Više o BSV

BSV Informacije o cijeni

BSV Službena web stranica

BSV Tokenomija

BSV Prognoza cijena

BSV Povijest

Vodič za kupnju BSV

Konverter BSV u fiducijarnu valutu

BSV Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BitcoinSV Logotip

BitcoinSV Cijena(BSV)

1 BSV u USD cijena uživo:

$25.3
$25.3$25.3
-0.82%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BitcoinSV (BSV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:41:05 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 25.08
$ 25.08$ 25.08
24-satna najniža cijena
$ 26.04
$ 26.04$ 26.04
24-satna najviša cijena

$ 25.08
$ 25.08$ 25.08

$ 26.04
$ 26.04$ 26.04

$ 491.6353891
$ 491.6353891$ 491.6353891

$ 22.957323388337606
$ 22.957323388337606$ 22.957323388337606

-0.08%

-0.82%

-2.96%

-2.96%

BitcoinSV (BSV) cijena u stvarnom vremenu je $ 25.32. Tijekom protekla 24 sata, BSVtrgovalo je između najniže cijene $ 25.08 i najviše cijene $ 26.04, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSV je $ 491.6353891, dok je najniža cijena svih vremena $ 22.957323388337606.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSV se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.82% u posljednjih 24 sata i -2.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitcoinSV (BSV)

No.113

$ 504.22M
$ 504.22M$ 504.22M

$ 233.11K
$ 233.11K$ 233.11K

$ 504.22M
$ 504.22M$ 504.22M

19.91M
19.91M 19.91M

19,913,778.125
19,913,778.125 19,913,778.125

0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
$ 88.3$ 88.3

BSV

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitcoinSV je $ 504.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 233.11K. Količina u optjecaju BSV je 19.91M, s ukupnom količinom od 19913778.125. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 504.22M.

BitcoinSV (BSV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BitcoinSV za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2092-0.82%
30 dana$ -0.28-1.10%
60 dana$ +1.19+4.93%
90 dana$ -8.99-26.21%
BitcoinSV promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BSV od $ -0.2092 (-0.82%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BitcoinSV 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.28 (-1.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BitcoinSV 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BSV od $ +1.19 (+4.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BitcoinSV 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -8.99 (-26.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BitcoinSV (BSV)?

Pogledajte BitcoinSV stranicu Povijest cijena sada.

Što je BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BitcoinSV ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BSV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BitcoinSV na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BitcoinSV učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BitcoinSV Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitcoinSV (BSV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitcoinSV (BSV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitcoinSV.

Provjerite BitcoinSV predviđanje cijene sada!

BitcoinSV (BSV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitcoinSV (BSV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BitcoinSV (BSV)

Tražiš kako kupiti BitcoinSV? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BitcoinSV na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BSV u lokalnim valutama

1 BitcoinSV(BSV) u VND
666,295.8
1 BitcoinSV(BSV) u AUD
A$38.4864
1 BitcoinSV(BSV) u GBP
18.4836
1 BitcoinSV(BSV) u EUR
21.522
1 BitcoinSV(BSV) u USD
$25.32
1 BitcoinSV(BSV) u MYR
RM106.8504
1 BitcoinSV(BSV) u TRY
1,041.918
1 BitcoinSV(BSV) u JPY
¥3,722.04
1 BitcoinSV(BSV) u ARS
ARS$34,876.0212
1 BitcoinSV(BSV) u RUB
2,040.0324
1 BitcoinSV(BSV) u INR
2,230.692
1 BitcoinSV(BSV) u IDR
Rp415,081.9008
1 BitcoinSV(BSV) u KRW
35,264.43
1 BitcoinSV(BSV) u PHP
1,447.5444
1 BitcoinSV(BSV) u EGP
￡E.1,228.7796
1 BitcoinSV(BSV) u BRL
R$137.7408
1 BitcoinSV(BSV) u CAD
C$34.6884
1 BitcoinSV(BSV) u BDT
3,082.71
1 BitcoinSV(BSV) u NGN
38,774.7948
1 BitcoinSV(BSV) u COP
$101,686.6392
1 BitcoinSV(BSV) u ZAR
R.445.3788
1 BitcoinSV(BSV) u UAH
1,049.514
1 BitcoinSV(BSV) u VES
Bs3,696.72
1 BitcoinSV(BSV) u CLP
$24,509.76
1 BitcoinSV(BSV) u PKR
Rs7,186.8288
1 BitcoinSV(BSV) u KZT
13,656.8484
1 BitcoinSV(BSV) u THB
฿817.3296
1 BitcoinSV(BSV) u TWD
NT$775.8048
1 BitcoinSV(BSV) u AED
د.إ92.9244
1 BitcoinSV(BSV) u CHF
Fr20.256
1 BitcoinSV(BSV) u HKD
HK$197.496
1 BitcoinSV(BSV) u AMD
֏9,686.166
1 BitcoinSV(BSV) u MAD
.د.م227.88
1 BitcoinSV(BSV) u MXN
$472.218
1 BitcoinSV(BSV) u SAR
ريال94.95
1 BitcoinSV(BSV) u PLN
92.1648
1 BitcoinSV(BSV) u RON
лв109.6356
1 BitcoinSV(BSV) u SEK
kr237.7548
1 BitcoinSV(BSV) u BGN
лв42.2844
1 BitcoinSV(BSV) u HUF
Ft8,551.0704
1 BitcoinSV(BSV) u CZK
528.1752
1 BitcoinSV(BSV) u KWD
د.ك7.7226
1 BitcoinSV(BSV) u ILS
84.822
1 BitcoinSV(BSV) u AOA
Kz23,080.9524
1 BitcoinSV(BSV) u BHD
.د.ب9.54564
1 BitcoinSV(BSV) u BMD
$25.32
1 BitcoinSV(BSV) u DKK
kr161.2884
1 BitcoinSV(BSV) u HNL
L663.6372
1 BitcoinSV(BSV) u MUR
1,159.656
1 BitcoinSV(BSV) u NAD
$445.632
1 BitcoinSV(BSV) u NOK
kr252.9468
1 BitcoinSV(BSV) u NZD
$42.7908
1 BitcoinSV(BSV) u PAB
B/.25.32
1 BitcoinSV(BSV) u PGK
K107.1036
1 BitcoinSV(BSV) u QAR
ر.ق92.418
1 BitcoinSV(BSV) u RSD
дин.2,534.532

BitcoinSV Resurs

Za dublje razumijevanje BitcoinSV, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BitcoinSV web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitcoinSV

Koliko BitcoinSV (BSV) vrijedi danas?
Cijena BSV uživo u USD je 25.32 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSV u USD?
Trenutačna cijena BSV u USD je $ 25.32. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitcoinSV?
Tržišna kapitalizacija za BSV je $ 504.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSV?
Količina u optjecaju za BSV je 19.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSV?
BSV je postigao ATH cijenu od 491.6353891 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSV?
BSV je vidio ATL cijenu od 22.957323388337606 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSV?
24-satni obujam trgovanja za BSV je $ 233.11K USD.
Hoće li BSV još narasti ove godine?
BSV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:41:05 (UTC+8)

BitcoinSV (BSV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BSV u USD kalkulator

Iznos

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 25.32 USD

Trgujte BSV

BSVUSDT
$25.3
$25.3$25.3
-0.89%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine