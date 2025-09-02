Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002783
$ 0.002783$ 0.002783
24-satna najniža cijena
$ 0.003433
$ 0.003433$ 0.003433
24-satna najviša cijena
$ 0.002783
$ 0.002783$ 0.002783
$ 0.003433
$ 0.003433$ 0.003433
$ 1,607.7263566881493
$ 1,607.7263566881493$ 1,607.7263566881493
$ 0.000065996165511156
$ 0.000065996165511156$ 0.000065996165511156
+0.96%
+1.03%
-1.42%
-1.42%
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00292. Tijekom protekla 24 sata, ACOLYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002783 i najviše cijene $ 0.003433, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACOLYT je $ 1,607.7263566881493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000065996165511156.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACOLYT se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +1.03% u posljednjih 24 sata i -1.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Acolyte by Virtuals (ACOLYT)
No.1652
$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M
$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K
$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M
968.86M
968.86M 968.86M
993,082,937
993,082,937 993,082,937
993,082,937.8227464
993,082,937.8227464 993,082,937.8227464
97.56%
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Acolyte by Virtuals je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.88K. Količina u optjecaju ACOLYT je 968.86M, s ukupnom količinom od 993082937.8227464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.90M.
Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Acolyte by Virtuals za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00002977
+1.03%
30 dana
$ +0.000576
+24.57%
60 dana
$ -0.004192
-58.95%
90 dana
$ -0.004069
-58.23%
Acolyte by Virtuals promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ACOLYT od $ +0.00002977 (+1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Acolyte by Virtuals 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000576 (+24.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Acolyte by Virtuals 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ACOLYT od $ -0.004192 (-58.95%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Acolyte by Virtuals 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004069 (-58.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Acolyte by Virtuals (ACOLYT)?
Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.
Acolyte by Virtuals Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Acolyte by Virtuals (ACOLYT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Acolyte by Virtuals (ACOLYT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Acolyte by Virtuals.
Razumijevanje tokenomike Acolyte by Virtuals (ACOLYT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ACOLYT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
