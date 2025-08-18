Lisätietoja REI-rahakkeesta

REI Network

REI Network – hinta (REI)

1REI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen REI Network (REI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:45:07 (UTC+8)

REI Network (REI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

REI Network (REI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01765. Viimeisen 24 tunnin aikana REI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01753 ja korkeimmillaan $ 0.01867 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3574708591914533, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.013414807506717278.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REI on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -1.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

REI Network (REI) -rahakkeen markkinatiedot

REI Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.35K. REI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.65M.

REI Network (REI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän REI Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000283-0.16%
30 päivää$ -0.00011-0.62%
60 päivää$ +0.00402+29.49%
90 päivää$ -0.0019-9.72%
REI Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään REI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000283 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

REI Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00011 (-0.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

REI Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, REI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00402 (+29.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

REI Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0019 (-9.72%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle REI Network (REI)?

Tarkista REI Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja REI Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista REI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue REI Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään REI Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

REI Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon REI Network (REI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko REI Network (REI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita REI Network-rahakkeelle.

Tarkista REI Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

REI Network (REI) -rahakkeen tokenomiikka

REI Network (REI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

REI Network (REI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa REI Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa REI Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

REI paikallisiin valuuttoihin

REI Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton REI Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "REI Network"

Paljonko REI Network (REI) on arvoltaan tänään?
REI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01765 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REI-USD-parin nykyinen hinta?
REI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01765. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on REI Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REI markkina-arvo on $ 16.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD.
Mikä oli REI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REI saavutti ATH-hinnaksi 0.3574708591914533 USD.
Mikä oli REI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.013414807506717278 USD.
Mikä on REI-rahakkeen treidausvolyymi?
REI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 248.35K USD.
Nouseeko REI tänä vuonna korkeammalle?
REI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:45:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

