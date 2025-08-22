Peace Guy – hinta (PEACEGUY)
-16.99%
-16.20%
-32.43%
-32.43%
Peace Guy (PEACEGUY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEACEGUY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEACEGUY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00144268, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PEACEGUY on muuttunut -16.99% viimeisen tunnin aikana, -16.20% 24 tunnin aikana ja -32.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Peace Guy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 64.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEACEGUY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.55M ja sen kokonaistarjonta on 999547448.22352. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 64.18K.
Tämän päivän aikana Peace Guy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Peace Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Peace Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Peace Guy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-16.20%
|30 päivää
|$ 0
|-21.15%
|60 päivää
|$ 0
|-93.05%
|90 päivää
|$ 0
|--
Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Peace Guy (PEACEGUY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peace Guy (PEACEGUY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peace Guy-rahakkeelle.
Tarkista Peace Guy-rahakkeen hintaennuste nyt!
Peace Guy (PEACEGUY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEACEGUY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.