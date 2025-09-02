Što je Bluefin (BLUE)

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bluefin Koliko Bluefin (BLUE) vrijedi danas? Cijena BLUE uživo u USD je 0.06538 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BLUE u USD? $ 0.06538 . Provjerite Trenutačna cijena BLUE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Bluefin? Tržišna kapitalizacija za BLUE je $ 19.98M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BLUE? Količina u optjecaju za BLUE je 305.59M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLUE? BLUE je postigao ATH cijenu od 0.8407586553598296 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLUE? BLUE je vidio ATL cijenu od 0.057467810972881075 USD . Koliki je obujam trgovanja za BLUE? 24-satni obujam trgovanja za BLUE je $ 60.32K USD . Hoće li BLUE još narasti ove godine? BLUE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLUE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Bluefin (BLUE) Važna ažuriranja industrije

