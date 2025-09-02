Više o EDU

EDU Coin Logotip

EDU Coin Cijena(EDU)

1 EDU u USD cijena uživo:

$0.13
-1.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EDU Coin (EDU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:37:43 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1269
24-satna najniža cijena
$ 0.1362
24-satna najviša cijena

$ 0.1269
$ 0.1362
$ 1.6841468160643183
$ 0.09420856728557322
+0.77%

-1.35%

-33.05%

-33.05%

EDU Coin (EDU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1299. Tijekom protekla 24 sata, EDUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1269 i najviše cijene $ 0.1362, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EDU je $ 1.6841468160643183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09420856728557322.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EDU se promijenio za +0.77% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i -33.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EDU Coin (EDU)

No.428

$ 75.62M
$ 905.75K
$ 129.90M
582.16M
1,000,000,000
1,000,000,000
58.21%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija EDU Coin je $ 75.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 905.75K. Količina u optjecaju EDU je 582.16M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.90M.

EDU Coin (EDU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EDU Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001792-1.35%
30 dana$ +0.0085+7.00%
60 dana$ -0.0031-2.34%
90 dana$ -0.0121-8.53%
EDU Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EDU od $ -0.001792 (-1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EDU Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0085 (+7.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EDU Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EDU od $ -0.0031 (-2.34%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EDU Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0121 (-8.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EDU Coin (EDU)?

Pogledajte EDU Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EDU Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EDU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EDU Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EDU Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EDU Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EDU Coin (EDU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EDU Coin (EDU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EDU Coin.

Provjerite EDU Coin predviđanje cijene sada!

EDU Coin (EDU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EDU Coin (EDU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EDU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EDU Coin (EDU)

Tražiš kako kupiti EDU Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EDU Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EDU u lokalnim valutama

1 EDU Coin(EDU) u VND
3,418.3185
1 EDU Coin(EDU) u AUD
A$0.197448
1 EDU Coin(EDU) u GBP
0.094827
1 EDU Coin(EDU) u EUR
0.110415
1 EDU Coin(EDU) u USD
$0.1299
1 EDU Coin(EDU) u MYR
RM0.548178
1 EDU Coin(EDU) u TRY
5.345385
1 EDU Coin(EDU) u JPY
¥19.0953
1 EDU Coin(EDU) u ARS
ARS$178.925559
1 EDU Coin(EDU) u RUB
10.464744
1 EDU Coin(EDU) u INR
11.433798
1 EDU Coin(EDU) u IDR
Rp2,129.507856
1 EDU Coin(EDU) u KRW
181.17153
1 EDU Coin(EDU) u PHP
7.421187
1 EDU Coin(EDU) u EGP
￡E.6.304047
1 EDU Coin(EDU) u BRL
R$0.705357
1 EDU Coin(EDU) u CAD
C$0.177963
1 EDU Coin(EDU) u BDT
15.786747
1 EDU Coin(EDU) u NGN
198.927561
1 EDU Coin(EDU) u COP
$521.686194
1 EDU Coin(EDU) u ZAR
R.2.28624
1 EDU Coin(EDU) u UAH
5.381757
1 EDU Coin(EDU) u VES
Bs18.9654
1 EDU Coin(EDU) u CLP
$125.7432
1 EDU Coin(EDU) u PKR
Rs36.860424
1 EDU Coin(EDU) u KZT
70.026492
1 EDU Coin(EDU) u THB
฿4.194471
1 EDU Coin(EDU) u TWD
NT$3.980136
1 EDU Coin(EDU) u AED
د.إ0.476733
1 EDU Coin(EDU) u CHF
Fr0.10392
1 EDU Coin(EDU) u HKD
HK$1.011921
1 EDU Coin(EDU) u AMD
֏49.655574
1 EDU Coin(EDU) u MAD
.د.م1.166502
1 EDU Coin(EDU) u MXN
$2.422635
1 EDU Coin(EDU) u SAR
ريال0.487125
1 EDU Coin(EDU) u PLN
0.472836
1 EDU Coin(EDU) u RON
лв0.562467
1 EDU Coin(EDU) u SEK
kr1.219761
1 EDU Coin(EDU) u BGN
лв0.216933
1 EDU Coin(EDU) u HUF
Ft43.85424
1 EDU Coin(EDU) u CZK
2.709714
1 EDU Coin(EDU) u KWD
د.ك0.0396195
1 EDU Coin(EDU) u ILS
0.435165
1 EDU Coin(EDU) u AOA
Kz118.412943
1 EDU Coin(EDU) u BHD
.د.ب0.0489723
1 EDU Coin(EDU) u BMD
$0.1299
1 EDU Coin(EDU) u DKK
kr0.827463
1 EDU Coin(EDU) u HNL
L3.40338
1 EDU Coin(EDU) u MUR
5.94942
1 EDU Coin(EDU) u NAD
$2.284941
1 EDU Coin(EDU) u NOK
kr1.297701
1 EDU Coin(EDU) u NZD
$0.219531
1 EDU Coin(EDU) u PAB
B/.0.1299
1 EDU Coin(EDU) u PGK
K0.549477
1 EDU Coin(EDU) u QAR
ر.ق0.472836
1 EDU Coin(EDU) u RSD
дин.13.000392

EDU Coin Resurs

Za dublje razumijevanje EDU Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EDU Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EDU Coin

Koliko EDU Coin (EDU) vrijedi danas?
Cijena EDU uživo u USD je 0.1299 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EDU u USD?
Trenutačna cijena EDU u USD je $ 0.1299. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EDU Coin?
Tržišna kapitalizacija za EDU je $ 75.62M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EDU?
Količina u optjecaju za EDU je 582.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EDU?
EDU je postigao ATH cijenu od 1.6841468160643183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EDU?
EDU je vidio ATL cijenu od 0.09420856728557322 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EDU?
24-satni obujam trgovanja za EDU je $ 905.75K USD.
Hoće li EDU još narasti ove godine?
EDU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EDU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:37:43 (UTC+8)

EDU Coin (EDU) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

