA) u KRW
515.3175
1 Kava Labs(KAVA) u PHP
21.1344
1 Kava Labs(KAVA) u EGP
￡E.17.9561
1 Kava Labs(KAVA) u BRL
R$2.0091
1 Kava Labs(KAVA) u CAD
C$0.5069
1 Kava Labs(KAVA) u BDT
44.9661
1 Kava Labs(KAVA) u NGN
566.6143
1 Kava Labs(KAVA) u COP
$1,485.9422
1 Kava Labs(KAVA) u ZAR
R.6.512
1 Kava Labs(KAVA) u UAH
15.3069
1 Kava Labs(KAVA) u VES
Bs54.02
1 Kava Labs(KAVA) u CLP
$358.9
1 Kava Labs(KAVA) u PKR
Rs104.8432
1 Kava Labs(KAVA) u KZT
199.1377
1 Kava Labs(KAVA) u THB
฿11.9547
1 Kava Labs(KAVA) u TWD
NT$11.3294
1 Kava Labs(KAVA) u AED
د.إ1.3579
1 Kava Labs(KAVA) u CHF
Fr0.296
1 Kava Labs(KAVA) u HKD
HK$2.8823
1 Kava Labs(KAVA) u AMD
֏141.4362
1 Kava Labs(KAVA) u MAD
.د.م3.3226
1 Kava Labs(KAVA) u MXN
$6.8931
1 Kava Labs(KAVA) u SAR
ريال1.3875
1 Kava Labs(KAVA) u PLN
1.3468
1 Kava Labs(KAVA) u RON
лв1.6021
1 Kava Labs(KAVA) u SEK
kr3.4743
1 Kava Labs(KAVA) u BGN
лв0.6179
1 Kava Labs(KAVA) u HUF
Ft124.8713
1 Kava Labs(KAVA) u CZK
7.7145
1 Kava Labs(KAVA) u KWD
د.ك0.11285
1 Kava Labs(KAVA) u ILS
1.2395
1 Kava Labs(KAVA) u AOA
Kz337.2809
1 Kava Labs(KAVA) u BHD
.د.ب0.13912
1 Kava Labs(KAVA) u BMD
$0.37
1 Kava Labs(KAVA) u DKK
kr2.3569
1 Kava Labs(KAVA) u HNL
L9.6792
1 Kava Labs(KAVA) u MUR
16.946
1 Kava Labs(KAVA) u NAD
$6.4972
1 Kava Labs(KAVA) u NOK
kr3.7
1 Kava Labs(KAVA) u NZD
$0.6253
1 Kava Labs(KAVA) u PAB
B/.0.37
1 Kava Labs(KAVA) u PGK
K1.5651
1 Kava Labs(KAVA) u QAR
ر.ق1.3468
1 Kava Labs(KAVA) u RSD
дин.37.0296

Kava Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Kava Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kava Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kava Labs

Koliko Kava Labs (KAVA) vrijedi danas?
Cijena KAVA uživo u USD je 0.37 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAVA u USD?
Trenutačna cijena KAVA u USD je $ 0.37. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kava Labs?
Tržišna kapitalizacija za KAVA je $ 400.66M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAVA?
Količina u optjecaju za KAVA je 1.08B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAVA?
KAVA je postigao ATH cijenu od 9.19263002 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAVA?
KAVA je vidio ATL cijenu od 0.24832868419474186 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAVA?
24-satni obujam trgovanja za KAVA je $ 1.08M USD.
Hoće li KAVA još narasti ove godine?
KAVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:55:43 (UTC+8)

Kava Labs (KAVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

KAVA u USD kalkulator

Iznos

KAVA
KAVA
USD
USD

1 KAVA = 0.37 USD

Trgujte KAVA

KAVAUSDT
$0.3699
$0.3699$0.3699
-0.40%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine