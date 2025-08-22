Lisätietoja KENSEI-rahakkeesta

Kensei-logo

Kensei – hinta (KENSEI)

Ei listattu

1KENSEI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-11.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kensei (KENSEI) -hintakaavio
Kensei (KENSEI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-11.16%

-33.07%

-33.07%

Kensei (KENSEI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KENSEI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KENSEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KENSEI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -11.16% 24 tunnin aikana ja -33.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kensei (KENSEI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 537.26K
$ 537.26K$ 537.26K

--
----

$ 537.26K
$ 537.26K$ 537.26K

45.11B
45.11B 45.11B

45,113,396,914.75986
45,113,396,914.75986 45,113,396,914.75986

Kensei-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 537.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KENSEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.11B ja sen kokonaistarjonta on 45113396914.75986. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 537.26K.

Kensei (KENSEI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kensei – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kensei – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kensei – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kensei – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.16%
30 päivää$ 0+16.24%
60 päivää$ 0+17.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kensei-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kensei (KENSEI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kensei (KENSEI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kensei-rahakkeelle.

Tarkista Kensei-rahakkeen hintaennuste nyt!

KENSEI paikallisiin valuuttoihin

Kensei (KENSEI) -rahakkeen tokenomiikka

Kensei (KENSEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KENSEI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kensei (KENSEI)”

Paljonko Kensei (KENSEI) on arvoltaan tänään?
KENSEI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KENSEI-USD-parin nykyinen hinta?
KENSEI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kensei-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KENSEI markkina-arvo on $ 537.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KENSEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KENSEI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.11B USD.
Mikä oli KENSEI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KENSEI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli KENSEI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KENSEI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KENSEI-rahakkeen treidausvolyymi?
KENSEI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KENSEI tänä vuonna korkeammalle?
KENSEI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KENSEI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:41:36 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.