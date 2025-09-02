DAO Maker (DAO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1157. Tijekom protekla 24 sata, DAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1151 i najviše cijene $ 0.1207, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAO je $ 8.75191628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10402367680053178.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAO se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DAO Maker (DAO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija DAO Maker je $ 23.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 136.24K. Količina u optjecaju DAO je 202.77M, s ukupnom količinom od 278584567.3973545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.23M.
DAO Maker (DAO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DAO Maker za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001393
-1.19%
30 dana
$ +0.0009
+0.78%
60 dana
$ -0.0047
-3.91%
90 dana
$ -0.0203
-14.93%
DAO Maker promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DAO od $ -0.001393 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DAO Maker 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0009 (+0.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DAO Maker 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DAO od $ -0.0047 (-3.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DAO Maker 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0203 (-14.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.
DAO Maker dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DAO Maker ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DAO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DAO Maker na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DAO Maker učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti DAO Maker (DAO)
Tražiš kako kupiti DAO Maker? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DAO Maker na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.