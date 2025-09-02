Više o ANYONE

ANyONe Protocol Logotip

ANyONe Protocol Cijena(ANYONE)

1 ANYONE u USD cijena uživo:

$0.5238
$0.5238$0.5238
-3.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ANyONe Protocol (ANYONE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:59:55 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.5201
$ 0.5201$ 0.5201
24-satna najniža cijena
$ 0.5688
$ 0.5688$ 0.5688
24-satna najviša cijena

$ 0.5201
$ 0.5201$ 0.5201

$ 0.5688
$ 0.5688$ 0.5688

$ 2.2902790570354257
$ 2.2902790570354257$ 2.2902790570354257

$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092$ 0.22281469458291092

-1.71%

-3.07%

-16.18%

-16.18%

ANyONe Protocol (ANYONE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5249. Tijekom protekla 24 sata, ANYONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.5201 i najviše cijene $ 0.5688, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANYONE je $ 2.2902790570354257, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.22281469458291092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANYONE se promijenio za -1.71% u posljednjih sat vremena, -3.07% u posljednjih 24 sata i -16.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ANyONe Protocol (ANYONE)

No.548

$ 51.18M
$ 51.18M$ 51.18M

$ 311.57K
$ 311.57K$ 311.57K

$ 52.49M
$ 52.49M$ 52.49M

97.50M
97.50M 97.50M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97.49%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ANyONe Protocol je $ 51.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 311.57K. Količina u optjecaju ANYONE je 97.50M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.49M.

ANyONe Protocol (ANYONE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ANyONe Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01659-3.07%
30 dana$ -0.0209-3.83%
60 dana$ +0.1099+26.48%
90 dana$ +0.1057+25.21%
ANyONe Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ANYONE od $ -0.01659 (-3.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ANyONe Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0209 (-3.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ANyONe Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ANYONE od $ +0.1099 (+26.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ANyONe Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1057 (+25.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ANyONe Protocol (ANYONE)?

Pogledajte ANyONe Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je ANyONe Protocol (ANYONE)

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

ANyONe Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ANyONe Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ANYONE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ANyONe Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ANyONe Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ANyONe Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ANyONe Protocol (ANYONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ANyONe Protocol (ANYONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ANyONe Protocol.

Provjerite ANyONe Protocol predviđanje cijene sada!

ANyONe Protocol (ANYONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ANyONe Protocol (ANYONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ANYONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ANyONe Protocol (ANYONE)

Tražiš kako kupiti ANyONe Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ANyONe Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ANYONE u lokalnim valutama

1 ANyONe Protocol(ANYONE) u VND
13,812.7435
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u AUD
A$0.797848
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u GBP
0.383177
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u EUR
0.446165
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u USD
$0.5249
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u MYR
RM2.215078
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u TRY
21.589137
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u JPY
¥77.1603
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u ARS
ARS$723.002509
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u RUB
42.285944
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u INR
46.185951
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u IDR
Rp8,604.916656
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u KRW
731.054475
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u PHP
29.961292
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u EGP
￡E.25.473397
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u BRL
R$2.850207
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u CAD
C$0.719113
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u BDT
63.791097
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u NGN
803.826611
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u COP
$2,108.029894
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u ZAR
R.9.243489
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u UAH
21.715113
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u VES
Bs76.6354
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u CLP
$507.5783
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u PKR
Rs148.735664
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u KZT
282.506429
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u THB
฿16.959519
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u TWD
NT$16.072438
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u AED
د.إ1.926383
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u CHF
Fr0.41992
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u HKD
HK$4.088971
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u AMD
֏200.417318
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u MAD
.د.م4.713602
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u MXN
$9.784136
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u SAR
ريال1.968375
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u PLN
1.905387
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u RON
лв2.272817
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u SEK
kr4.928811
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u BGN
лв0.871334
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u HUF
Ft177.148501
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u CZK
10.944165
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u KWD
د.ك0.1600945
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u ILS
1.758415
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u AOA
Kz478.483093
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u BHD
.د.ب0.1973624
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u BMD
$0.5249
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u DKK
kr3.343613
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u HNL
L13.731384
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u MUR
24.04042
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u NAD
$9.217244
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u NOK
kr5.243751
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u NZD
$0.887081
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u PAB
B/.0.5249
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u PGK
K2.220327
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u QAR
ر.ق1.910636
1 ANyONe Protocol(ANYONE) u RSD
дин.52.505747

ANyONe Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje ANyONe Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ANyONe Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ANyONe Protocol

Koliko ANyONe Protocol (ANYONE) vrijedi danas?
Cijena ANYONE uživo u USD je 0.5249 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ANYONE u USD?
Trenutačna cijena ANYONE u USD je $ 0.5249. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ANyONe Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ANYONE je $ 51.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ANYONE?
Količina u optjecaju za ANYONE je 97.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ANYONE?
ANYONE je postigao ATH cijenu od 2.2902790570354257 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ANYONE?
ANYONE je vidio ATL cijenu od 0.22281469458291092 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ANYONE?
24-satni obujam trgovanja za ANYONE je $ 311.57K USD.
Hoće li ANYONE još narasti ove godine?
ANYONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ANYONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:59:55 (UTC+8)

ANyONe Protocol (ANYONE) Važna ažuriranja industrije

