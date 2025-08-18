Mikä on Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tether Gold (XAUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tether Gold (XAUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tether Gold-rahakkeelle.

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikka

Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Tether Gold (XAUT) -ostamisen perusteet

XAUT paikallisiin valuuttoihin

Tether Gold-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Tether Gold toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tether Gold” Paljonko Tether Gold (XAUT) on arvoltaan tänään? XAUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3,340.71 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XAUT-USD-parin nykyinen hinta? $ 3,340.71 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XAUT -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Tether Gold-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XAUT markkina-arvo on $ 823.57M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 246.52K USD . Mikä oli XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XAUT saavutti ATH-hinnaksi 3,529.1949659738243 USD . Mikä oli XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XAUT-rahakkeen ATL-hinta oli 1,408.88233399 USD . Mikä on XAUT-rahakkeen treidausvolyymi? XAUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.33K USD . Nouseeko XAUT tänä vuonna korkeammalle? XAUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XAUT-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

