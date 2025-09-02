Više o ACOLYT

Acolyte by Virtuals Logotip

Acolyte by Virtuals Cijena(ACOLYT)

1 ACOLYT u USD cijena uživo:

$0.00292
$0.00292$0.00292
+1.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Acolyte by Virtuals (ACOLYT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:05 (UTC+8)

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002783
$ 0.002783$ 0.002783
24-satna najniža cijena
$ 0.003433
$ 0.003433$ 0.003433
24-satna najviša cijena

$ 0.002783
$ 0.002783$ 0.002783

$ 0.003433
$ 0.003433$ 0.003433

$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493

$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156

+0.96%

+1.03%

-1.42%

-1.42%

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00292. Tijekom protekla 24 sata, ACOLYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002783 i najviše cijene $ 0.003433, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACOLYT je $ 1,607.7263566881493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000065996165511156.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACOLYT se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

No.1652

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

968.86M
968.86M 968.86M

993,082,937
993,082,937 993,082,937

993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464

97.56%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Acolyte by Virtuals je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.88K. Količina u optjecaju ACOLYT je 968.86M, s ukupnom količinom od 993082937.8227464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.90M.

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Acolyte by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00002977+1.03%
30 dana$ +0.000576+24.57%
60 dana$ -0.004192-58.95%
90 dana$ -0.004069-58.23%
Acolyte by Virtuals promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ACOLYT od $ +0.00002977 (+1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Acolyte by Virtuals 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000576 (+24.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Acolyte by Virtuals 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACOLYT od $ -0.004192 (-58.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Acolyte by Virtuals 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004069 (-58.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?

Pogledajte Acolyte by Virtuals stranicu Povijest cijena sada.

Što je Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

Acolyte by Virtuals dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Acolyte by Virtuals ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ACOLYT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Acolyte by Virtuals na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Acolyte by Virtuals učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Acolyte by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Acolyte by Virtuals (ACOLYT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Acolyte by Virtuals (ACOLYT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Acolyte by Virtuals.

Provjerite Acolyte by Virtuals predviđanje cijene sada!

Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Acolyte by Virtuals (ACOLYT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACOLYT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Tražiš kako kupiti Acolyte by Virtuals? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Acolyte by Virtuals na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ACOLYT u lokalnim valutama

1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u VND
76.8398
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u AUD
A$0.0044384
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u GBP
0.0021316
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u EUR
0.002482
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u USD
$0.00292
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u MYR
RM0.0123224
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u TRY
0.120158
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u JPY
¥0.42924
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u ARS
ARS$4.0220372
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u RUB
0.2352936
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u INR
0.2570184
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u IDR
Rp47.8688448
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u KRW
4.06683
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u PHP
0.1668196
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u EGP
￡E.0.1417076
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u BRL
R$0.0158556
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u CAD
C$0.0040004
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u BDT
0.3548676
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u NGN
4.4716588
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u COP
$11.7268952
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u ZAR
R.0.0514212
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u UAH
0.1208004
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u VES
Bs0.42632
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u CLP
$2.8324
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u PKR
Rs0.8274112
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u KZT
1.5715732
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u THB
฿0.0942868
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u TWD
NT$0.0894396
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u AED
د.إ0.0107164
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u CHF
Fr0.002336
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u HKD
HK$0.0227468
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u AMD
֏1.1161992
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u MAD
.د.م0.0262216
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u MXN
$0.054458
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u SAR
ريال0.01095
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u PLN
0.0106288
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u RON
лв0.0126436
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u SEK
kr0.0274188
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u BGN
лв0.0048764
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u HUF
Ft0.9854708
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u CZK
0.0609112
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u KWD
د.ك0.0008906
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u ILS
0.009782
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u AOA
Kz2.6617844
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u BHD
.د.ب0.00109792
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u BMD
$0.00292
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u DKK
kr0.0186004
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u HNL
L0.0763872
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u MUR
0.133736
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u NAD
$0.0512752
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u NOK
kr0.0291708
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u NZD
$0.0049348
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u PAB
B/.0.00292
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u PGK
K0.0123516
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u QAR
ر.ق0.0106288
1 Acolyte by Virtuals(ACOLYT) u RSD
дин.0.292146

Acolyte by Virtuals Resurs

Za dublje razumijevanje Acolyte by Virtuals, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Acolyte by Virtuals web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Acolyte by Virtuals

Koliko Acolyte by Virtuals (ACOLYT) vrijedi danas?
Cijena ACOLYT uživo u USD je 0.00292 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ACOLYT u USD?
Trenutačna cijena ACOLYT u USD je $ 0.00292. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Acolyte by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ACOLYT je $ 2.83M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ACOLYT?
Količina u optjecaju za ACOLYT je 968.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ACOLYT?
ACOLYT je postigao ATH cijenu od 1,607.7263566881493 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ACOLYT?
ACOLYT je vidio ATL cijenu od 0.000065996165511156 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ACOLYT?
24-satni obujam trgovanja za ACOLYT je $ 53.88K USD.
Hoće li ACOLYT još narasti ove godine?
ACOLYT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ACOLYT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:22:05 (UTC+8)

