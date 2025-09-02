EDU Coin (EDU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1299. Tijekom protekla 24 sata, EDUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1269 i najviše cijene $ 0.1362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDU je $ 1.6841468160643183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09420856728557322.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDU se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i -33.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu EDU Coin (EDU)
Trenutačna tržišna kapitalizacija EDU Coin je $ 75.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 905.75K. Količina u optjecaju EDU je 582.16M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.90M.
EDU Coin (EDU) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena EDU Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001792
-1.35%
30 dana
$ +0.0085
+7.00%
60 dana
$ -0.0031
-2.34%
90 dana
$ -0.0121
-8.53%
EDU Coin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EDU od $ -0.001792 (-1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
EDU Coin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0085 (+7.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
EDU Coin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDU od $ -0.0031 (-2.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
EDU Coin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0121 (-8.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EDU Coin (EDU)?
The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.
EDU Coin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će EDU Coin (EDU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EDU Coin (EDU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EDU Coin.
Razumijevanje tokenomike EDU Coin (EDU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDU opsežnoj tokenomici tokena odmah!
