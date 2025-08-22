Sallar – hinta (ALL)
+1.96%
-5.13%
-12.26%
-12.26%
Sallar (ALL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ALL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00501104, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALL on muuttunut +1.96% viimeisen tunnin aikana, -5.13% 24 tunnin aikana ja -12.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sallar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.60B ja sen kokonaistarjonta on 2599978055.229298. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.98M.
Tämän päivän aikana Sallar – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sallar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sallar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sallar – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.13%
|30 päivää
|$ 0
|-11.02%
|60 päivää
|$ 0
|+61.62%
|90 päivää
|$ 0
|--
Sallar is a decentralized mobile distributed computing network designed to transform smartphones into computational nodes within a global infrastructure. Built on the Solana blockchain, Sallar utilizes a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to enable users to share their devices’ processing power in exchange for rewards. The project focuses on providing cost-effective and scalable computing solutions for high-demand industries, including artificial intelligence (AI), big data, cryptography, and scientific research. Users connect to the Sallar network via a dedicated application, which manages the distribution of computational tasks and rewards. Sallar tokens ($ALL) are earned as a reward for contributing computational power and can be held within the app’s blockchain sub-wallet to unlock additional reward bonuses. This model incentivizes user participation while creating a decentralized infrastructure that reduces the dependency on traditional server farms. Sallar's infrastructure supports industries requiring extensive computing resources by offering an eco-friendly, decentralized alternative to conventional data centers. The project’s smart contract reserves approximately 9.4 billion tokens for rewards, ensuring sustainability as the network grows. To ensure security and transparency, Sallar’s smart contract has been audited by Hacken, achieving a score of 9.1/10. With a focus on accessibility and scalability, Sallar is actively expanding its ecosystem, partnering with organizations in AI and big data fields, and working on a dedicated mobile application for enhanced user experience. By leveraging the collective power of millions of smartphones, Sallar democratizes access to high-performance computing, supporting innovation across various industries.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.