Clippy Cijena(CLIPPY)
Trenutačna cijena Clippy (CLIPPY) danas je $ 0.001501, s promjenom od 28.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLIPPY u USD je $ 0.001501 po CLIPPY.
Clippy trenutačno je na #3811 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 CLIPPY. Tijekom posljednja 24 sata, CLIPPY trgovao je između $ 0.001111 (niska) i $ 0.001722 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.002493578943262639, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005534295151714.
U kratkoročnim performansama, CLIPPY se kretao -1.64% u posljednjem satu i +200.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.42K.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Clippy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.42K. Količina u optjecaju CLIPPY je 0.00, s ukupnom količinom od 999999890. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.
Prati promjene cijena Clippy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00033195
|+28.99%
|30 dana
|$ +0.001001
|+200.20%
|60 dana
|$ +0.001001
|+200.20%
|90 dana
|$ +0.001001
|+200.20%
Danas je zabilježena promjena u CLIPPY od $ +0.00033195 (+28.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001001 (+200.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLIPPY od $ +0.001001 (+200.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001001 (+200.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Clippy (CLIPPY)?
Pogledajte Clippy stranicu Povijest cijena sada.
U 2040. godini, cijena Clippy mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.
