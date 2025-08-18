Lisätietoja XAUT-rahakkeesta

Reaaliaikainen Tether Gold (XAUT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:24:37 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3,340.71. Viimeisen 24 tunnin aikana XAUT on vaihdellut alimmillaan $ 3,326.21 ja korkeimmillaan $ 3,357.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,529.1949659738243, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,408.88233399.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XAUT on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen markkinatiedot

Tether Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 823.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.33K. XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 246.52K ja sen kokonaistarjonta on 246524. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 823.57M.

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tether Gold-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -5.3536-0.16%
30 päivää$ -78.89-2.31%
60 päivää$ -81.09-2.37%
90 päivää$ -16.9-0.51%
Tether Gold-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XAUT-rahakkeiden hinta muuttui $ -5.3536 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Tether Gold 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -78.89 (-2.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Tether Gold-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XAUT-rahakkeiden hinta muuttui $ -81.09 (-2.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Tether Gold-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -16.9 (-0.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tether Gold (XAUT)?

Tarkista Tether Gold-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tether Gold-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XAUT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Tether Gold-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tether Gold-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Tether Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tether Gold (XAUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tether Gold (XAUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tether Gold-rahakkeelle.

Tarkista Tether Gold-rahakkeen hintaennuste nyt!

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tether Gold (XAUT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Tether Gold:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tether Gold MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XAUT paikallisiin valuuttoihin

Tether Gold-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tether Gold toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Tether Gold-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Tether Gold"

Paljonko Tether Gold (XAUT) on arvoltaan tänään?
XAUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,340.71 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XAUT-USD-parin nykyinen hinta?
XAUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 3,340.71. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tether Gold-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XAUT markkina-arvo on $ 823.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 246.52K USD.
Mikä oli XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XAUT saavutti ATH-hinnaksi 3,529.1949659738243 USD.
Mikä oli XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XAUT-rahakkeen ATL-hinta oli 1,408.88233399 USD.
Mikä on XAUT-rahakkeen treidausvolyymi?
XAUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.33K USD.
Nouseeko XAUT tänä vuonna korkeammalle?
XAUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:24:37 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

