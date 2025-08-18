XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03026. Viimeisen 24 tunnin aikana XOXNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.03018 ja korkeimmillaan $ 0.03464 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XOXNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.30727065532562603, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.016038435287442202.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XOXNO on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -6.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen markkinatiedot
No.5434
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 36.98
$ 36.98$ 36.98
$ 3.03M
$ 3.03M$ 3.03M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
99,918,244
99,918,244 99,918,244
0.00%
EGLD
XOXNO Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36.98. XOXNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 99918244. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.03M.
XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.
XOXNO Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XOXNO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue XOXNO Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XOXNO Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
XOXNO Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon XOXNO Network (XOXNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XOXNO Network (XOXNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XOXNO Network-rahakkeelle.
XOXNO Network (XOXNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XOXNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
XOXNO Network (XOXNO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa XOXNO Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
