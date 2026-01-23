Clippy Cijena danas

Trenutačna cijena Clippy (CLIPPY) danas je $ 0.001501, s promjenom od 28.99% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLIPPY u USD je $ 0.001501 po CLIPPY.

Clippy trenutačno je na #3811 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 CLIPPY. Tijekom posljednja 24 sata, CLIPPY trgovao je između $ 0.001111 (niska) i $ 0.001722 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.002493578943262639, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00005534295151714.

U kratkoročnim performansama, CLIPPY se kretao -1.64% u posljednjem satu i +200.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.42K.

Informacije o tržištu Clippy (CLIPPY)

Poredak No.3811 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 54.42K$ 54.42K $ 54.42K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Ukupna količina 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain SOL

