Chirp Logotip

Chirp Cijena(CHIRP)

1 CHIRP u USD cijena uživo:

$0.05337
$0.05337$0.05337
-4.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Chirp (CHIRP)
Chirp (CHIRP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05059
$ 0.05059$ 0.05059
24-satna najniža cijena
$ 0.05956
$ 0.05956$ 0.05956
24-satna najviša cijena

$ 0.05059
$ 0.05059$ 0.05059

$ 0.05956
$ 0.05956$ 0.05956

$ 0.2987247302799139
$ 0.2987247302799139$ 0.2987247302799139

$ 0.022689957372201676
$ 0.022689957372201676$ 0.022689957372201676

-0.23%

-4.91%

-19.45%

-19.45%

Chirp (CHIRP) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05337. Tijekom protekla 24 sata, CHIRPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05059 i najviše cijene $ 0.05956, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIRP je $ 0.2987247302799139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.022689957372201676.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIRP se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -4.91% u posljednjih 24 sata i -19.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chirp (CHIRP)

No.1456

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

77.57M
77.57M 77.57M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

37,350,000
37,350,000 37,350,000

25.85%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chirp je $ 4.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.14K. Količina u optjecaju CHIRP je 77.57M, s ukupnom količinom od 37350000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.01M.

Chirp (CHIRP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Chirp za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0027558-4.91%
30 dana$ -0.01152-17.76%
60 dana$ -0.02589-32.67%
90 dana$ -0.06154-53.56%
Chirp promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CHIRP od $ -0.0027558 (-4.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Chirp 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01152 (-17.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Chirp 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CHIRP od $ -0.02589 (-32.67%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Chirp 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.06154 (-53.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Chirp (CHIRP)?

Pogledajte Chirp stranicu Povijest cijena sada.

Što je Chirp (CHIRP)

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Chirp dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Chirp ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CHIRP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Chirp na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Chirp učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Chirp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chirp (CHIRP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chirp (CHIRP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chirp.

Provjerite Chirp predviđanje cijene sada!

Chirp (CHIRP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chirp (CHIRP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHIRP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Chirp (CHIRP)

Tražiš kako kupiti Chirp? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Chirp na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CHIRP u lokalnim valutama

Chirp Resurs

Za dublje razumijevanje Chirp, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Chirp web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chirp

Koliko Chirp (CHIRP) vrijedi danas?
Cijena CHIRP uživo u USD je 0.05337 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHIRP u USD?
Trenutačna cijena CHIRP u USD je $ 0.05337. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chirp?
Tržišna kapitalizacija za CHIRP je $ 4.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHIRP?
Količina u optjecaju za CHIRP je 77.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHIRP?
CHIRP je postigao ATH cijenu od 0.2987247302799139 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHIRP?
CHIRP je vidio ATL cijenu od 0.022689957372201676 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHIRP?
24-satni obujam trgovanja za CHIRP je $ 17.14K USD.
Hoće li CHIRP još narasti ove godine?
CHIRP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHIRP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

