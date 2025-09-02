Više o HOT

Holo Token Cijena(HOT)

1 HOT u USD cijena uživo:

$0.0009151
-0.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Holo Token (HOT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:47:11 (UTC+8)

Holo Token (HOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0008974
24-satna najniža cijena
$ 0.0009578
24-satna najviša cijena

$ 0.0008974
$ 0.0009578
$ 0.03156761
$ 0.000218929983954
-0.12%

-0.58%

-0.55%

-0.55%

Holo Token (HOT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009177. Tijekom protekla 24 sata, HOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0008974 i najviše cijene $ 0.0009578, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HOT je $ 0.03156761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000218929983954.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HOT se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Holo Token (HOT)

No.261

$ 160.62M
$ 653.47K
$ 163.00M
175.03B
--
177,619,433,541.14133
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Holo Token je $ 160.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 653.47K. Količina u optjecaju HOT je 175.03B, s ukupnom količinom od 177619433541.14133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 163.00M.

Holo Token (HOT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Holo Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000005339-0.58%
30 dana$ +0.0000048+0.52%
60 dana$ +0.0000563+6.53%
90 dana$ -0.0000997-9.80%
Holo Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HOT od $ -0.000005339 (-0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Holo Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000048 (+0.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Holo Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HOT od $ +0.0000563 (+6.53%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Holo Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000997 (-9.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Holo Token (HOT)?

Pogledajte Holo Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Holo Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HOT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Holo Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Holo Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Holo Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Holo Token (HOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Holo Token (HOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Holo Token.

Provjerite Holo Token predviđanje cijene sada!

Holo Token (HOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Holo Token (HOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Holo Token (HOT)

Tražiš kako kupiti Holo Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Holo Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HOT u lokalnim valutama

1 Holo Token(HOT) u VND
24.1492755
1 Holo Token(HOT) u AUD
A$0.001394904
1 Holo Token(HOT) u GBP
0.000669921
1 Holo Token(HOT) u EUR
0.000780045
1 Holo Token(HOT) u USD
$0.0009177
1 Holo Token(HOT) u MYR
RM0.003872694
1 Holo Token(HOT) u TRY
0.037763355
1 Holo Token(HOT) u JPY
¥0.1349019
1 Holo Token(HOT) u ARS
ARS$1.264049157
1 Holo Token(HOT) u RUB
0.073929912
1 Holo Token(HOT) u INR
0.080775954
1 Holo Token(HOT) u IDR
Rp15.044259888
1 Holo Token(HOT) u KRW
1.27991619
1 Holo Token(HOT) u PHP
0.052428201
1 Holo Token(HOT) u EGP
￡E.0.044535981
1 Holo Token(HOT) u BRL
R$0.004983111
1 Holo Token(HOT) u CAD
C$0.001257249
1 Holo Token(HOT) u BDT
0.111528081
1 Holo Token(HOT) u NGN
1.405356603
1 Holo Token(HOT) u COP
$3.685538262
1 Holo Token(HOT) u ZAR
R.0.01615152
1 Holo Token(HOT) u UAH
0.038020311
1 Holo Token(HOT) u VES
Bs0.1339842
1 Holo Token(HOT) u CLP
$0.8883336
1 Holo Token(HOT) u PKR
Rs0.260406552
1 Holo Token(HOT) u KZT
0.494713716
1 Holo Token(HOT) u THB
฿0.029632533
1 Holo Token(HOT) u TWD
NT$0.028118328
1 Holo Token(HOT) u AED
د.إ0.003367959
1 Holo Token(HOT) u CHF
Fr0.00073416
1 Holo Token(HOT) u HKD
HK$0.007148883
1 Holo Token(HOT) u AMD
֏0.350800002
1 Holo Token(HOT) u MAD
.د.م0.008240946
1 Holo Token(HOT) u MXN
$0.017115105
1 Holo Token(HOT) u SAR
ريال0.003441375
1 Holo Token(HOT) u PLN
0.003340428
1 Holo Token(HOT) u RON
лв0.003973641
1 Holo Token(HOT) u SEK
kr0.008617203
1 Holo Token(HOT) u BGN
лв0.001532559
1 Holo Token(HOT) u HUF
Ft0.30981552
1 Holo Token(HOT) u CZK
0.019143222
1 Holo Token(HOT) u KWD
د.ك0.0002798985
1 Holo Token(HOT) u ILS
0.003074295
1 Holo Token(HOT) u AOA
Kz0.836547789
1 Holo Token(HOT) u BHD
.د.ب0.0003459729
1 Holo Token(HOT) u BMD
$0.0009177
1 Holo Token(HOT) u DKK
kr0.005845749
1 Holo Token(HOT) u HNL
L0.02404374
1 Holo Token(HOT) u MUR
0.04203066
1 Holo Token(HOT) u NAD
$0.016142343
1 Holo Token(HOT) u NOK
kr0.009167823
1 Holo Token(HOT) u NZD
$0.001550913
1 Holo Token(HOT) u PAB
B/.0.0009177
1 Holo Token(HOT) u PGK
K0.003881871
1 Holo Token(HOT) u QAR
ر.ق0.003340428
1 Holo Token(HOT) u RSD
дин.0.091843416

Holo Token Resurs

Za dublje razumijevanje Holo Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Holo Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Holo Token

Koliko Holo Token (HOT) vrijedi danas?
Cijena HOT uživo u USD je 0.0009177 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HOT u USD?
Trenutačna cijena HOT u USD je $ 0.0009177. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Holo Token?
Tržišna kapitalizacija za HOT je $ 160.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HOT?
Količina u optjecaju za HOT je 175.03B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOT?
HOT je postigao ATH cijenu od 0.03156761 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOT?
HOT je vidio ATL cijenu od 0.000218929983954 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HOT?
24-satni obujam trgovanja za HOT je $ 653.47K USD.
Hoće li HOT još narasti ove godine?
HOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Holo Token (HOT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 HOT = 0.0009177 USD

