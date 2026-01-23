BurzaDEX+
Kupi kriptovaluteTržištaSpotTerminski ugovoriGOLDZaradaDogađaji
Više
Cijena Clippy uživo danas je 0.001501 USD.CLIPPY tržišna kapitalizacija je 0 USD. Pratite ažuriranja cijene CLIPPY u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena Clippy uživo danas je 0.001501 USD.CLIPPY tržišna kapitalizacija je 0 USD. Pratite ažuriranja cijene CLIPPY u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o CLIPPY

CLIPPY Informacije o cijeni

Što je CLIPPY

CLIPPY Službena web stranica

CLIPPY Tokenomija

CLIPPY Prognoza cijena

CLIPPY Povijest

Vodič za kupnju CLIPPY

Konverter CLIPPY u fiducijarnu valutu

CLIPPY Spot trgovanje

CLIPPY USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Clippy Logotip

Clippy Cijena(CLIPPY)

1 CLIPPY u USD cijena uživo:

$0.001477
$0.001477$0.001477
+28.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Clippy (CLIPPY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:27:16 (UTC+8)

Clippy Cijena danas

Trenutačna cijena Clippy (CLIPPY) danas je $ 0.001501, s promjenom od 28.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLIPPY u USD je $ 0.001501 po CLIPPY.

Clippy trenutačno je na #3811 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 CLIPPY. Tijekom posljednja 24 sata, CLIPPY trgovao je između $ 0.001111 (niska) i $ 0.001722 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.002493578943262639, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005534295151714.

U kratkoročnim performansama, CLIPPY se kretao -1.64% u posljednjem satu i +200.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.42K.

Informacije o tržištu Clippy (CLIPPY)

No.3811

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.42K
$ 54.42K$ 54.42K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

0.00
0.00 0.00

999,999,890
999,999,890 999,999,890

999,999,890
999,999,890 999,999,890

0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clippy je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.42K. Količina u optjecaju CLIPPY je 0.00, s ukupnom količinom od 999999890. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.

Clippy Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001111
$ 0.001111$ 0.001111
24-satna najniža cijena
$ 0.001722
$ 0.001722$ 0.001722
24-satna najviša cijena

$ 0.001111
$ 0.001111$ 0.001111

$ 0.001722
$ 0.001722$ 0.001722

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714

-1.64%

+28.99%

+200.20%

+200.20%

Clippy (CLIPPY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Clippy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00033195+28.99%
30 dana$ +0.001001+200.20%
60 dana$ +0.001001+200.20%
90 dana$ +0.001001+200.20%
Clippy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CLIPPY od $ +0.00033195 (+28.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Clippy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001001 (+200.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Clippy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CLIPPY od $ +0.001001 (+200.20%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Clippy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001001 (+200.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Clippy (CLIPPY)?

Pogledajte Clippy stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Clippy

Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CLIPPY u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Clippy (CLIPPY) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Clippy mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Clippy dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za CLIPPY za razdoblje 2026–2027 klikom na Clippy Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Clippy

Spremni započeti s Clippy? Kupnja CLIPPY je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Clippy. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Clippy (CLIPPY) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 0.00 dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Clippy će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Clippy (CLIPPY) Vodič

Što možete učiniti s Clippy

Posjedovanje Clippy omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Clippy (CLIPPY) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Provjerite konkurentne MEXC-ove naknade za trgovanje

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Clippy Resurs

Za dublje razumijevanje Clippy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Clippy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clippy

Stranica zadnji put ažurirana: 2026-01-23 16:27:16 (UTC+8)

Clippy (CLIPPY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
01-22 19:16:51Ažuriranja industrije
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Ažuriranja industrije
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Ažuriranja industrije
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Ažuriranja industrije
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Ažuriranja industrije
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Ažuriranja industrije
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Clippy Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025
Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025
Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Istražite više o Clippy

CLIPPY USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije CLIPPY s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje CLIPPY USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Clippy (CLIPPY) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Clippy uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
CLIPPY/USDT
$0.001477
$0.001477$0.001477
+28.10%
0.00% (USDT)

Više kriptovaluta za istraživanje

Najpopularnije kriptovalute s tržišnim podacima dostupnim na MEXC-u

POPULARNO

Trenutačno popularne kriptovalute koje privlače značajnu pozornost tržišta

Bitcoin

Bitcoin

BTC
USDCoin

USDCoin

USDC
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Novo dodano

Nedavno navedene kriptovalute koje su dostupne za trgovanje

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Traleos

Traleos

TAL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DisclaimerCoin

DisclaimerCoin

DONT

$0.00005800
$0.00005800$0.00005800

+480.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.009949
$0.009949$0.009949

+231.63%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02593
$0.02593$0.02593

+159.30%

Najveći dobitnici

Današnja najbolja pumpanja kriptovaluta

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02373
$0.02373$0.02373

+295.50%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.009949
$0.009949$0.009949

+231.63%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02593
$0.02593$0.02593

+159.30%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000000002100
$0.00000000002100$0.00000000002100

+191.66%

Acurast

Acurast

ACU

$0.18360
$0.18360$0.18360

+64.76%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CLIPPY u USD kalkulator

Iznos

CLIPPY
CLIPPY
USD
USD

1 CLIPPY = 0.001501 USD