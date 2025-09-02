Više o CETUS

CETUS Cijena(CETUS)

1 CETUS u USD cijena uživo:

-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CETUS (CETUS)
CETUS (CETUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.08392
$ 0.09109
$ 0.08392
$ 0.09109
$ 0.4923777683386451
$ 0.02679612372711401
+0.73%

-1.79%

-6.62%

-6.62%

CETUS (CETUS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08649. Tijekom protekla 24 sata, CETUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.08392 i najviše cijene $ 0.09109, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CETUS je $ 0.4923777683386451, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02679612372711401.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CETUS se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -6.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CETUS (CETUS)

No.448

$ 72.11M
$ 1.30M
$ 86.49M
833.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
83.36%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija CETUS je $ 72.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.30M. Količina u optjecaju CETUS je 833.70M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.49M.

CETUS (CETUS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CETUS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015868-1.79%
30 dana$ -0.01431-14.20%
60 dana$ -0.00689-7.38%
90 dana$ -0.05011-36.69%
CETUS promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CETUS od $ -0.0015868 (-1.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CETUS 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01431 (-14.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CETUS 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CETUS od $ -0.00689 (-7.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CETUS 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.05011 (-36.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CETUS (CETUS)?

Pogledajte CETUS stranicu Povijest cijena sada.

Što je CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CETUS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CETUS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CETUS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CETUS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CETUS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CETUS (CETUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CETUS (CETUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CETUS.

Provjerite CETUS predviđanje cijene sada!

CETUS (CETUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CETUS (CETUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CETUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CETUS (CETUS)

Tražiš kako kupiti CETUS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CETUS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CETUS u lokalnim valutama

1 CETUS(CETUS) u VND
2,275.98435
1 CETUS(CETUS) u AUD
A$0.1314648
1 CETUS(CETUS) u GBP
0.0631377
1 CETUS(CETUS) u EUR
0.0735165
1 CETUS(CETUS) u USD
$0.08649
1 CETUS(CETUS) u MYR
RM0.3649878
1 CETUS(CETUS) u TRY
3.5590635
1 CETUS(CETUS) u JPY
¥12.71403
1 CETUS(CETUS) u ARS
ARS$119.1321909
1 CETUS(CETUS) u RUB
6.9693642
1 CETUS(CETUS) u INR
7.6128498
1 CETUS(CETUS) u IDR
Rp1,417.8686256
1 CETUS(CETUS) u KRW
120.4589475
1 CETUS(CETUS) u PHP
4.9411737
1 CETUS(CETUS) u EGP
￡E.4.1973597
1 CETUS(CETUS) u BRL
R$0.4696407
1 CETUS(CETUS) u CAD
C$0.1184913
1 CETUS(CETUS) u BDT
10.5111297
1 CETUS(CETUS) u NGN
132.4499211
1 CETUS(CETUS) u COP
$347.3490294
1 CETUS(CETUS) u ZAR
R.1.522224
1 CETUS(CETUS) u UAH
3.5780913
1 CETUS(CETUS) u VES
Bs12.62754
1 CETUS(CETUS) u CLP
$83.8953
1 CETUS(CETUS) u PKR
Rs24.5078064
1 CETUS(CETUS) u KZT
46.5497829
1 CETUS(CETUS) u THB
฿2.7927621
1 CETUS(CETUS) u TWD
NT$2.6491887
1 CETUS(CETUS) u AED
د.إ0.3174183
1 CETUS(CETUS) u CHF
Fr0.069192
1 CETUS(CETUS) u HKD
HK$0.6737571
1 CETUS(CETUS) u AMD
֏33.0616674
1 CETUS(CETUS) u MAD
.د.م0.7766802
1 CETUS(CETUS) u MXN
$1.6130385
1 CETUS(CETUS) u SAR
ريال0.3243375
1 CETUS(CETUS) u PLN
0.3148236
1 CETUS(CETUS) u RON
лв0.3745017
1 CETUS(CETUS) u SEK
kr0.8121411
1 CETUS(CETUS) u BGN
лв0.1444383
1 CETUS(CETUS) u HUF
Ft29.1895101
1 CETUS(CETUS) u CZK
1.8041814
1 CETUS(CETUS) u KWD
د.ك0.02637945
1 CETUS(CETUS) u ILS
0.2897415
1 CETUS(CETUS) u AOA
Kz78.8416893
1 CETUS(CETUS) u BHD
.د.ب0.03252024
1 CETUS(CETUS) u BMD
$0.08649
1 CETUS(CETUS) u DKK
kr0.5509413
1 CETUS(CETUS) u HNL
L2.2625784
1 CETUS(CETUS) u MUR
3.961242
1 CETUS(CETUS) u NAD
$1.5187644
1 CETUS(CETUS) u NOK
kr0.8640351
1 CETUS(CETUS) u NZD
$0.1461681
1 CETUS(CETUS) u PAB
B/.0.08649
1 CETUS(CETUS) u PGK
K0.3658527
1 CETUS(CETUS) u QAR
ر.ق0.3148236
1 CETUS(CETUS) u RSD
дин.8.6550543

CETUS Resurs

Za dublje razumijevanje CETUS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena CETUS web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CETUS

Koliko CETUS (CETUS) vrijedi danas?
Cijena CETUS uživo u USD je 0.08649 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CETUS u USD?
Trenutačna cijena CETUS u USD je $ 0.08649. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CETUS?
Tržišna kapitalizacija za CETUS je $ 72.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CETUS?
Količina u optjecaju za CETUS je 833.70M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CETUS?
CETUS je postigao ATH cijenu od 0.4923777683386451 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CETUS?
CETUS je vidio ATL cijenu od 0.02679612372711401 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CETUS?
24-satni obujam trgovanja za CETUS je $ 1.30M USD.
Hoće li CETUS još narasti ove godine?
CETUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CETUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CETUS (CETUS) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

