ANyONe Protocol (ANYONE) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.5201
24-satna najniža cijena
$ 0.5688
24-satna najviša cijena
$ 0.5201
$ 0.5688
$ 2.2902790570354257
$ 0.22281469458291092
-1.71%
-3.07%
-16.18%
-16.18%
ANyONe Protocol (ANYONE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5249. Tijekom protekla 24 sata, ANYONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5201 i najviše cijene $ 0.5688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANYONE je $ 2.2902790570354257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.22281469458291092.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANYONE se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -16.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ANyONe Protocol (ANYONE)
No.548
$ 51.18M
$ 311.57K
$ 52.49M
97.50M
100,000,000
100,000,000
97.49%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija ANyONe Protocol je $ 51.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 311.57K. Količina u optjecaju ANYONE je 97.50M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.49M.
ANyONe Protocol (ANYONE) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ANyONe Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.01659
-3.07%
30 dana
$ -0.0209
-3.83%
60 dana
$ +0.1099
+26.48%
90 dana
$ +0.1057
+25.21%
ANyONe Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ANYONE od $ -0.01659 (-3.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ANyONe Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0209 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ANyONe Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANYONE od $ +0.1099 (+26.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ANyONe Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1057 (+25.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ANyONe Protocol (ANYONE)?
Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards.
Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.
ANyONe Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ANyONe Protocol (ANYONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANyONe Protocol (ANYONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANyONe Protocol.
Razumijevanje tokenomike ANyONe Protocol (ANYONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANYONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ANyONe Protocol (ANYONE)
