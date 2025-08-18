Lisätietoja TKO-rahakkeesta

Reaaliaikainen Toko Token (TKO) -hintakaavio
Toko Token (TKO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,1655
$ 0,1655$ 0,1655
24 h:n matalin
$ 0,1745
$ 0,1745$ 0,1745
24 h:n korkein

$ 0,1655
$ 0,1655$ 0,1655

$ 0,1745
$ 0,1745$ 0,1745

$ 4,98934755
$ 4,98934755$ 4,98934755

$ 0,11167922761680911
$ 0,11167922761680911$ 0,11167922761680911

-0,24%

0,00%

-0,96%

-0,96%

Toko Token (TKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0,1664. Viimeisen 24 tunnin aikana TKO on vaihdellut alimmillaan $ 0,1655 ja korkeimmillaan $ 0,1745 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,98934755, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,11167922761680911.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TKO on muuttunut -0,24% viimeisen tunnin aikana, 0,00% 24 tunnin aikana ja -0,96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Toko Token (TKO) -rahakkeen markkinatiedot

No.765

$ 28,07M
$ 28,07M$ 28,07M

$ 186,83K
$ 186,83K$ 186,83K

$ 83,20M
$ 83,20M$ 83,20M

168,67M
168,67M 168,67M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

496 196 900,66
496 196 900,66 496 196 900,66

33,73%

BSC

Toko Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28,07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186,83K. TKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 168,67M ja sen kokonaistarjonta on 496196900.66. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83,20M.

Toko Token (TKO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Toko Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00,00%
30 päivää$ -0,0081-4,65%
60 päivää$ +0,0529+46,60%
90 päivää$ -0,0105-5,94%
Toko Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TKO-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0,00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Toko Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0,0081 (-4,65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Toko Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TKO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0,0529 (+46,60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Toko Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0,0105 (-5,94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Toko Token (TKO)?

Tarkista Toko Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Toko Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Toko Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TKO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Toko Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Toko Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Toko Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Toko Token (TKO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Toko Token (TKO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Toko Token-rahakkeelle.

Tarkista Toko Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikka

Toko Token (TKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TKO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Toko Token (TKO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Toko Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Toko Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TKO paikallisiin valuuttoihin

Toko Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Toko Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Toko Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Toko Token”

Paljonko Toko Token (TKO) on arvoltaan tänään?
TKO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,1664 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TKO-USD-parin nykyinen hinta?
TKO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,1664. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Toko Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TKO markkina-arvo on $ 28,07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 168,67M USD.
Mikä oli TKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TKO saavutti ATH-hinnaksi 4,98934755 USD.
Mikä oli TKO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TKO-rahakkeen ATL-hinta oli 0,11167922761680911 USD.
Mikä on TKO-rahakkeen treidausvolyymi?
TKO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 186,83K USD.
Nouseeko TKO tänä vuonna korkeammalle?
TKO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TKO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Toko Token (TKO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

