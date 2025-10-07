Informations sur le prix de long boi (LONG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00851294$ 0.00851294 $ 0.00851294 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +2.48% Variation du prix (7 j) +13.52% Variation du prix (7 j) +13.52%

Le prix en temps réel de long boi (LONG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LONG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LONG est $ 0.00851294, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LONG a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +2.48% sur 24 heures et de +13.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour long boi (LONG)

Capitalisation boursière $ 52.31K$ 52.31K $ 52.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 52.31K$ 52.31K $ 52.31K Offre en circulation 999.53M 999.53M 999.53M Offre totale 999,529,973.840515 999,529,973.840515 999,529,973.840515

La capitalisation boursière actuelle de long boi est de $ 52.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LONG est de 999.53M, avec une offre totale de 999529973.840515. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 52.31K.