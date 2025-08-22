Lisätietoja BAG-rahakkeesta

BAG-rahakkeen hintatiedot

BAG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BAG-rahakkeen tokenomiikka

BAG-rahakkeen hintaennuste

Moonbag-logo

Moonbag – hinta (BAG)

Ei listattu

1BAG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00072974
$0.00072974$0.00072974
-11.20%1D
USD
Reaaliaikainen Moonbag (BAG) -hintakaavio
2025-08-22 15:49:10 (UTC+8)

Moonbag (BAG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00631833
$ 0.00631833$ 0.00631833

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

-11.27%

-15.60%

-15.60%

Moonbag (BAG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BAG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00631833, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BAG on muuttunut +0.51% viimeisen tunnin aikana, -11.27% 24 tunnin aikana ja -15.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moonbag (BAG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 732.37K
$ 732.37K$ 732.37K

--
----

$ 732.37K
$ 732.37K$ 732.37K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,013.778488
999,945,013.778488 999,945,013.778488

Moonbag-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 732.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999945013.778488. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 732.37K.

Moonbag (BAG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Moonbag – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Moonbag – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Moonbag – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Moonbag – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.27%
30 päivää$ 0-48.36%
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Moonbag (BAG)

MoonBag is a community-driven meme token launched on Solana to represent the shared dream of escaping the 9-to-5 grind and retiring early through crypto. It captures the degen spirit of holding that one moonbag that changes your life. With no utility, no roadmap, and no presale, MoonBag embraces pure meme culture and community hype. It launched via Pump.fun and is now actively tradable on Jupiter, allowing anyone to join the movement toward financial freedom through humor, memes, and collective belief.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Moonbag (BAG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Moonbag-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moonbag (BAG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moonbag (BAG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moonbag-rahakkeelle.

Tarkista Moonbag-rahakkeen hintaennuste nyt!

BAG paikallisiin valuuttoihin

Moonbag (BAG) -rahakkeen tokenomiikka

Moonbag (BAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BAG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moonbag (BAG)”

Paljonko Moonbag (BAG) on arvoltaan tänään?
BAG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BAG-USD-parin nykyinen hinta?
BAG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moonbag-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BAG markkina-arvo on $ 732.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli BAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BAG saavutti ATH-hinnaksi 0.00631833 USD.
Mikä oli BAG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BAG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BAG-rahakkeen treidausvolyymi?
BAG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BAG tänä vuonna korkeammalle?
BAG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BAG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 15:49:10 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.