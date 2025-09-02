Više o ALICE

ALICE Informacije o cijeni

ALICE Bijela knjiga

ALICE Službena web stranica

ALICE Tokenomija

ALICE Prognoza cijena

ALICE Povijest

Vodič za kupnju ALICE

Konverter ALICE u fiducijarnu valutu

ALICE Spot trgovanje

ALICE USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

My Neighbor Alice Logotip

My Neighbor Alice Cijena(ALICE)

1 ALICE u USD cijena uživo:

$0.3528
$0.3528$0.3528
-1.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena My Neighbor Alice (ALICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:57:40 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.346
$ 0.346$ 0.346
24-satna najniža cijena
$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798
24-satna najviša cijena

$ 0.346
$ 0.346$ 0.346

$ 0.3798
$ 0.3798$ 0.3798

$ 42.55032036
$ 42.55032036$ 42.55032036

$ 0.3139154720406003
$ 0.3139154720406003$ 0.3139154720406003

-1.79%

-1.35%

-0.62%

-0.62%

My Neighbor Alice (ALICE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3528. Tijekom protekla 24 sata, ALICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.346 i najviše cijene $ 0.3798, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALICE je $ 42.55032036, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3139154720406003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALICE se promijenio za -1.79% u posljednjih sat vremena, -1.35% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu My Neighbor Alice (ALICE)

No.677

$ 35.28M
$ 35.28M$ 35.28M

$ 496.94K
$ 496.94K$ 496.94K

$ 35.28M
$ 35.28M$ 35.28M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija My Neighbor Alice je $ 35.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 496.94K. Količina u optjecaju ALICE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.28M.

My Neighbor Alice (ALICE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena My Neighbor Alice za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.004864-1.35%
30 dana$ -0.0026-0.74%
60 dana$ -0.0534-13.15%
90 dana$ -0.0692-16.40%
My Neighbor Alice promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ALICE od $ -0.004864 (-1.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

My Neighbor Alice 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0026 (-0.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

My Neighbor Alice 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ALICE od $ -0.0534 (-13.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

My Neighbor Alice 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0692 (-16.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena My Neighbor Alice (ALICE)?

Pogledajte My Neighbor Alice stranicu Povijest cijena sada.

Što je My Neighbor Alice (ALICE)

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

My Neighbor Alice dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje My Neighbor Alice ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ALICE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o My Neighbor Alice na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje My Neighbor Alice učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

My Neighbor Alice Predviđanje cijene (USD)

Koliko će My Neighbor Alice (ALICE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših My Neighbor Alice (ALICE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za My Neighbor Alice.

Provjerite My Neighbor Alice predviđanje cijene sada!

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike My Neighbor Alice (ALICE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALICE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti My Neighbor Alice (ALICE)

Tražiš kako kupiti My Neighbor Alice? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti My Neighbor Alice na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ALICE u lokalnim valutama

