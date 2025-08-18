Lisätietoja XOXNO-rahakkeesta

XOXNO-rahakkeen hintatiedot

XOXNO-rahakkeen valkoinen paperi

XOXNO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XOXNO-rahakkeen tokenomiikka

XOXNO-rahakkeen hintaennuste

XOXNO-rahakkeen historia

XOXNO-osto-opas

XOXNO/fiat-valuuttamuunnin

XOXNO-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

XOXNO Network-logo

XOXNO Network – hinta (XOXNO)

1XOXNO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03026
$0.03026$0.03026
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen XOXNO Network (XOXNO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:11 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018
24 h:n matalin
$ 0.03464
$ 0.03464$ 0.03464
24 h:n korkein

$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018

$ 0.03464
$ 0.03464$ 0.03464

$ 0.30727065532562603
$ 0.30727065532562603$ 0.30727065532562603

$ 0.016038435287442202
$ 0.016038435287442202$ 0.016038435287442202

0.00%

0.00%

-6.95%

-6.95%

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03026. Viimeisen 24 tunnin aikana XOXNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.03018 ja korkeimmillaan $ 0.03464 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XOXNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.30727065532562603, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.016038435287442202.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XOXNO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -6.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen markkinatiedot

No.5434

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 36.98
$ 36.98$ 36.98

$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,918,244
99,918,244 99,918,244

0.00%

EGLD

XOXNO Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36.98. XOXNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 99918244. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.03M.

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XOXNO Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00603-16.62%
60 päivää$ +0.00694+29.75%
90 päivää$ -0.00565-15.74%
XOXNO Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XOXNO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XOXNO Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00603 (-16.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XOXNO Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XOXNO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00694 (+29.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XOXNO Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00565 (-15.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XOXNO Network (XOXNO)?

Tarkista XOXNO Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XOXNO Network (XOXNO)

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

XOXNO Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XOXNO Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XOXNO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XOXNO Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XOXNO Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XOXNO Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XOXNO Network (XOXNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XOXNO Network (XOXNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XOXNO Network-rahakkeelle.

Tarkista XOXNO Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikka

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XOXNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XOXNO Network (XOXNO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XOXNO Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XOXNO Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XOXNO paikallisiin valuuttoihin

1 XOXNO Network(XOXNO) - VND
796.2919
1 XOXNO Network(XOXNO) - AUD
A$0.046903
1 XOXNO Network(XOXNO) - GBP
0.0223924
1 XOXNO Network(XOXNO) - EUR
0.0260236
1 XOXNO Network(XOXNO) - USD
$0.03026
1 XOXNO Network(XOXNO) - MYR
RM0.1276972
1 XOXNO Network(XOXNO) - TRY
1.2385418
1 XOXNO Network(XOXNO) - JPY
¥4.47848
1 XOXNO Network(XOXNO) - ARS
ARS$39.7634556
1 XOXNO Network(XOXNO) - RUB
2.4380482
1 XOXNO Network(XOXNO) - INR
2.6423032
1 XOXNO Network(XOXNO) - IDR
Rp496.0654944
1 XOXNO Network(XOXNO) - KRW
42.3809456
1 XOXNO Network(XOXNO) - PHP
1.7299642
1 XOXNO Network(XOXNO) - EGP
￡E.1.4670048
1 XOXNO Network(XOXNO) - BRL
R$0.1655222
1 XOXNO Network(XOXNO) - CAD
C$0.0417588
1 XOXNO Network(XOXNO) - BDT
3.6802212
1 XOXNO Network(XOXNO) - NGN
46.4820834
1 XOXNO Network(XOXNO) - COP
$122.015885
1 XOXNO Network(XOXNO) - ZAR
R.0.5365098
1 XOXNO Network(XOXNO) - UAH
1.2461068
1 XOXNO Network(XOXNO) - VES
Bs4.14562
1 XOXNO Network(XOXNO) - CLP
$29.3522
1 XOXNO Network(XOXNO) - PKR
Rs8.5308992
1 XOXNO Network(XOXNO) - KZT
16.2599084
1 XOXNO Network(XOXNO) - THB
฿0.9876864
1 XOXNO Network(XOXNO) - TWD
NT$0.9226274
1 XOXNO Network(XOXNO) - AED
د.إ0.1110542
1 XOXNO Network(XOXNO) - CHF
Fr0.024208
1 XOXNO Network(XOXNO) - HKD
HK$0.2363306
1 XOXNO Network(XOXNO) - AMD
֏11.580502
1 XOXNO Network(XOXNO) - MAD
.د.م0.2726426
1 XOXNO Network(XOXNO) - MXN
$0.5676776
1 XOXNO Network(XOXNO) - SAR
ريال0.113475
1 XOXNO Network(XOXNO) - PLN
0.1107516
1 XOXNO Network(XOXNO) - RON
лв0.131631
1 XOXNO Network(XOXNO) - SEK
kr0.2911012
1 XOXNO Network(XOXNO) - BGN
лв0.0508368
1 XOXNO Network(XOXNO) - HUF
Ft10.3274354
1 XOXNO Network(XOXNO) - CZK
0.6403016
1 XOXNO Network(XOXNO) - KWD
د.ك0.0092293
1 XOXNO Network(XOXNO) - ILS
0.1031866
1 XOXNO Network(XOXNO) - AOA
Kz27.7360134
1 XOXNO Network(XOXNO) - BHD
.د.ب0.01140802
1 XOXNO Network(XOXNO) - BMD
$0.03026
1 XOXNO Network(XOXNO) - DKK
kr0.1942692
1 XOXNO Network(XOXNO) - HNL
L0.7955354
1 XOXNO Network(XOXNO) - MUR
1.3837898
1 XOXNO Network(XOXNO) - NAD
$0.5346942
1 XOXNO Network(XOXNO) - NOK
kr0.3080468
1 XOXNO Network(XOXNO) - NZD
$0.0517446
1 XOXNO Network(XOXNO) - PAB
B/.0.03026
1 XOXNO Network(XOXNO) - PGK
K0.1252764
1 XOXNO Network(XOXNO) - QAR
ر.ق0.1101464
1 XOXNO Network(XOXNO) - RSD
дин.3.053234

XOXNO Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XOXNO Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XOXNO Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XOXNO Network”

Paljonko XOXNO Network (XOXNO) on arvoltaan tänään?
XOXNO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03026 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XOXNO-USD-parin nykyinen hinta?
XOXNO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03026. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XOXNO Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XOXNO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XOXNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XOXNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli XOXNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XOXNO saavutti ATH-hinnaksi 0.30727065532562603 USD.
Mikä oli XOXNO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XOXNO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.016038435287442202 USD.
Mikä on XOXNO-rahakkeen treidausvolyymi?
XOXNO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36.98 USD.
Nouseeko XOXNO tänä vuonna korkeammalle?
XOXNO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XOXNO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:26:11 (UTC+8)

XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XOXNO-USD-laskin

Summa

XOXNO
XOXNO
USD
USD

1 XOXNO = 0.03026 USD

Treidaa XOXNO-rahaketta

XOXNOUSDT
$0.03026
$0.03026$0.03026
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu