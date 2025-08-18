Tether Gold (XAUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3,340.71. Viimeisen 24 tunnin aikana XAUT on vaihdellut alimmillaan $ 3,326.21 ja korkeimmillaan $ 3,357.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XAUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,529.1949659738243, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,408.88233399.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XAUT on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja +0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Tether Gold (XAUT) -rahakkeen markkinatiedot
No.91
$ 823.57M
$ 823.57M$ 823.57M
$ 257.33K
$ 257.33K$ 257.33K
$ 823.57M
$ 823.57M$ 823.57M
246.52K
246.52K 246.52K
246,524
246,524 246,524
0.02%
ETH
Tether Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 823.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 257.33K. XAUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 246.52K ja sen kokonaistarjonta on 246524. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 823.57M.
Tether Gold (XAUT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Tether Gold-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -5.3536
-0.16%
30 päivää
$ -78.89
-2.31%
60 päivää
$ -81.09
-2.37%
90 päivää
$ -16.9
-0.51%
Tether Gold-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XAUT-rahakkeiden hinta muuttui $ -5.3536 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Tether Gold 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -78.89 (-2.31%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Tether Gold-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XAUT-rahakkeiden hinta muuttui $ -81.09 (-2.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Tether Gold-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -16.9 (-0.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Tether Gold (XAUT)?
XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Tether Gold on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Tether Gold-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista XAUT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Tether Gold-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Tether Gold-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Tether Gold-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Tether Gold (XAUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tether Gold (XAUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tether Gold-rahakkeelle.
Tether Gold (XAUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XAUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Tether Gold (XAUT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Tether Gold:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Tether Gold MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.