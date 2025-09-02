Što je EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EDU Coin Koliko EDU Coin (EDU) vrijedi danas? Cijena EDU uživo u USD je 0.1299 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EDU u USD? $ 0.1299 . Provjerite Trenutačna cijena EDU u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija EDU Coin? Tržišna kapitalizacija za EDU je $ 75.62M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EDU? Količina u optjecaju za EDU je 582.16M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDU? EDU je postigao ATH cijenu od 1.6841468160643183 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDU? EDU je vidio ATL cijenu od 0.09420856728557322 USD . Koliki je obujam trgovanja za EDU? 24-satni obujam trgovanja za EDU je $ 905.75K USD . Hoće li EDU još narasti ove godine? EDU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDU predviđanje cijene za detaljniju analizu.

