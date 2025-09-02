Što je Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Holo Token (HOT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Holo Token (HOT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Holo Token.

Holo Token (HOT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Holo Token (HOT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HOT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Holo Token (HOT)

HOT u lokalnim valutama

Holo Token Resurs

Za dublje razumijevanje Holo Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Holo Token Koliko Holo Token (HOT) vrijedi danas? Cijena HOT uživo u USD je 0.0009177 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena HOT u USD? $ 0.0009177 . Provjerite Trenutačna cijena HOT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Holo Token? Tržišna kapitalizacija za HOT je $ 160.62M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za HOT? Količina u optjecaju za HOT je 175.03B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HOT? HOT je postigao ATH cijenu od 0.03156761 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HOT? HOT je vidio ATL cijenu od 0.000218929983954 USD . Koliki je obujam trgovanja za HOT? 24-satni obujam trgovanja za HOT je $ 653.47K USD . Hoće li HOT još narasti ove godine? HOT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HOT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Holo Token (HOT) Važna ažuriranja industrije

