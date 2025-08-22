Lisätietoja POLLY-rahakkeesta

POLLY-rahakkeen hintatiedot

POLLY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

POLLY-rahakkeen tokenomiikka

POLLY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Polly-logo

Polly – hinta (POLLY)

Ei listattu

1POLLY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00645619
$0.00645619$0.00645619
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Polly (POLLY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:20:27 (UTC+8)

Polly (POLLY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00642179
$ 0.00642179$ 0.00642179
24 h:n matalin
$ 0.0071566
$ 0.0071566$ 0.0071566
24 h:n korkein

$ 0.00642179
$ 0.00642179$ 0.00642179

$ 0.0071566
$ 0.0071566$ 0.0071566

$ 0.01234714
$ 0.01234714$ 0.01234714

$ 0.00198855
$ 0.00198855$ 0.00198855

-0.64%

-2.99%

-26.50%

-26.50%

Polly (POLLY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00645619. Viimeisen 24 tunnin aikana POLLY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00642179 ja korkeimmillaan $ 0.0071566 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POLLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01234714, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00198855.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POLLY on muuttunut -0.64% viimeisen tunnin aikana, -2.99% 24 tunnin aikana ja -26.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Polly (POLLY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

--
----

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Polly-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. POLLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.48M.

Polly (POLLY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Polly – USD -hinta muuttui $ -0.000199362719658264.
Viimeisten 30 päivän aikana Polly – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010946334.
Viimeisten 60 päivän aikana Polly – USD -hinnan muutos oli $ +0.0070865304.
Viimeisten 90 päivän aikana Polly – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026013044777878487.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000199362719658264-2.99%
30 päivää$ -0.0010946334-16.95%
60 päivää$ +0.0070865304+109.76%
90 päivää$ +0.0026013044777878487+67.48%

Mikä on Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Polly (POLLY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Polly-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Polly (POLLY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Polly (POLLY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Polly-rahakkeelle.

Tarkista Polly-rahakkeen hintaennuste nyt!

POLLY paikallisiin valuuttoihin

Polly (POLLY) -rahakkeen tokenomiikka

Polly (POLLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POLLY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Polly (POLLY)”

Paljonko Polly (POLLY) on arvoltaan tänään?
POLLY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00645619 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POLLY-USD-parin nykyinen hinta?
POLLY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00645619. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Polly-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POLLY markkina-arvo on $ 6.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POLLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POLLY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli POLLY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POLLY saavutti ATH-hinnaksi 0.01234714 USD.
Mikä oli POLLY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POLLY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00198855 USD.
Mikä on POLLY-rahakkeen treidausvolyymi?
POLLY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko POLLY tänä vuonna korkeammalle?
POLLY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POLLY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:20:27 (UTC+8)

Polly (POLLY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.