1 My Neighbor Alice(ALICE) u VND
9,283.932
1 My Neighbor Alice(ALICE) u AUD
A$0.536256
1 My Neighbor Alice(ALICE) u GBP
0.257544
1 My Neighbor Alice(ALICE) u EUR
0.29988
1 My Neighbor Alice(ALICE) u USD
$0.3528
1 My Neighbor Alice(ALICE) u MYR
RM1.488816
1 My Neighbor Alice(ALICE) u TRY
14.510664
1 My Neighbor Alice(ALICE) u JPY
¥51.8616
1 My Neighbor Alice(ALICE) u ARS
ARS$485.950248
1 My Neighbor Alice(ALICE) u RUB
28.421568
1 My Neighbor Alice(ALICE) u INR
31.042872
1 My Neighbor Alice(ALICE) u IDR
Rp5,783.605632
1 My Neighbor Alice(ALICE) u KRW
491.3622
1 My Neighbor Alice(ALICE) u PHP
20.137824
1 My Neighbor Alice(ALICE) u EGP
￡E.17.121384
1 My Neighbor Alice(ALICE) u BRL
R$1.915704
1 My Neighbor Alice(ALICE) u CAD
C$0.483336
1 My Neighbor Alice(ALICE) u BDT
42.875784
1 My Neighbor Alice(ALICE) u NGN
540.274392
1 My Neighbor Alice(ALICE) u COP
$1,416.865968
1 My Neighbor Alice(ALICE) u ZAR
R.6.212808
1 My Neighbor Alice(ALICE) u UAH
14.595336
1 My Neighbor Alice(ALICE) u VES
Bs51.5088
1 My Neighbor Alice(ALICE) u CLP
$341.1576
1 My Neighbor Alice(ALICE) u PKR
Rs99.969408
1 My Neighbor Alice(ALICE) u KZT
189.880488
1 My Neighbor Alice(ALICE) u THB
฿11.398968
1 My Neighbor Alice(ALICE) u TWD
NT$10.802736
1 My Neighbor Alice(ALICE) u AED
د.إ1.294776
1 My Neighbor Alice(ALICE) u CHF
Fr0.28224
1 My Neighbor Alice(ALICE) u HKD
HK$2.748312
1 My Neighbor Alice(ALICE) u AMD
֏134.706096
1 My Neighbor Alice(ALICE) u MAD
.د.م3.168144
1 My Neighbor Alice(ALICE) u MXN
$6.576192
1 My Neighbor Alice(ALICE) u SAR
ريال1.323
1 My Neighbor Alice(ALICE) u PLN
1.280664
1 My Neighbor Alice(ALICE) u RON
лв1.527624
1 My Neighbor Alice(ALICE) u SEK
kr3.312792
1 My Neighbor Alice(ALICE) u BGN
лв0.585648
1 My Neighbor Alice(ALICE) u HUF
Ft119.066472
1 My Neighbor Alice(ALICE) u CZK
7.35588
1 My Neighbor Alice(ALICE) u KWD
د.ك0.107604
1 My Neighbor Alice(ALICE) u ILS
1.18188
1 My Neighbor Alice(ALICE) u AOA
Kz321.601896
1 My Neighbor Alice(ALICE) u BHD
.د.ب0.1326528
1 My Neighbor Alice(ALICE) u BMD
$0.3528
1 My Neighbor Alice(ALICE) u DKK
kr2.247336
1 My Neighbor Alice(ALICE) u HNL
L9.229248
1 My Neighbor Alice(ALICE) u MUR
16.15824
1 My Neighbor Alice(ALICE) u NAD
$6.195168
1 My Neighbor Alice(ALICE) u NOK
kr3.524472
1 My Neighbor Alice(ALICE) u NZD
$0.596232
1 My Neighbor Alice(ALICE) u PAB
B/.0.3528
1 My Neighbor Alice(ALICE) u PGK
K1.492344
1 My Neighbor Alice(ALICE) u QAR
ر.ق1.284192
1 My Neighbor Alice(ALICE) u RSD
дин.35.294112

My Neighbor Alice Resurs

Za dublje razumijevanje My Neighbor Alice, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena My Neighbor Alice web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o My Neighbor Alice

Koliko My Neighbor Alice (ALICE) vrijedi danas?
Cijena ALICE uživo u USD je 0.3528 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALICE u USD?
Trenutačna cijena ALICE u USD je $ 0.3528. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija My Neighbor Alice?
Tržišna kapitalizacija za ALICE je $ 35.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALICE?
Količina u optjecaju za ALICE je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALICE?
ALICE je postigao ATH cijenu od 42.55032036 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALICE?
ALICE je vidio ATL cijenu od 0.3139154720406003 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALICE?
24-satni obujam trgovanja za ALICE je $ 496.94K USD.
Hoće li ALICE još narasti ove godine?
ALICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:57:40 (UTC+8)

My Neighbor Alice (ALICE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ALICE u USD kalkulator

Iznos

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0.3528 USD

Trgujte ALICE

ALICEUSDT
$0.3528
$0.3528$0.3528
-1.39%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine