Aerodrome Finance Cijena(AERO)

$1.0773
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:14:01 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Informacije o cijeni (USD)

$ 1.058
$ 1.1548
$ 1.058
$ 1.1548
$ 2.330764700582137
$ 0.00642369156521956
Aerodrome Finance (AERO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0773. Tijekom protekla 24 sata, AEROtrgovalo je između najniže cijene $ 1.058 i najviše cijene $ 1.1548, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AERO je $ 2.330764700582137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00642369156521956.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AERO se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -15.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aerodrome Finance (AERO)

$ 959.81M
$ 402.88K
$ 1.87B
890.94M
--
1,731,260,911.1166239
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aerodrome Finance je $ 959.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 402.88K. Količina u optjecaju AERO je 890.94M, s ukupnom količinom od 1731260911.1166239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.87B.

Aerodrome Finance (AERO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Aerodrome Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.018854-1.72%
30 dana$ +0.3333+44.79%
60 dana$ +0.3012+38.80%
90 dana$ +0.5396+100.35%
Aerodrome Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AERO od $ -0.018854 (-1.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Aerodrome Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.3333 (+44.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Aerodrome Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AERO od $ +0.3012 (+38.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Aerodrome Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.5396 (+100.35%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Aerodrome Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Aerodrome Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko Aerodrome Finance (AERO) vrijedi danas?
Cijena AERO uživo u USD je 1.0773 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AERO u USD?
Trenutačna cijena AERO u USD je $ 1.0773. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aerodrome Finance?
Tržišna kapitalizacija za AERO je $ 959.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AERO?
Količina u optjecaju za AERO je 890.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AERO?
AERO je postigao ATH cijenu od 2.330764700582137 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AERO?
AERO je vidio ATL cijenu od 0.00642369156521956 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AERO?
24-satni obujam trgovanja za AERO je $ 402.88K USD.
Hoće li AERO još narasti ove godine?
AERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:14:01 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

