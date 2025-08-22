Lisätietoja ALF-rahakkeesta

ALF TOKEN-logo

ALF TOKEN – hinta (ALF)

Ei listattu

1ALF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
USD
Reaaliaikainen ALF TOKEN (ALF) -hintakaavio
2025-08-22 13:49:32 (UTC+8)

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-0.96%

-13.71%

-13.71%

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ALF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ALF on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, -0.96% 24 tunnin aikana ja -13.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

63.09T
63.09T 63.09T

69,000,000,000,000.0
69,000,000,000,000.0 69,000,000,000,000.0

ALF TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ALF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.09T ja sen kokonaistarjonta on 69000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.39M.

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ALF TOKEN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ALF TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ALF TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ALF TOKEN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.96%
30 päivää$ 0+4.71%
60 päivää$ 0-2.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on ALF TOKEN (ALF)

ALF Token is a next-generation utility token designed to power a dynamic and community-driven ecosystem. Built on the Ethereum blockchain, ALF Token introduces an innovative approach to decentralized finance (DeFi) by integrating sustainability, engagement, and real-world impact. At its core, ALF Token is not just another digital asset; it is the foundation of an interconnected network that rewards participation, enhances liquidity, and fosters long-term growth. Through its unique transaction tax mechanism, ALF ensures a balanced ecosystem by burning a portion of each transaction, redistributing rewards to holders, and allocating funds to meaningful causes. Beyond its technical capabilities, ALF Token embodies a vision of trust, transparency, and collective progress offering users a secure and engaging financial experience. By leveraging decentralized governance and advanced tokenomics, ALF empowers its community to drive decision-making and shape the future of digital finance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ALF TOKEN (ALF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ALF TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ALF TOKEN (ALF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ALF TOKEN (ALF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ALF TOKEN-rahakkeelle.

Tarkista ALF TOKEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

ALF paikallisiin valuuttoihin

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen tokenomiikka

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ALF TOKEN (ALF)”

Paljonko ALF TOKEN (ALF) on arvoltaan tänään?
ALF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ALF-USD-parin nykyinen hinta?
ALF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ALF TOKEN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ALF markkina-arvo on $ 1.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ALF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ALF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 63.09T USD.
Mikä oli ALF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ALF saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli ALF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ALF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ALF-rahakkeen treidausvolyymi?
ALF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ALF tänä vuonna korkeammalle?
ALF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ALF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 13:49:32 (UTC+8)

ALF TOKEN (ALF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

