Crepe Cijena danas

Trenutačna cijena Crepe (CREPE1) danas je $ 0.000025673, s promjenom od 2.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CREPE1 u USD je $ 0.000025673 po CREPE1.

Crepe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- CREPE1. Tijekom posljednja 24 sata, CREPE1 trgovao je između $ 0.000023228 (niska) i $ 0.000026818 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, CREPE1 se kretao +0.57% u posljednjem satu i -4.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 69.70K.

Informacije o tržištu Crepe (CREPE1)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 69.70K$ 69.70K $ 69.70K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crepe je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.70K. Količina u optjecaju CREPE1 je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.