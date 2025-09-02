Više o DAO

DAO Maker Logotip

DAO Maker Cijena(DAO)

1 DAO u USD cijena uživo:

$0.1157
$0.1157$0.1157
-1.19%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DAO Maker (DAO)
DAO Maker (DAO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151
24-satna najniža cijena
$ 0.1207
$ 0.1207$ 0.1207
24-satna najviša cijena

$ 0.1151
$ 0.1151$ 0.1151

$ 0.1207
$ 0.1207$ 0.1207

$ 8.75191628
$ 8.75191628$ 8.75191628

$ 0.10402367680053178
$ 0.10402367680053178$ 0.10402367680053178

+0.08%

-1.19%

-1.62%

-1.62%

DAO Maker (DAO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1157. Tijekom protekla 24 sata, DAOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1151 i najviše cijene $ 0.1207, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAO je $ 8.75191628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.10402367680053178.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAO se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -1.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DAO Maker (DAO)

No.814

$ 23.46M
$ 23.46M$ 23.46M

$ 136.24K
$ 136.24K$ 136.24K

$ 32.23M
$ 32.23M$ 32.23M

202.77M
202.77M 202.77M

278,584,567.3973545
278,584,567.3973545 278,584,567.3973545

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAO Maker je $ 23.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 136.24K. Količina u optjecaju DAO je 202.77M, s ukupnom količinom od 278584567.3973545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.23M.

DAO Maker (DAO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DAO Maker za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001393-1.19%
30 dana$ +0.0009+0.78%
60 dana$ -0.0047-3.91%
90 dana$ -0.0203-14.93%
DAO Maker promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DAO od $ -0.001393 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DAO Maker 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0009 (+0.78%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DAO Maker 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DAO od $ -0.0047 (-3.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DAO Maker 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0203 (-14.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DAO Maker (DAO)?

Pogledajte DAO Maker stranicu Povijest cijena sada.

Što je DAO Maker (DAO)

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DAO Maker ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DAO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DAO Maker na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DAO Maker učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DAO Maker Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DAO Maker (DAO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAO Maker (DAO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAO Maker.

Provjerite DAO Maker predviđanje cijene sada!

DAO Maker (DAO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DAO Maker (DAO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DAO Maker (DAO)

Tražiš kako kupiti DAO Maker? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DAO Maker na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DAO u lokalnim valutama

1 DAO Maker(DAO) u VND
3,044.6455
1 DAO Maker(DAO) u AUD
A$0.175864
1 DAO Maker(DAO) u GBP
0.084461
1 DAO Maker(DAO) u EUR
0.098345
1 DAO Maker(DAO) u USD
$0.1157
1 DAO Maker(DAO) u MYR
RM0.488254
1 DAO Maker(DAO) u TRY
4.756427
1 DAO Maker(DAO) u JPY
¥17.0079
1 DAO Maker(DAO) u ARS
ARS$159.366337
1 DAO Maker(DAO) u RUB
9.320792
1 DAO Maker(DAO) u INR
10.1816
1 DAO Maker(DAO) u IDR
Rp1,896.721008
1 DAO Maker(DAO) u KRW
161.141175
1 DAO Maker(DAO) u PHP
6.608784
1 DAO Maker(DAO) u EGP
￡E.5.613764
1 DAO Maker(DAO) u BRL
R$0.629408
1 DAO Maker(DAO) u CAD
C$0.158509
1 DAO Maker(DAO) u BDT
14.061021
1 DAO Maker(DAO) u NGN
176.911085
1 DAO Maker(DAO) u COP
$464.658142
1 DAO Maker(DAO) u ZAR
R.2.03632
1 DAO Maker(DAO) u UAH
4.786509
1 DAO Maker(DAO) u VES
Bs16.8922
1 DAO Maker(DAO) u CLP
$112.229
1 DAO Maker(DAO) u PKR
Rs32.784752
1 DAO Maker(DAO) u KZT
62.270897
1 DAO Maker(DAO) u THB
฿3.73711
1 DAO Maker(DAO) u TWD
NT$3.542734
1 DAO Maker(DAO) u AED
د.إ0.424619
1 DAO Maker(DAO) u CHF
Fr0.09256
1 DAO Maker(DAO) u HKD
HK$0.901303
1 DAO Maker(DAO) u AMD
֏44.227482
1 DAO Maker(DAO) u MAD
.د.م1.038986
1 DAO Maker(DAO) u MXN
$2.155491
1 DAO Maker(DAO) u SAR
ريال0.433875
1 DAO Maker(DAO) u PLN
0.419991
1 DAO Maker(DAO) u RON
лв0.500981
1 DAO Maker(DAO) u SEK
kr1.086423
1 DAO Maker(DAO) u BGN
лв0.193219
1 DAO Maker(DAO) u HUF
Ft39.047593
1 DAO Maker(DAO) u CZK
2.412345
1 DAO Maker(DAO) u KWD
د.ك0.0352885
1 DAO Maker(DAO) u ILS
0.387595
1 DAO Maker(DAO) u AOA
Kz105.468649
1 DAO Maker(DAO) u BHD
.د.ب0.0435032
1 DAO Maker(DAO) u BMD
$0.1157
1 DAO Maker(DAO) u DKK
kr0.737009
1 DAO Maker(DAO) u HNL
L3.026712
1 DAO Maker(DAO) u MUR
5.29906
1 DAO Maker(DAO) u NAD
$2.031692
1 DAO Maker(DAO) u NOK
kr1.157
1 DAO Maker(DAO) u NZD
$0.195533
1 DAO Maker(DAO) u PAB
B/.0.1157
1 DAO Maker(DAO) u PGK
K0.489411
1 DAO Maker(DAO) u QAR
ر.ق0.421148
1 DAO Maker(DAO) u RSD
дин.11.579256

DAO Maker Resurs

Za dublje razumijevanje DAO Maker, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DAO Maker web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DAO Maker

Koliko DAO Maker (DAO) vrijedi danas?
Cijena DAO uživo u USD je 0.1157 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAO u USD?
Trenutačna cijena DAO u USD je $ 0.1157. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DAO Maker?
Tržišna kapitalizacija za DAO je $ 23.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAO?
Količina u optjecaju za DAO je 202.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAO?
DAO je postigao ATH cijenu od 8.75191628 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAO?
DAO je vidio ATL cijenu od 0.10402367680053178 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAO?
24-satni obujam trgovanja za DAO je $ 136.24K USD.
Hoće li DAO još narasti ove godine?
DAO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

