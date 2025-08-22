Lisätietoja SRX-rahakkeesta

StorX Network-logo

StorX Network – hinta (SRX)

Reaaliaikainen StorX Network (SRX) -hintakaavio
StorX Network (SRX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

StorX Network (SRX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05632. Viimeisen 24 tunnin aikana SRX on vaihdellut alimmillaan $ 0.05595 ja korkeimmillaan $ 0.05673 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SRX on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, +0.24% 24 tunnin aikana ja -3.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StorX Network (SRX) -rahakkeen markkinatiedot

XDC

StorX Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 498.75K. SRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 575617799. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.42M.

StorX Network (SRX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän StorX Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001348+0.24%
30 päivää$ -0.00943-14.35%
60 päivää$ +0.03132+125.28%
90 päivää$ +0.03132+125.28%
StorX Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään SRX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001348 (+0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

StorX Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00943 (-14.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

StorX Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, SRX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03132 (+125.28%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

StorX Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.03132 (+125.28%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle StorX Network (SRX)?

Tarkista StorX Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on StorX Network (SRX)

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

StorX Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja StorX Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista SRX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue StorX Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään StorX Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

StorX Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StorX Network (SRX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StorX Network (SRX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StorX Network-rahakkeelle.

Tarkista StorX Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikka

StorX Network (SRX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SRX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

StorX Network (SRX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa StorX Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa StorX Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

SRX paikallisiin valuuttoihin

StorX Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton StorX Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen StorX Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StorX Network”

Paljonko StorX Network (SRX) on arvoltaan tänään?
SRX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05632 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SRX-USD-parin nykyinen hinta?
SRX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05632. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StorX Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SRX markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SRX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli SRX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SRX saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli SRX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SRX-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on SRX-rahakkeen treidausvolyymi?
SRX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 498.75K USD.
Nouseeko SRX tänä vuonna korkeammalle?
SRX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SRX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

